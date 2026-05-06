Billie Eilish confesó por qué su show en Argentina fue un antes y un después en su carrera: “Cambió mi vida”

La intérprete de "Ocean eyes" recordó su visita a Argentina en Lollapalooza 2023

A tres años de su visita a Argentina, aquella noche cargada de euforia, gritos y cantos sigue resonando en la memoria de Billie Eilish. La cantante estadounidense, mientras promocionaba su nuevo proyecto “Hit Me Hard and Soft: El tour en vivo en 3D”, volvió a recordar su paso por el país y destacó el impacto que tuvo ese show en su carrera.

Durante una entrevista reciente con el ciclo Triple J, Eilish fue consultada sobre qué concierto le habría gustado registrar con la tecnología de su actual documental. Sin dudarlo, mencionó su presentación en Lollapalooza Argentina 2023. “Se me viene a la mente cuando toqué en Argentina hace un par de años. Lo pasé increíble y fueron como 100.000 personas. Fue en un festival en Argentina y me quedé impresionada. Es algo que cambió mi vida”, relató la artista.

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El recital en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de Lollapalooza Argentina, fue especialmente significativo para Eilish, ya que la pandemia había postergado su primera visita al país en 2020. En 2023, finalmente pudo presentarse ante el público argentino con su disco “Happier Than Ever”.

Este recuerdo no es aislado. En aquel entonces, durante el podcast “At Your Service” de Dua Lipa, la cantante también calificó el show en Argentina como uno de los mejores de su vida y lo describió como “una maldita locura”.

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Billie Eilish revive la emoción de su show histórico en Argentina

El recuerdo argentino que Billie Eilish quiere inmortalizar en 3D (Franco Fafasuli)

Todo se dio gracias a una conversación que ambas tuvieron para el podcast de Dua Lipa: At Your Service, el cual realiza junto a la BBC. Allí la artista británica que tiene 28 años y la estadounidense de 21, analizaron su paso por Buenos Aires y lo recordaron con mucha felicidad. Incluso expresaron las ganas de volver que tienen.

En esa charla, la intérprete de “Ocean eyes” también confesó: “Quiero decir, vos los conocés. Es una experiencia salvaje. Estuvimos en Sudamérica durante tres semanas. Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida. Fue una maldita locura”, insistió la cantante quien tocó en el país en el marco del Lollapalooza en marzo de este año frente a 100.000 personas, una multitud que la ovacionó tras su presentación. Cabe destacar que Billie se convirtió en la headliner más joven de la historia del festival en Argentina.

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Por su parte, Dua Lipa, que también estuvo en el país en septiembre de 2022, le contestó: “Sí, estuve ahí. No hay nada como eso. La energía es absolutamente increíble. Es uno de mis lugares favoritos para ir y tocar”, coincidió. La joven británica dio dos shows en el Campo Argentino de Polo en el marco de su gira Future Nostalgia Tour. Luego, durante la entrevista o más bien la charla que se gestó entre ambas hablaron de otros temas como de la música en general y de las carreras que lograron construir durante los últimos años.

La cantante estadounidense recordó su paso por el Lollapalooza 2023 en Buenos Aires, donde se presentó ante 100.000 personas (Franco Fafasuli)

En tanto, Dua, mientras estuvo en Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para expresar lo mucho que le gustaba Argentina, mostrar los planes que estuvo haciendo en modo turista y agradecerle a su público por el amor. Entre sus actividades, la artista fue a la librería El Ateneo-Grand Splendid, también participó de una visita guiada en el cementerio de la Recoleta, conoció el barrio de La Boca, y disfrutó de la gastronomía local. “Buena comida, buen vino, buenos recuerdos, gracias Buenos Aires”, había escrito la británica en su Instagram donde tiene más de 88 millones de seguidores junto con varias fotos del paseo que realizó.

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Por fuera de la música, Billie Eilish también prepara su debut en el cine. Será la protagonista de “The Bell Jar”, película dirigida por Sarah Polley y producida por Joy Gorman Wettels, en una colaboración que incluye a Plan B Entertainment y StudioCanal. De concretarse, marcará la primera experiencia cinematográfica de la artista.