El caso Edyleni: Policía dominicana rescata a la víctima y revela la implicación de un empleado vinculado a la familia en el secuestro

La Policía Nacional y el Ministerio Público rescataron ilesa a Edyleni Mercedes Martínez Liriano tras su secuestro en Santo Domingo Este. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público de la República Dominicana, informaron, este miércoles ,que lograron rescatar sana y salva a una mujer que había sido raptada en el sector Alma Rosa II, Santo Domingo Este, tras un operativo realizado en una zona boscosa de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. El caso condujo al arresto de tres personas y la identificación de otros dos sospechosos, uno de ellos empleado del padre de la víctima, según informaron fuentes oficiales de la Policía Nacional.

El secuestro de Edyleni Mercedes Martínez Liriano ocurrió la madrugada del 5 de mayo, cuando tres hombres bloquearon la salida del área de parqueo de su residencia. Imágenes de cámaras de vigilancia confirmaron que varios desconocidos armados interceptaron a la víctima al salir de su vivienda, la forzaron a abandonar su vehículo y la introdujeron en una yipeta blanca, según reportes de la Policía dominicana.

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Tras el hecho, los secuestradores establecieron comunicación telefónica con los familiares de la víctima con fines económicos, mientras las autoridades intensificaron las labores de búsqueda e inteligencia. El trabajo coordinado fue liderado por el Departamento Operativo II Antisecuestros y Extorsiones, que contó con el respaldo de distintas unidades especializadas del ente policial y la supervisión directa del Ministerio Público.

El operativo de rescate se realizó en una zona boscosa de Sabana Perdida y permitió la detención de tres personas vinculadas al secuestro. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

De acuerdo con la postura oficial, el análisis de evidencias, labores de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas permitieron identificar rápidamente el vehículo utilizado en el secuestro. Esta pista resultó clave para ubicarlo y detener a dos de los implicados en la avenida Las Américas, dentro del sector Los Frailes, en Santo Domingo Este.

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Los detenidos, Delvar P., de nacionalidad haitiana, y Noel J., figuran como presuntos participantes en la logística del secuestro, incluidos el uso y el intercambio del vehículo implicado, según la investigación en curso. Un tercer captor fue arrestado más adelante, mientras que otros dos sospechosos permanecen identificados por las autoridades, entre ellos un empleado vinculado al padre de la víctima, de acuerdo con lo comunicado hecho por la Policía Nacional.

Reserva de información para proteger la investigación

Las fuentes oficiales consultadas subrayaron que la rápida localización y el rescate de la víctima se debieron a la integración de diversas capacidades técnicas y operativas, aunque se reservaron detalles específicos sobre los mecanismos empleados. El ente policial enfatizó que la reserva de ciertos datos obedece a la protección tanto de la investigación como de la integridad de las personas implicadas.

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Edyleni Mercedes Martínez Liriano fue rescatada ilesa por agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público, tras permanecer varias horas en cautiverio. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Durante la operación, los agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y representantes del Ministerio Público ejecutaron el rescate en una zona boscosa de Sabana Perdida, logrando sacar a Edyleni ilesa pocas horas después, según confirmaron agentes policiales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra el secuestro y la extorsión, y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo. Las autoridades comunicaron que ofrecerán más información conforme avancen las pesquisas, manteniendo la reserva sobre detalles que puedan comprometer la investigación en curso.

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“Según las investigaciones, el rapto habría sido planificado con fines económicos por el prófugo ´Alex, quien es empleado del padre de la mujer rescatada, ya que este es comerciante. Asimismo, fueron detenidas dos personas para fines de investigación, vinculadas familiarmente a uno de los principales sospechosos", expresa la nota.