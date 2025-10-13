La rutina saludable de Penélope Cruz: cómo prioriza el autocuidado a los 51 años

Penélope Cruz revela su rutina de bienestar basada en alimentación orgánica y prevención médica (REUTERS/Ana Beltran)

A los 51 años, Penélope Cruz mantiene una imagen saludable y dinámica, resultado de una rutina de bienestar marcada por hábitos alimenticios equilibrados, preferencia por productos orgánicos y una disciplina constante. En declaraciones a Elle Canadá, la actriz explicó que no sigue una dieta estricta, pero practica costumbres diarias que priorizan la salud y el equilibrio, tanto en lo personal como en el ámbito familiar.

El estilo de vida de Cruz se caracteriza por la ausencia de alcohol y tabaco, una alimentación cuidadosa y la práctica regular de ejercicio.

En la entrevista reconoció que la maternidad provocó un cambio profundo en sus rutinas y que estos ajustes la hicieron sentirse mejor que nunca. “Ahora disfruto más del bienestar que cuando tenía 20 años”, confesó a la revista, atribuyendo este estado a la combinación de descanso adecuado, ejercicio constante y una alimentación consciente.

Desayuno saludable y selección de alimentos

Para el desayuno, Penélope Cruz apuesta por la variedad y la calidad nutricional. Según relató en Elle, inicia el día con huevos, frutas frescas, cereales integrales caseros, tostadas de pan integral y, en ocasiones, jugo de apio. También incorpora suplementos naturales y un batido de proteínas orgánicas con el objetivo de potenciar su energía y mantener el equilibrio nutricional.

El desayuno equilibrado y los suplementos naturales son claves en el método de Penélope Cruz para sentirse mejor a los 51 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café forma parte de su rutina matutina, aunque lo consume con moderación. Destacó que prefiere café arábica orgánico con leche de almendra y limita la ingesta a dos tazas al día, tanto por preferencia personal como porque el arábica contiene menos cafeína y ofrece un perfil aromático equilibrado.

La inclinación por productos orgánicos se extiende a toda su familia. En su casa abundan frutas y verduras ecológicas, carne y pescado de origen sostenible, además de quinoa, pasta, arroz integral, azúcar de coco, stevia y chocolate, todos seleccionados por su calidad y su aporte nutricional. “No sigo una dieta en particular, pero me encantan los alimentos orgánicos y saludables; mis hijos también comen de esta manera”, declaró la actriz.

Suplementos naturales y enfoque en la prevención

El cuidado por los detalles también se refleja en su uso de suplementos. Explicó que cada día consume una combinación específica de probióticos, enzimas y vitaminas de alta calidad, evitando los multivitamínicos generalistas. Para asegurarse de que su dieta y suplementación se ajustan a las necesidades reales, visita a un especialista dos veces al año para realizar chequeos médicos y ajustar las dosis según los resultados.

El uso de probióticos, enzimas y vitaminas forma parte de la rutina de salud de Cruz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, presta especial atención a cómo responde su cuerpo a cada cambio, priorizando siempre el equilibrio y la adaptación gradual. Esta práctica, según relató en Elle Canada, es parte de su compromiso con la prevención y el autocuidado.

La motivación de Penélope Cruz para sostener estos hábitos reside en proteger su salud y la de su familia, sin obsesionarse, pero haciendo todo lo posible para preservar el bienestar. “Es importante tratar de protegerse y hacer todo lo posible, incluso si no sabes lo que va a pasar en el futuro”, compartió con Elle Canada, reflejando una filosofía de vida guiada por la responsabilidad y la constancia.

Si bien reconoce que sus controles médicos pueden parecer frecuentes, Cruz manifestó que responde a una cuestión de personalidad, y está convencida de que la prevención y el cuidado son esenciales para la calidad de vida. También enfatizó la importancia de transmitir estos valores a sus hijos, fomentando el autocuidado desde la infancia.

El consumo moderado de café arábica orgánico y la preferencia por productos ecológicos definen la alimentación de Penélope Cruz (REUTERS)

Estas costumbres —alimentación orgánica, ejercicio regular y revisiones médicas periódicas— conforman una rutina coherente y sostenible que sustenta su bienestar y el de su familia, tal como expresó en la entrevista con la publicación canadiense.