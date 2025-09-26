Por qué la vitamina D podría ser clave para el bienestar digestivo, según la ciencia

La deficiencia de vitamina D se asocia con síntomas digestivos más intensos y peor calidad de vida en personas con síndrome del intestino irritable (Freepik)

El dolor abdominal recurrente y los problemas digestivos afectan a millones de personas, pero una causa subyacente y poco explorada podría estar detrás de estos síntomas: la deficiencia de vitamina D.

Investigaciones recientes, citadas por prevention, sugirieron una posible relación entre los bajos niveles de esta vitamina y el síndrome del intestino irritable (SII), que afecta la calidad de vida de hasta 45 millones de estadounidenses.

Según los datos difundidos por el medio, más de 90 millones de adultos en Estados Unidos presentan deficiencia de vitamina D, lo que indica que la conexión entre ambos problemas podría ser más frecuente de lo estimado.

Un estudio publicado en BMJ Open Gastroenterology, citado por Prevention, reveló que el 82% de los participantes con SII tenían niveles insuficientes de vitamina D. La investigación también mostró que una menor concentración de esta vitamina se asocia con síntomas digestivos más intensos y peor calidad de vida entre los afectados. Por otro lado, se identificó una correlación significativa entre ambos factores.

Relación entre la vitamina D y los síntomas digestivos

El Dr. Bernard Corfe, coautor del estudio, señaló a Prevention que existen indicios sólidos para considerar que aumentar la ingesta de vitamina D puede favorecer la salud intestinal. Otra investigación publicada en Nutrients, también recogida por el mismo medio, indicó que elevar los niveles de esta vitamina puede aliviar hinchazón, flatulencia, dolor abdominal y estreñimiento en personas con SII.

Además, otras publicaciones han vinculado la deficiencia de vitamina D con enfermedades gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer colorrectal.

Los mecanismos detrás de esta relación parecen conectarse con la función inmunitaria y la regulación de la inflamación en el colon. La vitamina D actúa sobre receptores ubicados en todo el colon, lo que contribuye a controlar la inflamación. Una ingesta insuficiente puede interferir en este proceso, favoreciendo la aparición de síntomas digestivos.

La vitamina D interviene en la producción de serotonina, un neurotransmisor que influye en el estado de ánimo, lo que podría explicar por qué quienes sufren SII y presentan déficit de vitamina D tienden a reportar una calidad de vida inferior.

El Dr. Corfe recomendó, en declaraciones recogidas por Prevention, aumentar la ingesta de vitamina D mediante la exposición solar, suplementos y alimentos ricos en esta vitamina como una estrategia para mejorar determinados síntomas en personas con SII y promover la salud intestinal en la población general.

Cómo incrementar los niveles de vitamina D

Para quienes desean aumentar sus niveles de vitamina D, existen varias alternativas. Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) recomiendan un consumo diario de entre 15 y 20 microgramos en adultos. Un filete de salmón de 85 gramos, por ejemplo, aporta 14,2 microgramos, equivalente al 71% de la cantidad sugerida. Las fuentes principales de vitamina D incluyen la exposición solar, la dieta y los suplementos alimenticios.

No obstante, la exposición al sol no siempre garantiza niveles adecuados, ya que varía según la estación, la hora del día o la nubosidad. Además, la exposición prolongada incrementa el riesgo de cáncer de piel. Por ese motivo, la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) aconseja priorizar la obtención de vitamina D a través de la dieta.

Los alimentos con vitamina D de forma natural comprenden pescado azul (atún, salmón), yema de huevo, queso y champiñones. Muchos otros productos, como leche (de vaca, soja, almendras y avena), cereales, y yogur, están fortificados con este nutriente. Si pese a estos cambios, los niveles siguen bajos, se recomienda consultar con un médico, quien podrá considerar la necesidad de un suplemento.

Una proporción significativa de la población presenta deficiencia de vitamina D, por lo que muchas personas podrían beneficiarse de un mayor aporte de este nutriente, tanto para la salud digestiva como para el bienestar general.