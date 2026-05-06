La construcción del primer puente extradosado de Guatemala beneficiará a más de 100 mil personas

Se observa el avance significativo en la construcción de un nuevo puente vial adyacente a una carretera existente con tráfico, destacando la expansión de la infraestructura regional. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El puente Corozal avanza como la primera estructura extradosada de Guatemala, una obra de ingeniería con un progreso del 65 % que transformará la conectividad de más de 100 mil personas entre San Antonio La Paz, El Progreso y Palencia. El proyecto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 29 de la ruta CA-9 al Atlántico, permitirá optimizar el tránsito, fortalecer el comercio y mejorar el acceso a servicios esenciales, representando un hito para la infraestructura moderna del país.

El puente Corozal: cifras, trabajo en obra y tecnología pionera

El desarrollo del puente Corozal acumula hasta la fecha un avance físico del 65 %, de acuerdo con datos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) recopilados por la Dirección General de Caminos. La estructura, que contará con 180 metros de longitud total, se erige como el primer ejemplo de puente extradosado construido en territorio guatemalteco.

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Quienes están a cargo de la obra realizan en este momento tareas fundamentales en la superestructura. El proceso involucra la construcción de pilas de ingreso y salida y la instalación de dovelas, piezas de tres metros de longitud que se integran modularmente; cada pila requiere 12 dovelas. El avance reportado indica que ambas pilas progresan de manera equilibrada y ya se fundió la cuarta dovela, un paso clave para la estabilidad estructural dentro de la actual fase del proyecto.

Una vista aérea muestra el progreso en la construcción de un nuevo tramo de puente de hormigón, con una estructura de viga metálica azul en posición para la siguiente fase de montaje. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

Los trabajos también incluyen el armado de acero en las vigas de anclaje para los tirantes, así como el envainado y tensado de cables, tareas esenciales para sostener las dovelas y mantener el equilibrio del voladizo, detalló el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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La tecnología extradosada distingue a este puente gracias a la combinación de sistemas atirantados y de viga, lo que permite mayor rigidez y eficiencia en la distribución de cargas. El diseño proporciona una solución intermedia y estética, con torres de altura moderada y tirantes tendidos, adaptándose a luces medias —referidas al tramo entre apoyos—, que, en el caso del Corozal, llegan a los 180 metros.

Más de 100 mil personas conectadas en la ruta al Atlántico

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda indicó que la obra impactará directamente a más de 100 mil guatemaltecos, facilitando los desplazamientos entre comunidades clave de Guatemala y El Progreso. Las mejoras previstas abarcan tanto el transporte de personas como de productos, repercutiendo directamente en la seguridad vial, el acceso a educación y salud y la eficiencia del comercio local.

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La imagen aérea muestra el progreso de la construcción de un nuevo puente, destacando las estructuras metálicas M-tree y la carretera adyacente con tráfico vehicular en un día soleado. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

Desde la corporación estatal se precisó que el proyecto está en “una de las rutas más importantes del país”, la CA-9. Esta carretera articula el flujo entre el área metropolitana de la ciudad de Guatemala y el litoral Atlántico, por lo que la nueva infraestructura ayudará a descomprimir el tránsito y modernizar un eje considerado estratégico para la economía nacional, según la Dirección General de Caminos.

En cuanto a funcionalidad, el empleo de tecnología extradosada hace al puente Corozal comparable con otros exponentes internacionales, como el puente Golden Ears en Canadá o el puente Maha Chesadabodindranusorn en Tailandia, ambos referenciados en el informe técnico divulgado por la Dirección General de Caminos.

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La obra fue concebida para reflejar el compromiso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con una infraestructura contemporánea, eficiente y segura en beneficio del país.

<b>El CIV promueve plan de 54 proyectos viales en 12 departamentos</b>

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha presentado una ambiciosa proyección de 54 proyectos viales distribuidos en 12 departamentos, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y reforzar la conectividad interregional. Este plan, bajo la dirección de la ministra Norma Zea Osorio.

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El programa contempla la rehabilitación prioritaria de la red vial a partir de la aplicación del artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Zea Osorio, ha manifestado que se espera ejecutar 10 rehabilitaciones en tramos sobre rutas centroamericanas y desarrollar cuatro proyectos destinados al diseño y construcción de puentes en puntos estratégicos. Entre las iniciativas inmediatas, se solicitó la intervención dela Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a fin de obtener un dictamen técnico que permita declarar la emergencia de obras en varias zonas afectadas.