Economía

Fitch mejoró la calificación de deuda argentina: ¿cuánto podría bajar el riesgo país?

La agencia internacional elevó nota de Argentina a “B-” debido a la agenda de reformas de Milei. Ahora comparte escalafón con países como Bolivia, Ecuador, Angola y Nigeria

Guardar
Google icon
Una caja de madera llena de billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos junto a una pizarra con una flecha ascendente y símbolo de porcentaje.
Los bonos argentinos reaccionaron con alzas a la mejora de calificación de Fitch.

La agencia de calificaciones global Fitch subió el martes la calificación de riesgo crediticio a largo plazo de Argentina en moneda extranjera y local a “B-” desde “CCC+”, con una perspectiva estable.

La reacción de los inversores fue inmediata, pues este miércoles los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- rebotan un 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan recortaba antes del mediodía unas 27 unidades o 4,9% para la Argentina, en los 528 puntos básicos.

PUBLICIDAD

Con este ascenso de categoría a “B-”, ahora la deuda argentina “comparte liga” con bonos de otros países emergentes como Angola, Bolivia, Cabo Verde, Ecuador, Gabón, Irak, Moldavia, Malí, Maldivas, Malawi, Namibia, Nigeria y Nicaragua.

Si la percepción de riesgo de la deuda soberana argentina, tal como la comunicó Fitch, se alinea ahora con la de los títulos de estas economías en desarrollo, ¿cuál debería ser el riesgo país de Argentina? ¿Y a qué tasa podría emitir nueva deuda?

PUBLICIDAD

JP Morgan indicó que el riesgo país de Bolivia alcanza los 304 puntos básicos, mientras que el de Ecuador es de 410 puntos. Por lo tanto, Argentina podría reducir -de mantenerse los fundamentos citados por la calificadora- su prima de riesgo en unos 150 puntos básicos.

Los bonos que se toman como referencia internacional son los de 10 años de duración. La referencia global del bono del Tesoro de los EEUU a 10 años rinde este miércoles un 4,36% anual. Como los bonos norteamericanos son la base de la medición del indicador de JP Morgan, un riesgo país de Argentina en los 350 puntos básicos habilitaría una nueva emisión soberana con una tasa levemente inferior al 8% anual.

En este sentido, sería una tasa similar a la de Angola, otra de las naciones que “rankean” en un nivel de “B-” como Argentina, cuyo bono con vencimiento en 2032 rinde 7,59% anual, que implica un riesgo país de unos 323 puntos básicos si se toma la base del Treasury a 10 años (tasa de 4,36%), y de 358 puntos contra el bono del Tesoro de EEUU a 5 años (4%).

El bono en dólares de Ecuador con vencimiento en 2035 rinde en el mercado secundario 8,27%, mientras que el título púbico de Bolivia con vencimiento en 2030 rinde 8,18% anual.

Si tomamos hoy el bono de Argentina a 10 años (el Global 2046 o GD46 con Ley de Nueva York), éste rinde en el mercado secundario 9,69%, entre 150 y 210 puntos por encima de sus pares en la escala “B-”.

Los fundamentos de Fitch

En un reporte Fitch destacó en la Argentina los “saldos fiscales y externos mejorados, progreso en reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas”, mientras que señaló que confía en que el gobierno del presidente Javier Milei obtendrá financiación para cubrir obligaciones de deuda.

La agencia señaló igualmente que persisten vulnerabilidades debido a las bajas reservas de divisas, una elevada inflación y el historial argentino de inestabilidad macroeconómica. Fitch indicó que prevé que el crecimiento económico se moderará a 3,2% en 2026.

La agencia de calificación hizo mención a la victoria política de Milei en las elecciones de medio término de octubre de 2025, donde obtuvo una victoria inesperada. El triunfo de octubre permitió a su gobierno impulsar reformas estructurales, incluyendo una laboral y legislación para flexibilizar restricciones a la minería en regiones con glaciares.

“Con esto, Argentina cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales”, aseguró el viceministro de Economía José Luis Daza en su cuenta de la red social “X”. Agregó que “miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos”.

Milei hizo del sostenimiento del equilibrio fiscal un pilar fundamental de su administración y vetó leyes que considera una amenaza para este objetivo, por lo que afrontó a su vez protestas de sectores sociales cuyos presupuestos fueron recortados.

Si bien la inflación disminuyó respecto a niveles máximos, se mantuvo persistente en los últimos meses por el aumento de precios de los servicios y a pesar del “ancla cambiaria” con un dólar débil. El crecimiento económico sigue siendo desigual y se concentra en los sectores de energía, minería y agricultura.

Google icon

Temas Relacionados

FitchRiesgo país ArgentinaWall Streetúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Privatización de la Hidrovía: la licitación entra en su etapa final con dos empresas en competencia

El futuro operador deberá invertir y modernizar la vía fluvial durante 25 años, con el objetivo de reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad del comercio exterior argentino

Privatización de la Hidrovía: la licitación entra en su etapa final con dos empresas en competencia

De cuánto es la AUH de ANSES en mayo 2026

El organismo nacional anunció el nuevo valor de la prestación, que beneficia a familias en situación de vulnerabilidad y se actualiza trimestralmente de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor

De cuánto es la AUH de ANSES en mayo 2026

Las acciones argentinas trepan hasta 9% en Wall Street y baja el riesgo país tras la suba en la calificación de la deuda

Los índices de Nueva York suben más de 1%, mientras que el petróleo cede 7% por los avances en las negociaciones de paz en Oriente Medio. El S&P Merval gana 3,4% y los bonos en dólares ganan 1,5% tras la decisión de Fitch

Las acciones argentinas trepan hasta 9% en Wall Street y baja el riesgo país tras la suba en la calificación de la deuda

La fábrica del segundo auto más vendido de la Argentina frenará su producción por cuatro semanas

La planta de Stellantis en El Palomar interrumpirá la producción de los modelos Peugeot 208 y 2008 durante casi un mes entre mayo y junio. La medida responde a la caída de ventas en el mercado local y a la baja de las exportaciones a Brasil

La fábrica del segundo auto más vendido de la Argentina frenará su producción por cuatro semanas

Largas filas durante la madrugada y bajo la lluvia para trabajar en un frigorífico: la postal que expone la pérdida de empleo

La localidad de Moreno amaneció con cientos de postulantes que se encontraban con la esperanza de conseguir un puesto de trabajo

Largas filas durante la madrugada y bajo la lluvia para trabajar en un frigorífico: la postal que expone la pérdida de empleo

DEPORTES

Bayern Múnich y PSG definirán el otro finalista de la Champions League tras la clasificación del Arsenal: todo lo que hay que saber

Bayern Múnich y PSG definirán el otro finalista de la Champions League tras la clasificación del Arsenal: todo lo que hay que saber

Juan Pablo Montoya le puso freno a Max Verstappen: pidió sanciones para pilotos que critiquen públicamente la nueva Fórmula 1

FC Thun: cómo un equipo recién ascendido logró hacer historia y salir campeón por primera vez

Sebastián Báez y Solana Sierra pasaron de ronda en el Masters 1000 de Roma: tres argentinos quedaron eliminados

La fiesta privada en un yate en Ibiza de un equipo para celebrar el título: una figura como DJ y el emblema que lideró el show

TELESHOW

Gimena Accardi recordó la charla premonitoria que tuvo con Nico Vázquez antes del trágico derrumbe en Miami

Gimena Accardi recordó la charla premonitoria que tuvo con Nico Vázquez antes del trágico derrumbe en Miami

El tierno mensaje de Pampita por el avance de su hija Anita y Sarah Burlando al montar a caballo

Evangelina Anderson sorprendió con el increíble parecido físico con su hermana Celeste: la foto

Cómo se habría enterado el marido de Adabel Guerrero de la infidelidad que puso fin a su relación

El tierno saludo de Ivana Figueiras a su hija menor por su cumpleaños número 10: “Tu lugar seguro, siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Aumentan los encuentros con serpientes de cascabel en este estado y autoridades emiten advertencias clave

Aumentan los encuentros con serpientes de cascabel en este estado y autoridades emiten advertencias clave

La llegada de Gabriel García Luna al Ministerio Público plantea un reto para la independencia judicial

República Dominicana: El Ministerio de Salud evalúa incluir el Risdiplam para atrofia muscular espinal

El Gabinete de Panamá aprueba aporte de 64.6 millones de balboas al fondo de tarifas eléctricas

“Nombre, motivo y si fue enterrado o hecho maceta”: audios presentados contra 486 cabecillas revelan reportes internos de la MS-13 en El Salvador