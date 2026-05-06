Crimen y Justicia

Hallaron a la rosarina que secuestraron hace un mes tras contraer una deuda con narcos

Alicia Isabel Godoy (38) fue encontrada en la zona sudoeste de la ciudad. Por el rapto, que tuvo lugar el pasado 4 de abril, hay tres personas imputadas y detenidas

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Una persona de espaldas frente a una pared blanca, custodiada por una oficial de policía uniformada de negro y de espaldas. Emblemas policiales en la pared.
Alicia Isabel Godoy era buscada desde el pasado 4 de abril, cuando fue secuestrada por narcos en su propio domicilio.

Alicia Isabel Godoy, una mujer de 38 años que fue secuestrada el pasado 4 de abril en su casa de la zona sur de Rosario luego de haber contraído una deuda con transeros del barrio debido a su consumo problemático de droga, fue hallada en buen estado de salud. Fue sometida a estudios médicos, ya que se detectaron algunas lesiones, y por disposición de la fiscal Paula Barros interviene un equipo interdisciplinario.

La rosarina se presentó este martes por la noche ante la Estación Policial situada en Iriondo y Lácar, en el sudoeste de la ciudad. Desde allí se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó una revisión médica y que sea trasladada momentáneamente a la comisaría 21ª para poder ser entrevistada.

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La situación de la mujer es delicada. Tiene consumo problemático de estupefacientes y, por las averiguaciones llevadas a cabo por la fiscal Barros, también vendía drogas para presuntos dealers de la zona de Flammarion al 4900, donde tiene domicilio.

Por el rapto de Alicia hay tres personas imputadas y en prisión preventiva efectiva por cuatro meses: Ana Laura Salinas, María Belén “La Pelada” Salinas y Gastón D’Agostino. Son quienes, a criterio de la fiscal, secuestraron a Godoy en su casa y la retuvieron en contra de su voluntad hasta al menos el 8 de abril en una propiedad de Vuelta de Obligado al 4900.

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La familia de la mujer realizó dos transferencias por un monto de 50 mil pesos y entregó una Venzo rodado 29 a los presuntos secuestradores, que habían pedido un rescate de 150 mil pesos a través de un cartel que le habían tirado debajo de la puerta de su casa. Las cuentas que recibieron el dinero estaban a nombre de María Belén y Ana Laura Salinas.

Allanamientos y detenciones por el

Desde el 4 de abril a la fecha, la brigada de paraderos de la Policía de Investigaciones realizó un total de 15 allanamientos, rastrillajes con perros y luminol, relevamiento de cámaras de videovigilancia, recorridas con drones y toma de testimonios.

Lo curioso es que el domingo pasado, en horas de la madrugada, la Policía localizó a Godoy en Laguna del Desierto y Crespo, en el distrito sudoeste de Rosario, y la llevó hasta la casa de un familiar que, según consta en las actuaciones, se negó a recibirla. Es por eso que la trasladaron luego hasta la comisaría 21ª por unas horas.

En la acusación que formuló la fiscal sobre el caso también incluyó el narcomenudeo al que se dedicarían las personas imputadas. Según los indicios recolectados, por lo menos se hallaron evidencias que comercializaban drogas desde marzo pasado en la zona sur de la ciudad con roles definidos.

La jueza Luciana Vallarella que estuvo a cargo de la audiencia, al cabo de la imputación, modificó la calificación legal de la causa: la pasó de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas a extorsión.

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