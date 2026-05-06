Honduras cumple tres semanas bajo humo con aire insalubre y riesgos para la salud

Niños y adultos mayores son los más vulnerables ante la mala calidad del aire. (FOTO: Instagram)

Honduras enfrenta una prolongada crisis ambiental tras cumplir tres semanas consecutivas bajo una densa capa de humo que ha deteriorado significativamente la calidad del aire en amplias zonas del territorio nacional, elevando los riesgos para la salud de millones de personas.

El fenómeno, intensificado en los primeros días de mayo, está directamente vinculado con la proliferación de incendios forestales en diferentes regiones del país. A esta problemática se suman condiciones atmosféricas adversas, las cuales impiden la dispersión de los contaminantes y favorecen su acumulación en el aire.

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Según la plataforma internacional IQAir, el Índice de Calidad del Aire (ICA) alcanzó un nivel de 129 en la zona centro de Honduras, cifra considerada perjudicial para grupos sensibles y que puede impactar al resto de la población conforme se prolongue la exposición.

Más alarmante resulta la concentración de partículas finas PM2.5, consideradas entre las más peligrosas para la salud humana: los datos indican que estos contaminantes se encuentran 9,4 veces por encima del valor de referencia anual establecido por la Organización Mundial de la Salud, lo que subraya la gravedad del deterioro ambiental.

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Combinación crítica

El detonante principal de esta situación son los incendios forestales activos en distintas áreas de Honduras, cuya liberación de grandes cantidades de humo y partículas contaminantes se ve agravada por la estabilidad atmosférica y la débil circulación de vientos, que dificultan la dispersión de dichos contaminantes.

La acumulación de contaminantes ha generado una especie de techo de humo suspendido sobre el territorio, afectando en particular las regiones centrales y urbanas, donde también se suman las emisiones del parque vehicular.

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El impacto de la crisis ambiental no se limita al ámbito nacional. En Guatemala, la reciente actividad del Volcán Santiaguito ha producido emisiones de ceniza y gases que inciden directamente en la contaminación del aire de Centroamérica. Este fenómeno transfronterizo ha generado un manto denso de humo extendido por varios países, demostrando que la problemática implica factores ambientales compartidos a escala regional.

La exposición prolongada al aire contaminado ya se refleja en la salud de la población: especialistas reportan un aumento de síntomas como irritación de garganta, tos persistente, dolores de cabeza, congestión nasal y dificultad para respirar. Lo que supone un riesgo crítico por su tamaño microscópico, que les permite penetrar profundamente en los pulmones y llegar incluso al torrente sanguíneo, elevando el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y complicaciones a largo plazo.

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Niños y adultos mayores son los más afectados por la contaminación ambiental. (FOTO: Prensa Libre)

Efectos en la salud

Entre los grupos más vulnerables se encuentran los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, lo que podría traducirse en un aumento de la demanda en los centros de salud y hospitales.

La persistencia de este episodio de contaminación revela la vulnerabilidad ambiental de Honduras frente a los incendios forestales y los cambios climáticos. Cada año, durante la temporada seca, el país registra escenarios similares, aunque la duración e intensidad actuales han encendido las alertas.

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El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos, Julio Quiñónez, advierte que “la solución exige no solo respuestas inmediatas, sino estrategias de prevención, control de incendios, una regulación más estricta de emisiones y un fortalecimiento de los sistemas de monitoreo ambiental”. detalló

Niños, adultos mayores, embarazadas y personas crónicas figuran entre los grupos más vulnerables ante la crisis ambiental hondureña. (Foto: Redes sociales)

Llamado a la prevención

Se recomienda a la población limitar la exposición al aire libre, sobre todo en los horarios de mayor concentración de humo, usar mascarillas cuando sea necesario y prestar atención especial a las personas vulnerables.

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El desarrollo de las condiciones climáticas será determinante: la llegada de lluvias podría ayudar a limpiar la atmósfera y reducir la concentración de contaminantes. La solución de fondo, sin embargo, depende de acciones sostenidas contra las causas estructurales del problema.

La crisis actual no se limita a un episodio ambiental aislado, sino que constituye un desafío para la salud pública y la gestión territorial en Honduras.

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