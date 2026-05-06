Cuál es el ejercicio ideal para la salud del corazón y mejorar la circulación

La salud cardiovascular es una de las principales preocupaciones debido al aumento de enfermedades cardíacas a nivel mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud cardiovascular ocupa un lugar central en las preocupaciones de la población mundial, especialmente frente al aumento de enfermedades cardíacas en todas las edades. Más allá de la alimentación y los factores hereditarios, la ciencia señala que la actividad física regular representa una de las mejores estrategias para cuidar el corazón.

Pero no toda rutina ofrece los mismos resultados: una serie de investigaciones recientes, destaca que la velocidad y el tipo de ejercicio físico ejercen un impacto directo sobre la prevención de arritmias y otras complicaciones cardíacas. Caminar rápido, remar y subir escaleras emergen como prácticas accesibles que pueden marcar la diferencia en la salud del corazón y la circulación.

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Cuáles son los mejores ejercicios para la salud del corazón y la circulación

Remo

El remo en máquina ofrece un entrenamiento cardiovascular eficiente y de bajo impacto sobre las articulaciones, recomendado para fortalecer el corazón y la circulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El remo, sobre todo en máquina, se posiciona como uno de los entrenamientos más completos para el corazón. Esta disciplina implica el trabajo coordinado de piernas, brazos y el core, generando un estímulo cardiovascular de alta eficiencia y bajo impacto en las articulaciones. El ejercicio aeróbico continuo que propone el remo eleva la frecuencia cardíaca, mejora la capacidad cardiorrespiratoria y favorece la circulación.

Cleveland Clinic señala que el remo es una actividad de bajo impacto recomendada para mejorar la salud cardiovascular y la resistencia general. Además, el esfuerzo combinado de fuerza y resistencia contribuye a mantener sano el sistema circulatorio y reduce el riesgo de enfermedades como el accidente cerebrovascular y la cardiopatía. El remo también resulta adecuado para quienes buscan un ejercicio intenso sin sobrecargar las articulaciones.

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Caminata rápida

Caminar rápido más de 6 kilómetros por hora puede disminuir hasta en un 43% el riesgo de arritmias cardíacas, según el BMJ Heart ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar de manera ágil es una de las prácticas más accesibles y beneficiosas para la salud cardiovascular. De acuerdo con un estudio publicado en BMJ Heart, caminar a una velocidad superior a 6 kilómetros por hora puede disminuir el riesgo de arritmias cardíacas hasta en un 43%.

Esta actividad, al ser de bajo impacto, resulta adecuada para la mayoría de la población y aporta beneficios como la reducción del colesterol LDL, el fortalecimiento de músculos y huesos y la mejora de la oxigenación corporal.

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Caminar rápido también ayuda a controlar el peso y la presión arterial, factores claves en la prevención de enfermedades crónicas. La American Heart Association recomienda la caminata rápida como parte esencial de una rutina saludable para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Subir escaleras

Subir escaleras representa una alternativa eficiente y de fácil integración en la vida cotidiana. Esta práctica exige un esfuerzo cardiovascular intenso en lapsos breves y contribuye a mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. El movimiento estimula la contracción de los músculos de las piernas, lo que facilita el retorno venoso y ayuda a combatir la hinchazón y la aparición de várices.

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Subir escaleras proporciona un esfuerzo cardiovascular intenso en periodos cortos y contribuye a prevenir várices y mejorar la resistencia cardiorrespiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir escaleras también tonifica el tren inferior, protege las articulaciones y mejora el equilibrio, factores fundamentales para reducir el riesgo de caídas en adultos mayores. Harvard Medical School indica que subir escaleras es una forma eficaz de ejercicio aeróbico que puede mejorar la salud cardiovascular y la fuerza muscular.

Bicicleta (fija o al aire libre)

El uso de la bicicleta, tanto fija como al aire libre, es una alternativa de bajo impacto y alta eficacia para mejorar la salud cardiovascular. Pedalear fortalece los músculos de las piernas, incrementa la capacidad pulmonar y contribuye a mantener un peso saludable.

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Además, ayuda a regular la presión arterial y los niveles de colesterol, mientras favorece la circulación sanguínea. La American Heart Association recomienda el ciclismo como actividad cardiovascular para adultos, por su bajo impacto y su capacidad de adaptarse a diferentes niveles de condición física.

El uso regular de la bicicleta, tanto fija como al aire libre, fortalece los músculos y mejora la circulación, siendo recomendado para la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Natación

La natación es una de las actividades más completas para el sistema cardiovascular. Nadar moviliza prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo y obliga al corazón a trabajar de manera eficiente para distribuir el oxígeno.

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Es un ejercicio de bajo impacto, ideal para personas con problemas articulares o sobrepeso, y mejora la resistencia cardiorrespiratoria, la circulación y la capacidad pulmonar. Además, contribuye a reducir el estrés y promueve el bienestar general. La Mayo Clinic resalta la natación como ejercicio integral para la salud del corazón y la circulación.

La natación moviliza todos los grupos musculares, refuerza la capacidad pulmonar y destaca como ejercicio completo para el corazón, de acuerdo a la Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar cualquiera de estos ejercicios en la rutina semanal, adaptados a las posibilidades de cada persona, puede marcar una diferencia significativa en la salud cardiovascular. La constancia, la variedad y la elección de actividades que resulten motivadoras son claves para lograr beneficios sostenidos en el tiempo y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

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