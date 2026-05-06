Teleshow

El sorprendente cambio de look de Cande Tinelli, claves de una metamorfosis sin miedo

Otro color de cabello, el salto hacia una nueva etapa en la vida de la cantante. La búsqueda de lo distinto, un mensaje implícito de independencia y valentía en cada elección

Guardar
Google icon

Cande Tinelli pasó por un cabello oscuro. Hoy cambió rotundamente

Candelaria Tinelli no solo es una figura reconocida en el mundo del espectáculo argentino por su apellido y su impronta personal, sino también por la manera en la que elige reinventarse a través de su imagen. La hija de Marcelo Tinelli tiene su propia historia, y está marcada por una búsqueda permanente de autenticidad y una voluntad explícita de desafiar los límites estéticos que la rodean. Cada transformación que presenta en sus redes sociales se convierte en un mensaje directo a sus seguidores: el cambio, lejos de ser una excepción, es la regla y la herramienta con la que Cande construye su identidad.

En esta ocasión Cande pasó por las manos de Nico, la artista decidió apostar nuevamente por una transformación rotunda en su cabello, un gesto que en su trayectoria ya funciona como una declaración de intenciones. La fotografía compartida en su cuenta de Instagram muestra a una Cande Tinelli renovada, con una melena larga y lisa teñida en un tono rubio claro, que se aleja de los colores oscuros y contrastantes que utilizó en el pasado. El rubio elegido es uniforme y presenta matices cálidos que suavizan sus facciones y aportan luminosidad al rostro. El cabello se extiende hasta el pecho, perfectamente alineado, con puntas rectas y sin ondas visibles, lo que transmite una sensación de prolijidad y sofisticación.

PUBLICIDAD

Una mujer joven con cabello rubio largo y liso, labios rojos y un collar con un dije de ojo, mirando directamente a la cámara
Cande Tinelli exhibe su transformador cambio de cabello a un rubio más claro, capturando la atención de todos con su nueva imagen

En la publicación, Cande menciona explícitamente el procedimiento al que se sometió: “Tratamiento de células madres”, lo que sugiere que el cambio no solo es estético, sino que también responde a una búsqueda de salud capilar y renovación integral.

Sus cejas resaltan por su color oscuro y bien marcadas, de esa manera contrastan con el nuevo tono de cabello, aportando un elemento distintivo y enérgico a su imagen. Los labios, de contorno definido y color natural intenso, refuerzan el protagonismo de la zona superior de la imagen.

PUBLICIDAD

Este cambio de color de pelo se inscribe en una larga serie de transformaciones a las que Cande Tinelli ha acostumbrado a su público. La elección de tonos disruptivos, cortes experimentales y peinados poco convencionales ha sido una constante en su historia. Sin embargo, el paso al rubio claro representa una apuesta diferente: se aleja de los extremos y explora una paleta más neutra, aunque sin perder el carácter propio que define su estilo.

El enojo de Cande Tinelli con un seguidor
La artista se aleja de los tonos oscuros y apuesta por una imagen fresca que muestra su búsqueda constante de autenticidad

Esta reinvención no solo responde a una moda pasajera, sino que se convierte en una herramienta de autodefinición y una manera de enfrentar sus propios desafíos, como ella misma ha manifestado en diversas ocasiones.

El mensaje “CLEAN” acompaña la publicación y refuerza la idea de una renovación, de un punto de partida fresco y depurado. Tinelli utiliza el cambio de look como un acto simbólico, una manera de expresar que, para ella, la búsqueda de lo diferente y la capacidad de verse distinta ante el espejo forman parte de su esencia. Y por supuesto siempre dejó claro en sus redes sociales que todo tipo de cambio pertenece a su propia vida y alimenta su personalidad.

cande tinelli portada teleshow
Cada cambio de imagen de Cande Tinelli representa una declaración de independencia frente a los mandatos de la moda y la estética

Cada transformación es una declaración de independencia frente a los mandatos estéticos y una invitación abierta a sus seguidores para atreverse a explorar nuevas versiones de sí mismos.

El look de Cande Tinelli portada
El giro de Cande Tinelli: la hija de Marcelo se reinventa, un tratamiento innovador para su cabello y la búsqueda de autenticidad como declaración

Candelaria Tinelli vuelve a demostrar que su relación con la imagen es un proceso de permanente construcción y resignificación y sin temores. El rotundo cambio en su color de pelo no solo sorprende, sino que reafirma su voluntad de desafiarse, reinventarse y dejar una huella personal en cada decisión estética que toma. Su nuevo look, pulcro y luminoso, representa un capítulo más en la historia de una artista que encuentra en el cambio una forma de libertad.

Google icon

Temas Relacionados

Cande TinelliMarcelo TinelliRubioCambio de LookPeluquería

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El que ríe último”, el enigmático mensaje de Wanda Nara tras la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi

La empresaria sorprendió con una frase encriptada en sus redes apenas se conoció la noticia sobre la exclusiva propiedad que ella deseaba comprar cuando estaba en pareja con el futbolista

“El que ríe último”, el enigmático mensaje de Wanda Nara tras la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi

Benjamín Vicuña habló del acuerdo con la China Suárez por sus hijos: “Son tramos muy largos donde no los veo”

El actor compartió la experiencia emocional que representa la separación física de Magnolia y Amancio, que viven en Turquía con su madre

Benjamín Vicuña habló del acuerdo con la China Suárez por sus hijos: “Son tramos muy largos donde no los veo”

Una participante de Es mi sueño cautivó a todos en una noche a pura emoción: la reacción del jurado

Una joven catamarqueña desafió todos los pronósticos, su historia familiar y la pasión por la música lírica cambiaron el rumbo de la competencia

Una participante de Es mi sueño cautivó a todos en una noche a pura emoción: la reacción del jurado

El romántico mensaje de cumpleaños de José Chatruc a Sabrina Rojas: “¡Te amo, sos por escándalo la 1!”

Apenas se inció el 6 de mayo, el exfutbolista eligió Instagram para publicar una foto junto a la modelo y escribirle un saludo cargado de emociones y referencias personales

El romántico mensaje de cumpleaños de José Chatruc a Sabrina Rojas: “¡Te amo, sos por escándalo la 1!”

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

Hija del capocómico Alfredo Barbieri, ex de Santiago Bal y madre de Fede, su carrera atraviesa el espectáculo, desde el teatro de revistas hasta llegar a la tele. En esta charla íntima no se guarda nada: sus romances, la relación con su hijo y el momento más doloroso de su vida

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

DEPORTES

Preocupación en Boca Juniors por la lesión de Leandro Brey: la imagen de su salida del estadio tras la derrota en la Libertadores

Preocupación en Boca Juniors por la lesión de Leandro Brey: la imagen de su salida del estadio tras la derrota en la Libertadores

FIFA amplió la sanción a Gianluca Prestianni por insultos homofóbicos contra Vinicius: la pena que sufrirá en caso de jugar el Mundial

De líder en el banco a asistente en Europa: el camino de Heinze hacia la final de la Champions

Bayern Múnich y PSG definirán el otro finalista de la Champions League tras la clasificación del Arsenal: todo lo que hay que saber

La ácida crítica en España contra Julián Álvarez tras la eliminación del Atlético de Madrid: “No es un jugador de talla mundial”

TELESHOW

“El que ríe último”, el enigmático mensaje de Wanda Nara tras la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi

“El que ríe último”, el enigmático mensaje de Wanda Nara tras la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi

Benjamín Vicuña habló del acuerdo con la China Suárez por sus hijos: “Son tramos muy largos donde no los veo”

Una participante de Es mi sueño cautivó a todos en una noche a pura emoción: la reacción del jurado

El romántico mensaje de cumpleaños de José Chatruc a Sabrina Rojas: “¡Te amo, sos por escándalo la 1!”

Carmen Barbieri en “Lo de Pampita”: “Interrumpí un embarazo porque podía morir”

INFOBAE AMÉRICA

Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta: “Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”

Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta: “Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”

Hantavirus en el crucero que zarpó de Ushuaia: cómo es la cepa Andes, la única que se transmite entre humanos

“La belleza de lo cotidiano”: el estudio Ghibli de Hayao Miyazaki recibe el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

La Bienal de Venecia abrió con protestas por la presencia de Rusia

Estados Unidos y China tienen un enemigo común, y ya no es la Unión Soviética