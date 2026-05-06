Exjugador dominicano de baloncesto Dagoberto Peña, es condenado a 60 años de prisión por abuso sexual infantil

Dagoberto Peña, exjugador de baloncesto de República Dominicana, recibe una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos por abuso sexual infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino judicial de Dagoberto Peña, exjugador profesional de baloncesto de origen dominicano, quedó definido tras una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos por delitos de abuso sexual infantil. Esta resolución también contempla una libertad condicional supervisada de por vida y la obligación de inscribirse como delincuente sexual si alguna vez obtiene la libertad.

El proceso judicial se sustentó en hechos documentados por las autoridades entre octubre de 2024 y febrero de 2026. De acuerdo con información emitida por el Departamento de Justicia, en ese periodo Peña utilizó y persuadió a dos menores para que participaran en actos sexualmente explícitos con la finalidad de producir representaciones visuales del abuso. La evidencia presentada incluyó material audiovisual generado por el propio Peña, así como imágenes enviadas por una de las víctimas.

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La investigación que derivó en la condena se inició en 2025, cuando el padre de una de las menores descubrió comunicaciones inapropiadas entre el exjugador y su hija. Este hallazgo fue el punto de partida para que las autoridades recopilaran pruebas digitales y testimonios que permitieron profundizar en los hechos y construir el caso, según información de EFE.

Las autoridades estadounidenses imponen a Peña libertad condicional supervisada de por vida y lo obligan a inscribirse en el registro de delincuentes sexuales. (Foto: FIBA Basketball)

El 23 de enero, Dagoberto Peña se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. La aceptación de responsabilidad aceleró el proceso y dio paso a la imposición de la pena máxima prevista para estos delitos. El tribunal dispuso además que, en caso de salir en libertad, el exjugador estará sometido a un régimen de vigilancia permanente y deberá permanecer inscrito en el registro de delincuentes sexuales.

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Durante la investigación, se estableció que Peña había recibido imágenes de una menor desnuda y participando en actos sexualmente explícitos. Además, se encontraron videos y fotos tomadas por él durante el abuso de dos menores. Las autoridades también confirmaron la existencia de material donde aparece una tercera menor en situaciones similares, lo que agravó la situación judicial del acusado y fortaleció el caso de la fiscalía.

Peña, de 37 años, tuvo una trayectoria deportiva reconocida en distintos clubes de España y en la selección nacional de República Dominicana. Militó en equipos como Básquet Coruña, Breogán, Estudiantes y Barcelona B, y participó en el Mundial de 2019 con la selección de su país. Cerró su carrera profesional en 2023 en el Grupo Alega Cantabria.

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Tras retirarse del baloncesto, Peña se radicó en Florida, donde ejercía como profesor de educación física y entrenador. Su labor en el ámbito educativo y deportivo se vio abruptamente interrumpida tras la apertura de la investigación y los cargos en su contra.

El caso judicial contra Dagoberto Peña se apoya en pruebas audiovisuales y comunicaciones digitales entre el acusado y varias menores de edad. (Foto: FIBA Basketball)

Según informó Diario Libre, la investigación fue desarrollada por el FBI y el Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas de Fort Myers, en el que participaron la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte y el Departamento de Policía de Punta Gorda. La acusación estuvo a cargo de la fiscal adjunta Yolande G. Viacava.

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Este proceso se forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional puesta en marcha en 2006 por el Departamento de Justicia para enfrentar la problemática de la explotación y el abuso sexual infantil. El programa, coordinado por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad de la División Penal, articula recursos de distintos niveles gubernamentales para identificar, detener y procesar a quienes cometen estos delitos, así como para localizar y rescatar a las víctimas.