Salud

Cómo es la famosa Dieta Okinawa, y por qué aseguran que ayuda a vivir más de 100 años

Un estilo de alimentación basado en vegetales frescos, moderación y equilibrio, reconocido por favorecer la salud y la longevidad

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La Dieta Okinawa se asocia
La Dieta Okinawa se asocia con menor riesgo de enfermedades crónicas y mayor longevidad (Freepik)

La Dieta Okinawa, originaria de la isla japonesa homónima, ha despertado el interés mundial por su evidente vínculo con la longevidad y la baja incidencia de enfermedades crónicas en sus habitantes.

Este patrón alimenticio está basado en alimentos de origen vegetal, baja densidad calórica y alta concentración de nutrientes, y se asocia a una vida más larga y saludable, gracias a su impacto positivo en la salud cardiovascular, ósea, digestiva y cerebral.

¿Por qué viven más los habitantes de Okinawa?

La población de Okinawa ostenta una de las mayores concentraciones de centenarios del mundo, con entre 40 y 50 personas mayores de cien años por cada 100.000 habitantes. Esta cifra supera ampliamente la media internacional.

Según expertos de Verywell Health, este fenómeno se atribuye a una combinación de factores genéticos, ambientales y, sobre todo, a los hábitos alimenticios tradicionales de la isla. Las dietas bajas en calorías y ricas en vegetales han demostrado estar directamente relacionadas con una mayor expectativa de vida y menor prevalencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

La alimentación basada en vegetales
La alimentación basada en vegetales y baja en calorías es clave en la salud de los habitantes de Okinawa (Reuters)

Diversos estudios respaldan los beneficios de los patrones alimenticios saludables, similares a la Dieta Okinawa. La Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard ha analizado cómo las dietas basadas en alimentos vegetales, ricas en fibra y antioxidantes, y de baja densidad calórica, están asociadas a una reducción significativa del riesgo de mortalidad temprana y enfermedades metabólicas.

Estos análisis confirman que el énfasis en vegetales coloridos, legumbres y la práctica del “hara hachi bu” ofrece efectos protectores frente a enfermedades cardiometabólicas y neurodegenerativas, consolidando la Dieta Okinawa como un modelo internacional de salud y longevidad.

Beneficios cognitivos y prevención de enfermedades neurodegenerativas

Uno de los beneficios más destacados de la Dieta Okinawa es la protección frente al deterioro cognitivo, según el medio. La dieta incluye pescado rico en ácidos grasos omega-3 y antioxidantes presentes en ingredientes como la soja, las algas y la cúrcuma. Estos componentes ejercen un efecto neuroprotector demostrado. Estudios recientes citados por Verywell Health indican que esta alimentación ayuda a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

El pescado, la soja, las
El pescado, la soja, las algas y la cúrcuma ofrecen beneficios neuroprotectores comprobados (Imagen Ilustrativa Infobae

Los habitantes de Okinawa presentan tasas más bajas de diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares que muchas otras poblaciones. Este efecto se atribuye al predominio de alimentos antiinflamatorios y al bajo consumo de grasas saturadas.

El pescado, protagonista de muchas preparaciones locales, aporta omega-3, folato y fibra, nutrientes que contribuyen a prevenir enfermedades del corazón y otros problemas crónicos. También se registra una menor incidencia de artritis reumatoide, diabetes tipo dos y trastornos gastrointestinales, gracias a la alta presencia de antioxidantes en la dieta.

Control de peso y regulación metabólica

La dieta de Okinawa se basa en una elevada proporción de vegetales, legumbres y granos integrales, lo que facilita el mantenimiento de un peso saludable y estable. Un hábito cultural fundamental es el llamado “hara hachi bu”, que consiste en comer hasta sentirse un 80% saciado. Esta práctica genera una regulación natural de la ingesta calórica y ayuda a prevenir el sobrepeso.

En este patrón alimentario, los alimentos presentan un bajo índice glucémico, lo que provoca aumentos lentos y sostenidos del azúcar en sangre. Este aspecto es crucial para la prevención y el manejo de la diabetes tipo dos, una de las epidemias sanitarias de la modernidad.

La dieta de Okinawa favorece
La dieta de Okinawa favorece el control de peso y la regulación metabólica gracias a su alto contenido vegetal

La dieta tradicional okinawense privilegia alimentos frescos, de temporada y mínimamente procesados. El alto consumo de verduras y legumbres aporta abundante fibra, lo que contribuye a una microbiota intestinal equilibrada y promueve un correcto funcionamiento digestivo.

Además, el tofu y las verduras de hoja verde, componentes típicos de la mesa de la isla, proporcionan calcio esencial para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas en la vejez.

Composición y alimentos claves

La dieta original de Okinawa se compone de un 85 % de carbohidratos provenientes principalmente de verduras, tubérculos y granos, un 9% por ciento de proteínas y únicamente un 6% de grasas totales (siendo solo 2% de grasas saturadas). Aunque la versión moderna admite una mayor flexibilidad en la inclusión de grasas y proteínas, la base sigue centrada en alimentos naturales, integrales y nutritivos, evitando el consumo de productos procesados y refinados.

La composición de la Dieta
La composición de la Dieta Okinawa prioriza carbohidratos de verduras y tubérculos, con mínima presencia de carnes y lácteos

Se priorizan las verduras coloridas, mientras que la cantidad de carnes y mariscos es reducida. En la dieta original, menos del dos por ciento de la ingesta calórica provenía de pescado o carne, aunque actualmente se permite una presencia moderada. Los lácteos, los cereales refinados y el arroz blanco son limitados, dando preferencia a boniatos, granos integrales, legumbres y verduras frescas.

El “hara hachi bu” constituye un pilar esencial de la cultura nutricional okinawense. Esta filosofía invita a detener la comida antes de sentirse completamente lleno, lo que regula de forma natural la ingesta calórica y fomenta la alimentación consciente. Esta costumbre ha demostrado contribuir de manera decisiva a la longevidad y el bienestar general de la población.

Temas Relacionados

Dieta OkinawaLongevidadEnfermedades crónicasOkinawaAlimentación saludableenfermedad cardiovascularEscuela de Salud Pública TH Chan de HarvardVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué pasa en el cuerpo si me siento con las rodillas cruzadas todos los días

Mantener con frecuencia esa posición está asociado a cambios en músculos, huesos y nervios, así como a riesgos puntuales para la circulación sanguínea y la salud articular. Cuál es la mejor forma de sentarse frente a un escritorio

Qué pasa en el cuerpo

Dormir en ambientes frescos: la clave menos conocida para proteger la calidad del sueño

Ajustar el clima del dormitorio de 18 a 20℃ potencia la producción de melatonina y podría ser fundamental para quienes buscan descansar mejor y cuidar la salud metabólica sin cambios drásticos

Dormir en ambientes frescos: la

Consumir semillas de calabaza antes de dormir: el hábito que podría mejorar el descanso

La incorporación de este snack en la dieta nocturna ofrece una alternativa saludable para quienes buscan optimizar sus hábitos de sueño y bienestar general, según mencionaron expertos consultados por Verywell Health

Consumir semillas de calabaza antes

“Clean look”, el peinado tendencia que preocupa a dermatólogos por el aumento de casos de alopecia

La popularidad de los recogidos impecables entre adolescentes y jóvenes ha llevado a un aumento de consultas por caída de cabello y lesiones en el cuero cabelludo

“Clean look”, el peinado tendencia

Desde los 20 hasta los 70: recomendaciones para mantener un corazón en cada etapa de la vida

Especialistas citados por TIME señalan que la prevención cardiovascular se transforma con cada década, exigiendo distintos hábitos y chequeos desde la juventud hasta la vejez para reducir enfermedades

Desde los 20 hasta los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le robó el celular a

Le robó el celular a una kiosquera y le pidió dinero a los contactos: cayó por el asalto y el intento de estafa

El cuadro robado por el nazismo y encontrado en Mar del Plata quedó alojado Tribunales, bajo custodia de la Corte Suprema

Mendoza: un estudiante llevó una réplica de arma a su escuela y volvió a causar alarma

Dos patrulleros chocaron durante una persecución en la avenida General Paz: hay tres heridos

Qué pasa en el cuerpo si me siento con las rodillas cruzadas todos los días

INFOBAE AMÉRICA
Detuvieron a la líder de

Detuvieron a la líder de la secta Moon en Corea del Sur: denuncian casos de corrupción en la Iglesia de la Unificación

Alerta máxima en Hong Kong y Macao por el avance del súper tifón Ragasa que dejó tres muertos en Filipinas

Expertos de la ONU pidieron llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el trato a los exiliados

La Unión Europea atribuyó a Rusia la incursión de drones que provocó el cierre de aeropuertos en Dinamarca y Noruega

FMI destacó la resiliencia de la economía uruguaya pero pidió mayor esfuerzo en su plan de ajuste fiscal

TELESHOW
La conexión especial de Luciano

La conexión especial de Luciano Cáceres con su madre y la señal que recibió luego de su muerte: “Creer o reventar”

Se elige la película argentina para competir en los Premios Oscar 2026: cuáles son las candidatas

Cantó en el programa de Guido Kaczka y una ola solidaria recaudó millones para su amigo con ELA

El mal momento de un participante de La Voz Argentina y el gran gesto de su compañero

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”