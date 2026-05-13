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Platense y San Martín de San Juan jugarán por un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Calamar jugará ante el Verdinegro de la Primera Nacional en la cancha de Temperley. Televisará TyC Sports a las 16.15

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Imagen dividida de dos futbolistas: el de la izquierda, en primer plano, con camiseta blanca y marrón gesticulando; el de la derecha, corriendo con un balón.
Platense enfrentará a San Martín de San Juan
                                                 

Platense y San Martín de San Juan jugarán en cancha de Temperley por un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina 2026, en un cruce que enfrentará a un equipo de la máxima categoría con el impulso de la Copa Libertadores y a un conjunto de la Primera Nacional en plena reconstrucción tras su descenso del año pasado.

El partido, válido por los 16avos de final, se disputará desde las 16:15 en el estadio Alfredo Beranger, con transmisión por TyC Sports y el arbitraje de Bruno Amiconi. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Lanús e Instituto de Córdoba.

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El Calamar de Vicente López llega al encuentro con una dualidad que marcó todo su semestre: una campaña floja en el Torneo Apertura —donde terminó 12° en la Zona A tras más de dos meses sin victorias— contrasta con una actuación sólida en el plano continental. El empate 1-1 ante Peñarol la semana pasada lo dejó a un paso de los octavos de la Libertadores, en un grupo que también integra Corinthians. El técnico Walter Zunino buscará trasladar esa versión más competitiva a la Copa local, torneo en el que el equipo llega con una racha de 411 minutos sin recibir goles desde los 32avos.

El último antecedente del Marrón en la competencia fue a principios de febrero, cuando necesitó un gol agónico de Víctor Cuesta para superar 1-0 a Argentino de Monte Maíz en el estadio Ciudad de Caseros. Esa victoria extendió a ocho partidos el invicto del club en la Copa Argentina y lo habilitó para esta instancia. Con todo, el historial en los 16avos no es alentador: Platense cayó eliminado en sus cuatro antecedentes en esa ronda, los tres más recientes por penales.

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Del otro lado, San Martín de San Juan atraviesa el proceso de reaclimatación a la Primera Nacional luego de su descenso en 2025. El equipo de Alejandro Schiapparelli ocupa el 12° puesto en la Zona B y viene de empatar 1-1 con Patronato, resultado que lo dejó parcialmente fuera de los puestos del Reducido. El técnico confirmó que dispondrá de una formación mixta, señal de que la prioridad del club pasa por el torneo de ascenso.

El Verdinegro cuyano llega con una historia copera que incluye, al menos, una hazaña recordada: en la undécima edición del torneo eliminó a Vélez en los 16avos para llegar hasta los cuartos de final, donde cayó con San Lorenzo. En la presente edición, los goles de Federico Murillo y Leonardo Monje ante Deportivo Madryn (2-0) le permitieron clasificar con la valla invicta extendida a 649 minutos en esa instancia.

Ambos equipos se citan por primera vez en el estadio Beranger. El historial entre ellos registra 10 partidos, con equilibrio: cuatro empates y tres victorias para cada lado.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira; Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

San Martín de San Juan: Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Julián Marchio, Leonel Dante Álvarez; Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Sebastián Jaurena, Ramiro Rúmbolo; Nicolás Iachetti y Genaro Rossi. DT: Alejandro Schiapparelli.

Estadio: Alfredo Beranger de Temperley.

Hora: 16:15.

Árbitro: Bruno Amiconi.

TV: TyC Sports.

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