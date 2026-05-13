Cómo acceder a sitios bloqueados por dictaduras sin censura: 10 VPN seguras para leer noticias

El bloqueo de Infobae en Venezuela comenzó en 2014 por orden del régimen de Nicolás Maduro tras una información que incomodó al poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las dictaduras -latinoamericanas o de otras latitudes-, acceder libremente a información y noticias independientes sigue siendo un desafío. Infobae permanece bloqueado desde octubre de 2014, cuando el régimen de Nicolás Maduro ordenó censurar el sitio tras la publicación de una noticia que incomodó al poder.

Más de una década después, organizaciones de prensa siguen denunciando que la censura y el bloqueo digital continúan como una política de Estado contra medios y ciudadanos.

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Para los venezolanos que intentan entrar a Infobae -y a otros tantos sitios de noticias- y no pueden, una de las herramientas más usadas son las VPN.

Más de 200 sitios web y al menos 65 medios de comunicación siguen bloqueados en Venezuela, incluyendo a Infobae y otros portales internacionales.

Una VPN permite cambiar la ubicación digital del usuario y navegar con una conexión cifrada. En palabras simples: el teléfono o computador se conecta a internet como si estuviera en otro país, lo que ayuda a acceder a páginas bloqueadas por proveedores locales.

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Paso a paso para usar una VPN

1. Elegir una VPN confiable.

2. Descargarla desde la App Store, Google Play o la página oficial.

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3. Crear una cuenta.

4. Conectarse a un servidor fuera de Venezuela, por ejemplo Colombia, Estados Unidos, Chile o España.

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5. Abrir el navegador y entrar a Infobae: https://www.infobae.com/

6. Mantener la VPN encendida mientras se navega.

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La recomendación clave: evitar VPN desconocidas o apps “gratis ilimitadas” sin respaldo, porque algunas pueden registrar datos o mostrar publicidad invasiva.

El acceso a Infobae desde Venezuela requiere el uso de una VPN para eludir las restricciones impuestas por el régimen. (Imagen ilustrativa Infobae)

10 VPN seguras para acceder a Infobae desde Venezuela

1. Proton VPN: tiene una opción gratuita fuerte, no exige tarjeta, no tiene anuncios y ofrece datos ilimitados en su plan gratis, aunque con velocidad media y un dispositivo a la vez.

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Es una de las mejores opciones para quien no puede pagar.

Precio: gratis / planes pagos desde aprox. USD 2,99 al mes.

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2. Windscribe: tiene plan gratuito con datos mensuales limitados y servidores en varios países. Es útil para leer noticias, aunque no ideal para uso pesado.

Precio: gratis / pago desde aprox. USD 5,75 al mes, según plan.

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3. PrivadoVPN: su plan gratuito ofrece 10 GB de datos rápidos al mes y luego velocidad reducida ilimitada. Es una opción sencilla para quienes solo quieren leer medios bloqueados.

Precio: gratis / promociones desde aprox. USD 1,11 al mes.

4. hide.me: tiene plan gratis y plan premium. Su web informa que la versión gratuita permite una conexión y, según plan, 10 GB mensuales o datos ilimitados con velocidad restringida.

Precio: gratis / premium desde aprox. USD 2,69 al mes.

Al elegir una VPN, es fundamental evitar aplicaciones gratuitas sin respaldo para proteger la privacidad y evitar publicidad invasiva. (Imagen ilustrativa Infobae)

5. TunnelBear: es una VPN fácil de usar, pensada para usuarios poco técnicos. Sirve para navegación básica y acceso a sitios bloqueados.

Precio: gratis con límite de datos / planes pagos variables.

6. NordVPN: es una de las más recomendadas por velocidad, seguridad y estabilidad. TechRadar la ubicó como una de las mejores VPN de 2026.

Precio: desde aprox. USD 3,09 al mes en planes largos.

7. Surfshark: buena para familias o varios dispositivos, porque permite conexiones ilimitadas. TechRadar la destacó como opción de bajo costo.

Precio: desde aprox. USD 1,78 al mes en promociones largas.

8. ExpressVPN: es más cara, pero reconocida por facilidad de uso, velocidad y soporte. Su web muestra planes desde USD 3,49 al mes en promociones.

9. Mullvad VPN: una opción muy valorada por privacidad. Tiene precio simple: 5 euros al mes. Precio: EUR 5 mensuales.

10. CyberGhost: tiene servidores en muchos países y garantía de devolución amplia. Su precio mensual estándar puede llegar a USD 12,99, pero hay promociones largas más baratas.

Precio: desde aprox. USD 1,75 al mes en planes largos.

Qué VPN elegir

Si se busca una opción gratuita: Proton VPN, PrivadoVPN, Windscribe o hide.me.Si se busca estabilidad para uso diario: NordVPN, Surfshark o ExpressVPN. Si se prioriza privacidad: Proton VPN o Mullvad.

En un país como Venezuela donde el acceso a la información sigue bloqueado por una dictadura, la tecnología también es una forma de defensa ciudadana. Leer Infobae desde Venezuela no debería requerir atajos. Pero mientras exista censura, una VPN puede ser la puerta para entrar a noticias sin filtros.

Cómo comenzó el bloqueo de Infobae en Venezuela

El bloqueo de Infobae en Venezuela comenzó oficialmente el 10 de octubre de 2014, cuando el régimen del entonces dictadur Maduro ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) impedir el acceso al portal dentro del país. Ese bloqueo continúa en la actualidad pese al cambio en lo más alto del poder y la llegada de Delcy Rodríguez con promesas de cambio.

La decisión llegó después de la publicación de información relacionada con el asesinato del diputado oficialista Robert Serra y marcó uno de los primeros grandes casos de censura digital sistemática contra medios internacionales en Venezuela.

Más de una década después, organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), VE sin Filtro y Conexión Segura y Libre denuncian que la censura sigue siendo una “política de Estado” en Venezuela.

Aunque Rodríguez habla de un “nuevo momento político”, más de 200 sitios web y al menos 65 medios de comunicación continúan bloqueados, incluidos medios internacionales como Infobae.