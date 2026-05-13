Fernando De Andreis: “Lo mejor para la Argentina sería que Macri fuese el próximo presidente”

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis, afirmó este miércoles que Mauricio Macri sería el mejor candidato para presidir la Argentina en la próxima etapa, aunque reconoció que el expresidente no expresa hoy ese deseo de manera pública. A su vez, aseguró que no acompañarán los proyectos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, aunque marcó diferencias con LLA.

“En mi caso es difícil porque tengo una cercanía muy fuerte y un cariño y un respeto muy grande. Entonces, hay como una suerte de contradicción de lo que quiero políticamente versus lo que entiendo que él hoy no siente, que es ser candidato. Pero para mí es lo mejor, lo mejor para la Argentina sería que fuese el próximo presidente para la reconstrucción después de esta etapa más de demolición”, planteó De Andreis en Infobae a las 9, entrevistado por los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro.

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En relación a la metáfora de la demolición, el dirigente sostuvo que el kirchnerismo dejó cimientos podridos que requerían ser derribados, y que Milei representó esa fase. “Los argentinos querían una casa nueva, no un terreno vacío como queda después de una demolición”, graficó. Desde esa lectura, el dirigente trazó la agenda que el PRO considera prioritaria: acelerar la reconstrucción. “Creemos que hay que acelerar un poquito más la construcción”, precisó.

Consultado sobre la posición del partido frente al pedido de interpelación de Adorni, a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, uso de bienes del Estado y gastos no justificados, anticipó: “Nosotros no vamos a acompañar”. El legislador justificó esa postura en la existencia de una investigación judicial en curso. “Me parece que eso se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde, si la justicia está actuando correctamente y a una velocidad hiper razonable, no lo veo necesario”, planteó.

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Mauricio Macri y Fernando De Andreis en la sede del PRO (Jaime Olivos)

Sí coincidió con la senadora Patricia Bullrich en que Adorni debería adelantar su declaración jurada y mejorar las explicaciones públicas sobre su situación patrimonial. “Creo que Adorni es hoy más un obstáculo para el cambio en la Argentina que otra cosa”, dijo, y añadió que lo que más le sorprendió del caso fue “la falta de conexión con la realidad y la no dimensión del lugar que ocupa, del cargo, de que Adorni es el jefe de Gabinete”. Para el dirigente, si hay tranquilidad en el fondo del asunto, la explicación debería ser más sencilla: “Si hay una tranquilidad tan grande, debería ser más sencillo de explicar”.

Durante el reportaje, De Andreis fue directo al marcar diferencias con el estilo del presidente Javier Milei respecto al trato hacia el sector privado y los medios. “No estamos de acuerdo con el ataque a ningún individuo, ni a los empresarios, ni al periodismo, ni al que piensa distinto. Las formas es algo en lo que claramente somos distintos con La Libertad Avanza”, dijo.

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El legislador aclaró que esa posición no implica desconocer la necesidad de reglas claras desde el Estado ni un respaldo acrítico al empresariado. “No necesariamente el sector privado siempre funciona bien. Hay que, desde el Estado, con reglas claras, velar por determinados monopolios y cuestiones como pasa en cualquier sociedad moderna, democrática y libre en el mundo”, precisó. Y remató: “Eso no invalida los logros y no invalida que creemos, en cuanto a política pública respecto al rol del Estado y al rol del sector privado, con el presidente Milei”.

De Andreis celebró que el mundo empresario se esté activando políticamente. “Al sector empresario a lo largo de la historia argentina siempre le faltó una cuota mucho más audaz, de presencia en la discusión política. Creo que hay un error histórico ahí de creer que la política iba por un carril y el empresariado iba por otro”, sostuvo.

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Al mismo tiempo, reconoció señales de alerta que no pueden ignorarse. “Hay muchos argentinos que cada vez más les está costando llegar a fin de mes. Eso es indiscutible y el empleo está sufriendo”, admitió, aunque matizó que el año pasado la Argentina creció entre el 3 y el 4 por ciento y que la inflación viene bajando desde niveles que, a fines de 2023, amenazaban con una hiperinflación. “Al fin del 23 la inflación iba arriba de mil, dos mil por ciento anual, era un disparate, estábamos al borde de una hiper. Y hoy eso se controló, no explotó”, recordó.

Consultado sobre la marcha universitaria del día anterior, De Andreis explicó que no participó por una razón conceptual: “Ante la duda, nunca con el kirchnerismo. Ayer fue una marcha que terminó siendo cooptada por el kirchnerismo”. Fue enfático, en cambio, al rechazar cualquier lectura que pusiera al PRO del lado del incumplimiento de fallos o leyes. “No hay ninguna posibilidad que nos endilguen al PRO el no cumplimiento de la ley”, dijo, y recordó que el gobierno de Macri acató incluso el fallo del 15 por ciento salarial: “Ese nos hirió casi de muerte. Lo cumplimos igual”.

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