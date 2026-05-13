El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de la ampliación del gasoducto Perito Moreno con una inversion de USD 550 millones

Gasoducto Perito Moreno

El Gobierno oficializó la incorporación de la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al aprobar la iniciativa vinculada a la ampliación del gasoducto Perito Moreno, con una inversión prevista de 550 millones de dólares. Se estima que generará 7.535 empleos entre directos e indirectos.

La inclusión del proyecto, identificado como “Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM)”, fue autorizada a través de la Resolución 676/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

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En la normativa se indica que la obra se enmarca en el sector de “Petróleo y Gas” con el objetivo de robustecer la infraestructura energética nacional.

TGS declaró un plan de inversión de 550 millones de dólares, de los cuales USD 513 millones dólares serán considerados activos computables dentro del régimen.

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TGS declaró un plan de inversión de 550 millones de dólares, de los cuales USD 513 millones dólares serán considerados activos computables dentro del régimen

Los plazos estipulados prevén que la construcción del gasoducto se extienda por 18 meses a partir de noviembre de 2025.

“La obra, que estará operativa antes del invierno de 2027, permitirá incorporar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas en el anillo de Buenos Aires”, aseguraron desde el Ministerio de Economía.

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“La inversión marca un cambio de paradigma: después de más de 20 años, el sector privado vuelve a financiar, construir y vender capacidad de transporte de gas entre privados, sin intervención del Estado”, agregaron.

La obra contempla la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión a lo largo del trazado que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires.

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En línea con las exigencias del RIGI, la empresa se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de proveedores locales de bienes y servicios.

Asimismo, deberá demostrar que cumplió con al menos el 40% del monto mínimo de inversión durante los dos primeros años a partir de la notificación de la aprobación.

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TGS se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de proveedores locales de bienes y servicios

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, se reunieron con una delegación de Chevron para discutir una inversión de USD 10.000 millones bajo el RIGI. El encuentro se centró en mejorar la eficiencia operativa y reducir la brecha de costos con la cuenca estadounidense de Permian, uno de los polos productivos más relevantes del hemisferio norte.

Aún hay varios proyectos pendientes de aprobación dentro de dicho programa de incentivos por unos USD 67.000 millones.

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Sal de Oro II

Empresa: POSCO

Inversión: USD 845 millones

Provincias: Salta y Catamarca

Empleos: 2.335 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Litio

Sal de Vida

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Empresa: Rio Tinto

Proyecto: Producción de litio

Provincia: Catamarca

Inversión: USD 1.380 millones

Empleos: 1.404 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Litio

Parque Eólico La Rinconada

Empresa: Tenaris

Proyecto: Abastecimiento energético para la planta SIDERCA

Ubicación: Olavarría, provincia de Buenos Aires

Inversión: USD 219 millones

Empleos: 809 entre directos e indirectos

Sector: Energía – Eólica

Arenas de Cercanías

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Empresa: Consorcio liderado por Minera del Mojotoro y Minera Orosmayo

Provincia: Río Negro

Inversión: USD 233 millones

Empleos: 2.050 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Arena

Proyecto RDA

Empresa: Pampa Energía

Provincia: Neuquén

Inversión: USD 4.522 millones

Empleos: 2.448

Sector: Petróleo y Gas – Upstream

El Pachón

Empresa: Glencore

Proyecto: Explotación de cobre, molibdeno y plata

Provincia: San Juan

Inversión: USD 11.600 millones

Empleos: 12.350 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Cobre

Agua Rica

Empresa: Glencore

Proyecto: Explotación de cobre con oro, plata y molibdeno asociados

Provincia: Catamarca

Inversión: USD 6.699 millones

Empleos: 8.200 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Cobre

Gasoducto Dedicado SESA

Empresa: Pan American Energy

Proyecto: Gasoducto dedicado en Río Negro y Neuquén para exportación de GNL, con capacidad estimada de transporte de 313 TBTU hacia 2029

Inversión: USD 1.300 millones

Empleos: 2.489 entre directos e indirectos

Sector: Energía – Gas y Petróleo (Midstream)

Litio Ángeles Argentina

Empresa: Potasio y Litio de Argentina S.A.

Proyecto: Producción de litio con capacidad estimada de 38.400 toneladas anuales de cloruro de litio y exportaciones superiores a USD 460 millones anuales

Provincia: Salta

Inversión: USD 726 millones

Empleos: 2.931 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Litio

NCA

Empresa: Nueva Central Argentino S.A.

Provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero

Inversión: USD 200 millones

Empleos: 1.911 entre directos e indirectos

Sector: Infraestructura – Ferroviario

San Jorge

Empresa: Minera San Jorge

Provincia: Mendoza

Inversión: USD 630 millones

Empleos: 6.300 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Cobre

Vicuña

Proyecto: PEELP para extracción y exportación de cobre, oro y plata, incluyendo los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con una vida útil estimada de 25 años

Provincia: San Juan

Inversión: USD 9.712 millones

Empleos: 31.700 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Cobre, oro y plata

Ampliación Cauchari-Olaroz

Empresa: Minera Exar

Proyecto: Expansión de planta de litio con capacidad de producción de 80.000 toneladas anuales

Provincia: Jujuy

Inversión: USD 1.241 millones

Empleos: 1.787 entre directos e indirectos

Sector: Minería – Litio

Salterra Lithium

Empresa: LIEX S.A.

Provincia: Catamarca

Inversión: USD 710 millones

Empleos: 4.406

Sector: Minería – Litio

Proyecto Pozuelos Pastos Grandes

Empresa: Lithea

Provincia: Salta

Inversión: USD 4.245 millones

Empleos: 5.025

Sector: Minería – Litio

Duplicar Norte

Empresa: Oldelval

Provincia: Neuquén

Inversión: USD 383 millones

Empleos: 1.323

Sector: Petróleo y Gas – Midstream

Proyecto Ampliación

Empresa: MEGA

Provincias: Neuquén, La Pampa y Río Negro

Inversión: USD 365 millones

Empleos: 792

Sector: Petróleo y Gas – Midstream

UT RIGI Los Toldos

Empresa: Tecpetrol

Provincia: Neuquén

Inversión: USD 6.391 millones

Empleos: 7.900

Sector: Energía – Petróleo y Gas (Upstream)

Jama Solaroz

Empresa: CNGR

Provincia: Jujuy

Inversión: USD 1.151 millones

Empleos: 2.880

Sector: Minería – Litio

Proyecto Fertilizantes

Empresa: Pampa Energía

Provincia: Buenos Aires

Inversión: USD 2.413 millones

Empleos: 4.800

Sector: Petróleo y Gas

Exploración, Producción, Tratamiento y Transporte de Hidrocarburos Bajo del Choique–La Invernada

Empresa: Pluspetrol

Provincia: Neuquén

Inversión: USD 12.240 millones

Empleos: 2.190

Sector: Petróleo y Gas – Upstream