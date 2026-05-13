Economía

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de la ampliación del gasoducto Perito Moreno con una inversion de USD 550 millones

Se trata de una iniciativa que fortalecerá el suministro de gas para Buenos Aires. El proyecto está a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS)

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Gasoducto Perito Moreno
Gasoducto Perito Moreno

El Gobierno oficializó la incorporación de la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al aprobar la iniciativa vinculada a la ampliación del gasoducto Perito Moreno, con una inversión prevista de 550 millones de dólares. Se estima que generará 7.535 empleos entre directos e indirectos.

La inclusión del proyecto, identificado como “Ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM)”, fue autorizada a través de la Resolución 676/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

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En la normativa se indica que la obra se enmarca en el sector de “Petróleo y Gas” con el objetivo de robustecer la infraestructura energética nacional.

TGS declaró un plan de inversión de 550 millones de dólares, de los cuales USD 513 millones dólares serán considerados activos computables dentro del régimen.

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gasoducto Perito Moreno
TGS declaró un plan de inversión de 550 millones de dólares, de los cuales USD 513 millones dólares serán considerados activos computables dentro del régimen

Los plazos estipulados prevén que la construcción del gasoducto se extienda por 18 meses a partir de noviembre de 2025.

“La obra, que estará operativa antes del invierno de 2027, permitirá incorporar 12 millones de metros cúbicos diarios de gas en el anillo de Buenos Aires”, aseguraron desde el Ministerio de Economía.

“La inversión marca un cambio de paradigma: después de más de 20 años, el sector privado vuelve a financiar, construir y vender capacidad de transporte de gas entre privados, sin intervención del Estado”, agregaron.

La obra contempla la instalación de 95.400 HP ISO de potencia de compresión a lo largo del trazado que une Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires.

En línea con las exigencias del RIGI, la empresa se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de proveedores locales de bienes y servicios.

Asimismo, deberá demostrar que cumplió con al menos el 40% del monto mínimo de inversión durante los dos primeros años a partir de la notificación de la aprobación.

Gasoducto Perito Moreno
TGS se comprometió a destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de proveedores locales de bienes y servicios

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, se reunieron con una delegación de Chevron para discutir una inversión de USD 10.000 millones bajo el RIGI. El encuentro se centró en mejorar la eficiencia operativa y reducir la brecha de costos con la cuenca estadounidense de Permian, uno de los polos productivos más relevantes del hemisferio norte.

Aún hay varios proyectos pendientes de aprobación dentro de dicho programa de incentivos por unos USD 67.000 millones.

Sal de Oro II

  • Empresa: POSCO
  • Inversión: USD 845 millones
  • Provincias: Salta y Catamarca
  • Empleos: 2.335 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Litio

Sal de Vida

  • Empresa: Rio Tinto
  • Proyecto: Producción de litio
  • Provincia: Catamarca
  • Inversión: USD 1.380 millones
  • Empleos: 1.404 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Litio

Parque Eólico La Rinconada

  • Empresa: Tenaris
  • Proyecto: Abastecimiento energético para la planta SIDERCA
  • Ubicación: Olavarría, provincia de Buenos Aires
  • Inversión: USD 219 millones
  • Empleos: 809 entre directos e indirectos
  • Sector: Energía – Eólica

Arenas de Cercanías

  • Empresa: Consorcio liderado por Minera del Mojotoro y Minera Orosmayo
  • Provincia: Río Negro
  • Inversión: USD 233 millones
  • Empleos: 2.050 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Arena

Proyecto RDA

  • Empresa: Pampa Energía
  • Provincia: Neuquén
  • Inversión: USD 4.522 millones
  • Empleos: 2.448
  • Sector: Petróleo y Gas – Upstream

El Pachón

  • Empresa: Glencore
  • Proyecto: Explotación de cobre, molibdeno y plata
  • Provincia: San Juan
  • Inversión: USD 11.600 millones
  • Empleos: 12.350 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Cobre

Agua Rica

  • Empresa: Glencore
  • Proyecto: Explotación de cobre con oro, plata y molibdeno asociados
  • Provincia: Catamarca
  • Inversión: USD 6.699 millones
  • Empleos: 8.200 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Cobre

Gasoducto Dedicado SESA

  • Empresa: Pan American Energy
  • Proyecto: Gasoducto dedicado en Río Negro y Neuquén para exportación de GNL, con capacidad estimada de transporte de 313 TBTU hacia 2029
  • Inversión: USD 1.300 millones
  • Empleos: 2.489 entre directos e indirectos
  • Sector: Energía – Gas y Petróleo (Midstream)

Litio Ángeles Argentina

  • Empresa: Potasio y Litio de Argentina S.A.
  • Proyecto: Producción de litio con capacidad estimada de 38.400 toneladas anuales de cloruro de litio y exportaciones superiores a USD 460 millones anuales
  • Provincia: Salta
  • Inversión: USD 726 millones
  • Empleos: 2.931 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Litio

NCA

  • Empresa: Nueva Central Argentino S.A.
  • Provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero
  • Inversión: USD 200 millones
  • Empleos: 1.911 entre directos e indirectos
  • Sector: Infraestructura – Ferroviario

San Jorge

  • Empresa: Minera San Jorge
  • Provincia: Mendoza
  • Inversión: USD 630 millones
  • Empleos: 6.300 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Cobre

Vicuña

  • Proyecto: PEELP para extracción y exportación de cobre, oro y plata, incluyendo los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con una vida útil estimada de 25 años
  • Provincia: San Juan
  • Inversión: USD 9.712 millones
  • Empleos: 31.700 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Cobre, oro y plata

Ampliación Cauchari-Olaroz

  • Empresa: Minera Exar
  • Proyecto: Expansión de planta de litio con capacidad de producción de 80.000 toneladas anuales
  • Provincia: Jujuy
  • Inversión: USD 1.241 millones
  • Empleos: 1.787 entre directos e indirectos
  • Sector: Minería – Litio

Salterra Lithium

  • Empresa: LIEX S.A.
  • Provincia: Catamarca
  • Inversión: USD 710 millones
  • Empleos: 4.406
  • Sector: Minería – Litio

Proyecto Pozuelos Pastos Grandes

  • Empresa: Lithea
  • Provincia: Salta
  • Inversión: USD 4.245 millones
  • Empleos: 5.025
  • Sector: Minería – Litio

Duplicar Norte

  • Empresa: Oldelval
  • Provincia: Neuquén
  • Inversión: USD 383 millones
  • Empleos: 1.323
  • Sector: Petróleo y Gas – Midstream

Proyecto Ampliación

  • Empresa: MEGA
  • Provincias: Neuquén, La Pampa y Río Negro
  • Inversión: USD 365 millones
  • Empleos: 792
  • Sector: Petróleo y Gas – Midstream

UT RIGI Los Toldos

  • Empresa: Tecpetrol
  • Provincia: Neuquén
  • Inversión: USD 6.391 millones
  • Empleos: 7.900
  • Sector: Energía – Petróleo y Gas (Upstream)

Jama Solaroz

  • Empresa: CNGR
  • Provincia: Jujuy
  • Inversión: USD 1.151 millones
  • Empleos: 2.880
  • Sector: Minería – Litio

Proyecto Fertilizantes

  • Empresa: Pampa Energía
  • Provincia: Buenos Aires
  • Inversión: USD 2.413 millones
  • Empleos: 4.800
  • Sector: Petróleo y Gas

Exploración, Producción, Tratamiento y Transporte de Hidrocarburos Bajo del Choique–La Invernada

  • Empresa: Pluspetrol
  • Provincia: Neuquén
  • Inversión: USD 12.240 millones
  • Empleos: 2.190
  • Sector: Petróleo y Gas – Upstream

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