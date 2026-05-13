“Instrumentalizaban la violencia para generar temor a la población”, afirma fiscal en el juicio contra 486 cabecillas de la MS-13 en El Salvador

El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado avanza en el juicio contra 486 cabecillas de la MS-13 con abundante prueba documental y pericial. (Foto: FGR)

En la Audiencia única Abierta contra los 486 cabecillas de la MS-13, el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, expuso el avance del proceso ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. Explicó que la jornada se centró en la incorporación y lectura de la prueba documental y pericial relativa a los delitos cometidos entre 2012 y 2022, con énfasis en los más de 444 casos de homicidio atribuidos a la estructura criminal.

El representante fiscal informó que, una vez concluida la incorporación de todos los elementos probatorios, el equipo de la fiscalía estará listo para presentar los alegatos finales. El objetivo es que el tribunal valore la totalidad de la prueba y se pronuncie sobre cada una de las imputaciones formuladas.

PUBLICIDAD

La estructura jerárquica de la MS-13 y la atribución de delitos

Según Max Muñoz, los audios y videos presentados durante la audiencia han sido determinantes para evidenciar la jerarquización vertical de la MS-13. Explicó que la investigación permitió identificar cómo los corredores de clica rendían cuentas a los corredores de programa, y estos, a su vez, a los ranfleros, quienes autorizaban la comisión de delitos.

El fiscal detalló que este esquema sustentó la aplicación de la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder, conforme al modelo de Claus Roxin. “Con estos elementos construimos la teoría que nos permite atribuir todos los delitos de la pandilla al corporativo criminal”, afirmó.

PUBLICIDAD

La Fiscalía presenta pruebas clave sobre más de 444 homicidios atribuidos a la estructura criminal de la MS-13 entre 2012 y 2022. (Foto: FGR)

Destacó que la estructura funcionaba bajo un sistema de disciplina interna y violencia sistemática. “Es una estructura eminentemente homicida. Instrumentalizaban la violencia para generar temor a la población y a sus propios miembros”, sostuvo Muñoz. Añadió que los castigos físicos internos, incluso los homicidios de integrantes, eran empleados como método de adoctrinamiento y control.

El fiscal remarcó que quedó acreditado que todos los miembros de la organización eran plenamente conscientes de las implicaciones de pertenecer a la pandilla: “Ser pandillero implicaba matar, extorsionar, traficar drogas, traficar armas, robar vehículos. Todos aceptaban ese código”. Muñoz subrayó la existencia de un reglamento interno, conocido como “los ciento tres puntos”, dictado por el corporativo para mantener el orden dentro de la estructura criminal.

PUBLICIDAD

Avance procesal y presentación de pruebas

Durante la cuarta semana de audiencias, Max Muñoz precisó que la fiscalía se encuentra en la etapa de lectura y enunciación de toda la prueba documental y pericial ofrecida en el dictamen de acusación. El objetivo es que el tribunal pueda tener a la vista la totalidad de los elementos antes de la fase de alegatos finales.

El proceso judicial incluye pruebas de rebelión, agrupaciones ilícitas, homicidios, extorsiones, tráfico de armas y drogas, y trata de personas. (Foto: FGR)

El fiscal explicó que la incorporación de la prueba se realiza de manera exhaustiva, abarcando los delitos de rebelión, agrupaciones ilícitas, homicidios, extorsiones, tráfico de armas y drogas, así como trata de personas. Enfatizó que la lectura de pruebas se ha concentrado en los casos de homicidio, para luego pasar a los demás delitos.

PUBLICIDAD

“Al momento se está leyendo todo lo relacionado a la prueba de los más de 444 casos de homicidios para posteriormente pasar a la prueba de los otros casos, toda la prueba es importante ósea incorporada”, recalcó el funcionario.

Estrategia de la fiscalía y alcance de los alegatos finales

La fiscalía ha organizado la presentación de los alegatos finales de manera que cada integrante del equipo aborde los distintos delitos imputados, asegurando que la acusación cubra el espectro completo de la actividad criminal atribuida a la MS-13. Muñoz indicó que los alegatos serán extensos y detallados, con una estructura diseñada para abarcar la totalidad de los hechos y la distribución territorial de la organización.

PUBLICIDAD

El fiscal señaló que la pretensión de la fiscalía es que el tribunal emita condena por todas las imputaciones presentadas en la acusación. “Pretendemos que le quede claridad al juez sobre cuál es la pretensión de la fiscalía y que se condene prácticamente todas y cada una de las imputaciones”, concluyó.

Max Muñoz, Fiscal adjunto contra el crimen organizado. (Vídeo: FGR)

Relevancia del Tribunal Sexto y exhaustividad de la prueba

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, instancia encargada de valorar la abundante prueba documental y pericial presentada. La fiscalía ha reiterado la importancia de que todos los elementos sean formalmente incorporados, ya que de su análisis depende la acreditación de los hechos y la determinación de la responsabilidad penal de los acusados.

PUBLICIDAD

El fiscal adjunto remarcó que la revisión y lectura de las pruebas responde a la necesidad de que ninguna evidencia quede al margen del proceso. Cada documento, audio y video es analizado detalladamente para garantizar que el tribunal cuente con todos los elementos requeridos antes de dictar sentencia.