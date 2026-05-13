Guatemala

El corredor de las Flores impulsará el desarrollo económico en la Costa Sur de Guatemala

La entrada en funcionamiento de la infraestructura privada refuerza la capacidad exportadora y la competitividad, integrando municipios clave y promoviendo nuevas inversiones y servicios en la región, según cifras oficiales y de Agexport

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Vista aérea de una nueva autopista con un paso elevado de concreto en construcción. Banderas de Guatemala y de una empresa ondean en primer plano, con vehículos circulando
La autopista Xochi, Corredor de las Flores, conecta Suchitepéquez con Retalhuleu y moderniza la infraestructura vial de la Costa Sur de Guatemala. (Revista Coyuntura Suchitepéquez)

La apertura de la autopista Xochi, Corredor de las Flores, prevista para el domingo 14 de junio, transformará el paisaje económico y logístico de la Costa Sur de Guatemala. Diseñada y financiada íntegramente por capital privado local, la carretera de 31 kilómetros conecta Suchitepéquez con Retalhuleu a través de uno de los ejes comerciales más relevantes de la región, modernizando la infraestructura de la ruta nacional CA-2 Occidente. El nuevo corredor vial impulsará tanto el traslado de personas y mercancías como el desarrollo de servicios e inversiones estratégicas, según el comunicado de prensa de Agexport y cifras del sitio oficial del proyecto.

El modelo de ejecución de la autopista Xochi representa un cambio en la dinámica de la obra pública guatemalteca. La inversión, gestada desde finales de 2023, convocó a más de 600 inversionistas privados, desplazando los esquemas estatales tradicionales para obras viales, según detalla la página oficial www.xochi.gt. Así, se aceleró la construcción y se incorporaron características técnicas e innovaciones para la eficiencia logística y la sostenibilidad.

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La clave de la autopista Xochi radica en una inversión privada y una extensión de 31 kilómetros en la Costa Sur de Guatemala, con la cual se reduce el trayecto entre Suchitepéquez y Retalhuleu de más de tres horas a apenas 25 minutos. El flujo estimado es de 22 mil viajeros diarios, atravesando municipios como Santo Domingo, San Lorenzo, Mazatenango y Cuyotenango, redefiniendo la conectividad en el corredor comercial más transitado del país, de acuerdo con Agexport y el sitio oficial del proyecto.

La reducción del tiempo de viaje y el impacto logístico directo

El corredor acorta de manera significativa el tiempo de desplazamiento. Según Agexport, el tránsito habitual en la CA-2 Occidente superaba las tres horas; con la nueva autopista, el trayecto se completa ahora en 25 a 30 minutos. Esta mejora favorecerá el traslado diario de más de 22 mil personas y de un elevado volumen de mercancías, consolidando así la vía como pieza clave para la productividad empresarial y la competitividad nacional.

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Mapa de ruta que ilustra tres tramos de carretera (verde, morado, naranja) y la CA2 en Suchitepéquez, Guatemala, con ubicaciones de puentes y ciudades clave
Mapa detallado que muestra los tramos y puentes del proyecto carretero en la Costa Sur de Guatemala, cuya inauguración está a cargo del sector privado. (Revista Coyuntura Suchitepéquez)

Para el Banco Interamericano de Desarrollo, este tipo de inversión en infraestructura logística condiciona de manera directa la capacidad exportadora de economías como la guatemalteca, que dependen de corredores terrestres tanto para el mercado regional como internacional. La CA-2 Occidente concentra el grueso del transporte de productos agrícolas, manufacturados y de exportación, enlazando de forma eficiente con puntos fronterizos y destinos estratégicos como México.

Infraestructura moderna y compromiso ambiental

La autopista Xochi sobresale por su diseño de cuatro carriles —dos por sentido—, enlazando el kilómetro 142.5, junto al Ingenio Palo Gordo, con el kilómetro 173 en San Andrés Villa Seca. El trazado incluye 24 puentes, cuatro distribuidores viales, cerca de 50 estructuras complementarias y 16 garitas de peaje, además de sistemas de drenaje y enlaces con caminos municipales ya existentes, según datos de www.xochi.gt.

En el eje ambiental, el proyecto incluyó la plantación de aproximadamente 70 mil árboles nativos durante la construcción. La carretera responde a lineamientos de sostenibilidad y gestión social recomendados por BID Invest, e incorporó un plan de acción para maximizar los efectos positivos y mitigar los riesgos en las comunidades locales. La obra creó más de 3.500 empleos directos y fomentó la participación de empresas y mano de obra local.

Nodo de desarrollo para la región y el país

El corredor Xochi está concebido como un motor de desarrollo en la Costa Sur. El mejoramiento de la conectividad impulsará la instalación de centros logísticos, parques industriales, comercios, hoteles y estaciones de servicio a lo largo de la vía y en los municipios conectados, como Mazatenango, San Antonio y Cuyotenango. Estas localidades surgen como nuevos polos para el comercio regional, facilitando la circulación de personas y bienes desde la Costa Sur hacia otras regiones, según señala Agexport.

La reactivación del turismo, la creación de áreas de descanso y la habilitación de nuevas rutas de acceso intermunicipal e interdepartamental abren oportunidades económicas y permiten diversificar la actividad regional más allá de la agricultura y la agroindustria.

Autoridades de Xochi destacan el valor simbólico y práctico de que un consorcio privado guatemalteco haya liderado el proyecto y remarcan que la gestión y financiación privadas en infraestructura vial responden a una tendencia creciente en la estrategia de desarrollo nacional.

La inauguración del Corredor de las Flores marca la consolidación de un eje logístico moderno, sostenible y eficiente.

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