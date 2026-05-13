En Honduras mantienen el plazo de 15 días para pago de energía eléctrica en medio de tensiones sociales

Vista general de la fachada del edificio de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras mantendrá vigente el plazo de 15 días para el pago del recibo de energía, pese a las críticas y preocupaciones expresadas por distintos sectores sociales y usuarios del servicio. Así lo confirmó el gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting, tras una reunión con diputados del Congreso Nacional, representantes de la Secretaría de Energía y miembros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).

Explicó que, hasta el momento, no existe decisión orientada a revertir la medida y reiteró que las conversaciones siguen centradas en hallar soluciones orientadas a estabilizar las finanzas de la estatal, sin trasladar mayor carga económica a los consumidores.

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Peña Panting advirtió: “En este momento no hay ningún cambio negociado ni una resolución distinta. Lo que buscamos es un mecanismo que no perjudique ni a la empresa ni al pueblo hondureño”.

Rechazan los cambios

La discusión sobre el plazo de pago se intensificó en los últimos días luego que miles de usuarios manifestaron preocupación por la reducción del tiempo disponible para cancelar la factura eléctrica, en un contexto de alto costo de vida y dificultades económicas para numerosas familias.

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El titular de la ENEE subrayó que el retorno al esquema de 15 días no supone un incremento en la tarifa ni la implementación de dos cobros mensuales, versión que algunos sectores han difundido.

“No hay un aumento en el costo de la energía. Ningún consumidor pagará más por este ajuste. Simplemente se reduce el período para efectuar el pago”. explico a medios de comunicación.

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El ajuste tarifario del 10,49 % aprobado en Honduras eleva el precio promedio de la energía eléctrica a 5,32 lempiras por kilovatio hora a partir de abril. (Foto de archivo)

Por ende detalló que el sistema de 15 días fue el mecanismo histórico de la estatal eléctrica y se modificó únicamente entre octubre de 2025 y marzo de 2026, cuando se amplió temporalmente el plazo para cancelar el servicio.

Admitió que la ENEE enfrenta una situación financiera delicada, en particular por problemas con el flujo de caja, obligando a las autoridades a replantear medidas administrativas y operativas.

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“La empresa enfrenta problemas graves de liquidez y en estas condiciones el flujo de dinero es fundamental para mantener operaciones y cumplir compromisos”, recalcó.

Mientras tanto, la estatal avanza en un proceso de reestructuración para aumentar la eficiencia administrativa, reducir pérdidas técnicas y financieras y reorganizar parte del personal bajo parámetros de transparencia y orden institucional.

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Buscan soluciones

En el encuentro con las autoridades energéticas, diputados del Congreso Nacional accedieron a datos sobre el impacto financiero que tuvo para la ENEE la ampliación previa del plazo de pago. El diputado Mario Pérez precisó que la dirección de la empresa reconoció que la reducción en la disponibilidad de efectivo ha complicado aun más la situación financiera de la estatal.

La reducción del período de pago de energía eléctrica no implica aumento en la tarifa ni la implementación de dobles cobros mensuales, reitera la ENEE.

“Ellos nos han explicado que la caída en el flujo de caja les ha generado problemas y por eso plantean regresar al sistema tradicional de 15 días que se utilizó durante décadas”.

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Pérez cuestionó la decisión tomada a finales de 2025 de extender el período de pago, señalando que obedeció a intereses políticos y no a fundamentos técnicos o financieros.

El legislador añadió que en el Congreso Nacional prosiguen las conversaciones para encontrar alternativas consensuadas que permitan aliviar la presión financiera de la empresa estatal sin afectar a los consumidores.

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Mientras tanto, organizaciones sociales, usuarios y diferentes sectores económicos permanecen expectantes ante una posible intervención legislativa que evite que el plazo reducido complique más la economía de miles de hogares hondureños, especialmente aquellos con ingresos limitados y dificultades para cubrir servicios básicos.