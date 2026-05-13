Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 13 de mayo

Más allá de que el equipo económico asegura que el pago de deuda de julio por USD 4.300 millones ya está garantizado por la venta de activos del Estado, la colocación del Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28) y las garantías que se negocian con organismos internacionales, el mercado volvió a modificar su foco de preocupación. Ahora el centro de la inquietud recae sobre los vencimientos que la Argentina deberá afrontar en 2027, año en el que se concentran pagos por más de 23.000 millones de dólares . El contexto electoral agrega un elemento de incertidumbre, ya que la magnitud y el cronograma de los compromisos coincidirán con la definición presidencial.

El precio informal alcanza los $1.415 para la venta, ahora más caro que el minorista en bancos. Para la compra las agencias del mercado paralelo toman al billete blue a $1.395, frente a los $1.360 que pagan los bancos a sus clientes.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 85 jornadas consecutivas de saldo favorable en el mercado de cambios, a partir de acuerdos y operaciones con el sector privado y organismos públicos. Este martes sumó USD 70 millones y acumula compras por casi USD 7.700 millones en lo que va del año.

El dólar al público se mantiene este miércoles comercializado a $1.405 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,67 para la venta y $1.356,98 para la compra.

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