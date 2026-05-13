Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 13 de mayo

La divisa al público se mantiene ofrecida a $1.405 para la venta en el Banco Nación. En el mercado mayorista continúa negociada debajo del umbral de los 1.400 pesos

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene este miércoles comercializado a $1.405 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.408,67 para la venta y $1.356,98 para la compra.

13:09 hsHoy

El Banco Central compró dólares casi todos los días del año y se acerca al 80% de la meta para todo 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 70 millones este martes y encadenó 85 jornadas consecutivas con saldo comprador. Las reservas experimentaron una leve suba

El BCRA hilvanó 85 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian
El BCRA hilvanó 85 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 85 jornadas consecutivas de saldo favorable en el mercado de cambios, a partir de acuerdos y operaciones con el sector privado y organismos públicos. Este martes sumó USD 70 millones y acumula compras por casi USD 7.700 millones en lo que va del año.

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13:08 hsHoy

El dólar blue, a 1.415 pesos

El precio informal alcanza los $1.415 para la venta, ahora más caro que el minorista en bancos. Para la compra las agencias del mercado paralelo toman al billete blue a $1.395, frente a los $1.360 que pagan los bancos a sus clientes.

13:08 hsHoy

Caputo se prepara para un 2027 desafiante: cuánta deuda vence y cómo siguen las negociaciones con el Banco Mundial

El próximo año hay compromisos por más de USD 23.000 millones y el mercado sigue con detenimiento ese cronograma. Cómo avanzan las conversaciones de las garantías con el Banco Mundial y el BID

El ministro de Economía, Luis Caputo, negoció garantías con el Banco Mundial y el BID para facilitar el pago de USD 4.200 millones en julio. REUTERS/Agustin Marcarian
El ministro de Economía, Luis Caputo, negoció garantías con el Banco Mundial y el BID para facilitar el pago de USD 4.200 millones en julio. REUTERS/Agustin Marcarian

Más allá de que el equipo económico asegura que el pago de deuda de julio por USD 4.300 millones ya está garantizado por la venta de activos del Estado, la colocación del Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28) y las garantías que se negocian con organismos internacionales, el mercado volvió a modificar su foco de preocupación. Ahora el centro de la inquietud recae sobre los vencimientos que la Argentina deberá afrontar en 2027, año en el que se concentran pagos por más de 23.000 millones de dólares. El contexto electoral agrega un elemento de incertidumbre, ya que la magnitud y el cronograma de los compromisos coincidirán con la definición presidencial.

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