El consumo excesivo de proteínas puede reducir la testosterona masculina hasta un 30%

Un metaanálisis revela que solo una ingesta diaria superior a 3,4 gramos por kilo de peso corporal disminuye significativamente las hormonas masculinas, un nivel que rara vez se alcanza fuera de dietas extremas

Por Nazareno Rosen

Un nuevo estudio advierte que
Un nuevo estudio advierte que consumir más de 3,4 g de proteína por kg de peso corporal puede reducir la testosterona masculina hasta en un 30%

Las dietas ricas en proteínas han ganado popularidad tanto entre atletas como en quienes buscan controlar su peso o mejorar su composición corporal. Tradicionalmente, múltiples estudios han destacado que “la proteína favorece el crecimiento muscular y la producción hormonal”, razón por la cual su consumo forma parte de las recomendaciones para la población activa y deportistas. Sin embargo, recientes investigaciones ponen el foco en los posibles riesgos que surgen de una ingesta excesiva de este macronutriente, particularmente en relación con la salud hormonal masculina.

Un nuevo metaanálisis fija los límites: cuándo la proteína afecta la testosterona

Una revisión exhaustiva publicada en la revista Nutrición y Salud —“Dietas ricas en proteínas y testosterona”,— ofrece una perspectiva precisa: el consumo excesivo de proteínas, específicamente más de 3,4 gramos por kilogramo de peso corporal al día (1,5 gramos por libra), puede reducir los niveles de testosterona masculina hasta en un 30%.

El artículo precisa: “La supresión de testosterona solo ocurre de forma constante cuando la ingesta de proteínas supera los 3,4 g/kg de peso corporal, un nivel que casi nadie alcanza involuntariamente”. De acuerdo con la revisión, la reducción significativa de hormonas masculinas aparece únicamente cuando la ingesta es extraordinariamente alta, mientras que los rangos habitualmente recomendados no parecen tener ese efecto adverso. La investigación aclara: “La zona de peligro comienza muy por encima de los requerimientos atléticos normales, lo que demuestra que más no siempre es mejor en nutrición”.

Un artículo de The Guardian describe los resultados del metaanálisis sobre el consumo excesivo de proteínas y la reducción significativa de testosterona solo a partir de 3,4 g/kg de peso corporal. El artículo destaca que este nivel de consumo es poco común y que en las dosis habituales no existe un efecto adverso significativo.

El metaanálisis publicado en 'Nutrición
El metaanálisis publicado en 'Nutrición y Salud' señala que la reducción de testosterona solo ocurre con ingestas de proteína muy superiores a las habituales (Canva)

Ingesta habitual de proteínas frente a umbrales de riesgo

El consenso en la literatura científica apunta a que la mayoría de las personas se mantienen lejos del umbral de peligro señalado por el estudio. Una persona promedio consume solo 1,3 g/kg, e incluso los culturistas de competición suelen mantenerse por debajo de los 3 g/kg. Los expertos recalcan que este nivel crítico difícilmente se alcanza de forma involuntaria, ni siquiera por atletas que siguen dietas específicas de alto rendimiento. Las cifras habituales en planes de nutrición deportiva van de 1,8 a 3,0 g/kg de peso corporal por día, rango considerado seguro y beneficioso para el desarrollo muscular y el metabolismo hormonal.

Mecanismos fisiológicos: cómo un exceso de proteínas suprime la testosterona

El metaanálisis enfatiza que el mecanismo detrás del descenso de testosterona está vinculado a la respuesta fisiológica ante niveles extremadamente altos de proteínas. Según el estudio, el impacto hormonal está relacionado con la respuesta fisiológica del cuerpo al estrés ante niveles extremadamente altos de proteínas, como el aumento de la producción de amoníaco, que puede alterar el equilibrio hormonal. Cuando la dieta se vuelve drásticamente hipocalórica y contiene cantidades de proteína superiores al umbral estudiado, la acumulación de subproductos metabólicos y el aumento de la carga renal y hepática pueden alterar el entorno hormonal interno, manifestado principalmente en la disminución sustancial de testosterona.

Práctica deportiva, pérdida de peso y nutrición: el verdadero contexto de las dietas altas en proteínas

La mayoría de las personas
La mayoría de las personas y deportistas no alcanzan el umbral de riesgo de proteína, que se sitúa en 3,4 g/kg de peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la creciente popularidad de las dietas altas en proteínas, la evidencia disponible aclara que las dietas ‘ricas en proteínas’ para bajar de peso o alcanzar objetivos atléticos suelen estar en el rango de 1,8 a 3,0 g/kg de peso corporal por día, un nivel que se ha demostrado que favorece el crecimiento muscular y la producción de hormonas. La caída severa de testosterona solo se documentó en estudios con dietas bajas en carbohidratos y proteínas superiores a 3,4 g/kg. Por ello, incluir proteínas en cantidades superiores al promedio pero dentro de los límites recomendados puede ser seguro para la mayoría de los hombres, siempre que la alimentación mantenga el equilibrio adecuado de carbohidratos y grasas.

¿Quiénes están en riesgo por consumir demasiada proteína?

El riesgo se concentra entre quienes siguen dietas extremas para perder peso, los culturistas y los levantadores de pesas que consumen grandes cantidades de proteínas, en particular si superan los niveles recomendados y restringen otros macronutrientes. El estudio advierte que una ingesta muy alta de proteínas, especialmente combinada con una ingesta baja de carbohidratos, puede provocar cambios hormonales significativos. Las dietas que combinan una restricción severa de carbohidratos con un aumento extremo de proteínas crean un contexto metabólico inusual incluso entre deportistas experimentados.

Reflexiones y conclusiones para la población general

La revisión publicada en Nutrición y Salud concluye que la preocupación sobre los daños del exceso proteico sobre las hormonas masculinas no afecta a la mayoría de la población. Para la persona promedio, no hay necesidad de preocuparse por el impacto negativo que las dietas ricas en proteínas pueden tener en los niveles de testosterona. Solo es motivo de alarma cuando las cifras superan en mucho las recomendaciones habituales, escenario restringido a quienes siguen regímenes nutricionales extremos. En definitiva, el mensaje de los expertos es claro: más proteína no siempre implica mayores beneficios y, fuera de contextos muy restrictivos o dietas extremas, el consumo habitual está lejos de suponer riesgos para la salud hormonal del hombre adulto.

