Yara Jiménez respalda a Laura Fernández en el traspaso de poderes: “El pueblo entendió que sí es posible gobernar de una forma distinta”

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, ofreció un discurso centrado en la continuidad institucional y el respaldo al nuevo Gobierno. (Cortesía)

En una ceremonia marcada por el simbolismo democrático y la continuidad institucional, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, ofreció un discurso cargado de respaldo político hacia Laura Fernández Delgado durante el acto oficial de traspaso de poderes presidenciales en Costa Rica.

Desde el inicio de su intervención, Jiménez subrayó el valor histórico y republicano de la transmisión pacífica del poder, calificándola como uno de los actos “más solemnes y significativos” de la vida democrática costarricense. Frente a representantes de los Supremos Poderes, autoridades religiosas, ministros, diputados e invitados especiales, la jerarca legislativa destacó la estabilidad institucional del país y la continuidad del orden constitucional como pilares fundamentales de la democracia nacional.

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“Hoy los costarricenses se reúnen en uno de los actos más solemnes y significativos de nuestra vida republicana: la transmisión pacífica del poder, la reafirmación de nuestra democracia y la continuidad institucional que ha distinguido nuestra nación ante el mundo”, expresó Jiménez en el arranque de su mensaje.

La presidenta del Congreso aprovechó la ocasión para reconocer la gestión saliente encabezada por Rodrigo Chaves Robles, señalando que asumió el Gobierno en un momento “particularmente complejo”, marcado por incertidumbre económica, desconfianza institucional y demandas ciudadanas de cambio profundo.

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Sin embargo, el eje central del discurso estuvo dirigido hacia la figura de Laura Fernández, a quien presentó como la continuidad de una nueva forma de gobernar respaldada por la mayoría de los costarricenses.

La presidenta del Congreso afirmó que Laura Fernández representa “una esperanza renovada” para el país. Foto Infobae/MARTIN BERNETTI / AFP)

“Su investidura marca el inicio de una etapa que nace de la esperanza, de la confianza renovada y de una ciudadanía que ha decidido continuar avanzando”, afirmó Jiménez, quien además describió el resultado electoral como la consolidación de una transformación institucional y política en el país.

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En uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia, la presidenta legislativa aseguró que Fernández no solo ganó una elección presidencial, sino también “el corazón palpitante de un pueblo” que cree posible impulsar desarrollo económico sin abandonar a los sectores más vulnerables.

“Ese respaldo es significativo y de gran profundidad”, enfatizó.

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Durante su discurso, Jiménez insistió en que la nueva presidenta recibe una responsabilidad histórica: ampliar el camino hacia el futuro y continuar con una ruta de cambios iniciada en los últimos años mediante “decisiones firmes”, “resultados concretos” y una visión de Estado que, según dijo, rompió inercias históricas que limitaban el desarrollo del país.

Además de resaltar la preparación técnica y experiencia de Laura Fernández en la gestión pública, la titular del Congreso enumeró las expectativas que, a su juicio, tiene la ciudadanía sobre la nueva administración: serenidad ante las críticas, integridad frente a las tentaciones del poder y sensibilidad hacia quienes durante años se sintieron excluidos.

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“El pueblo espera que usted continúe gobernando para quienes más lo necesitan”, manifestó.

Jiménez también hizo referencia a las prácticas políticas del pasado, al señalar que otros sectores sucumbieron “sin medir el daño que causaron” al bienestar colectivo. Aunque no mencionó nombres ni agrupaciones específicas, sus declaraciones fueron interpretadas como una defensa del modelo político impulsado por el oficialismo durante los últimos años.

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Yara Jiménez destacó la necesidad de gobernar con sensibilidad hacia los sectores históricamente excluidos. Foto Infobae / MARTIN BERNETTI / AFP)

La presidenta legislativa calificó a Laura Fernández como “la persona correcta para recibir este legado” y aseguró que el país vive actualmente “una distinta forma de ejercer el poder con resultados, cercanía y responsabilidad con las personas”.

En la parte final de su mensaje, Yara Jiménez dirigió un llamado directo a los diputados de la Asamblea Legislativa. Afirmó que el resultado electoral obliga al Congreso a actuar con “coherencia y responsabilidad”, dejando atrás “discusiones infundadas” que han frenado el avance nacional.

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“Nos corresponde convertir el debate en soluciones y en ideas que se transformen en leyes que impulsen el desarrollo nacional”, declaró.

Asimismo, reiteró el compromiso del Poder Legislativo de trabajar junto al Ejecutivo en un marco de respeto institucional, diálogo y equilibrio entre poderes, insistiendo en que la coordinación resulta indispensable cuando está en juego el interés nacional.

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“Costa Rica clama por resultados concretos basados en el diálogo franco y constructivo”, señaló.

La intervención cerró con un tono optimista y profundamente simbólico. Jiménez aseguró que Costa Rica inicia una nueva etapa sin partir de cero, sino construyendo sobre avances reales y aprendizajes acumulados, respaldados por una ciudadanía que decidió confiar nuevamente en un proyecto político orientado a hacer las cosas “de una manera distinta”.

“Que el norte de esta administración sea servir con integridad y transformar con hechos la vida de todas las personas”, concluyó.

El discurso fue recibido con aplausos en distintos momentos y marcó uno de los mensajes políticos más contundentes de la jornada de traspaso de poderes, consolidando públicamente el respaldo institucional de la Asamblea Legislativa hacia el nuevo Gobierno encabezado por Laura Fernández Delgado.