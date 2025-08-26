Salud

Banana o manzana: la fruta elegida por expertos para mantener la energía durante todo el día

Un reciente análisis detalla por qué la elección entre estas opciones puede influir en el bienestar y potenciar la vitalidad en quienes buscan una alimentación saludable

Por Martina Cortés Moschetti

El análisis de Real Simple
El análisis de Real Simple revela cómo la elección entre banana y manzana impacta en la energía diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre una manzana y una banana puede parecer sencilla, aunque esconde matices que trascienden el gusto personal. Ambas se destacan entre las opciones más consumidas y valoradas por quienes cuidan su salud, tanto por su sabor como por su practicidad. Según Real Simple, analizar sus perfiles nutricionales y comprender qué beneficios aporta cada una permite descubrir cómo influyen en la alimentación diaria según las metas y necesidades de cada persona.

Estas dos frutas reinan en las despensas y mochilas, y su popularidad como opciones saludables está bien ganada. Sin embargo, Las diferencias en su valor nutricional pueden ayudar a decidir cuál es la mejor opción para la salud.

Banana: energía inmediata y aporte de potasio

La banana ofrece energía de manera rápida y se digiere fácilmente, lo que la convierte en una opción ideal antes o después de la actividad física. Esta fruta contiene potasio, un mineral esencial que ayuda a regular la presión arterial, la función nerviosa y las contracciones musculares.

Además, aporta vitamina B6, vitamina C y fibra. Una banana mediana contiene aproximadamente 105 calorías, 26,9 gramos de carbohidratos, 3,07 gramos de fibra, 1,29 gramos de proteínas, 0,39 gramos de grasas, 422 miligramos de potasio, 0,43 miligramos de vitamina B6 y 10,3 miligramos de vitamina C.

Ciertas investigaciones respaldan los beneficios de la banana como fuente de antioxidantes y su potencial función protectora ante enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios exploran posibles propiedades anticancerígenas asociadas al consumo de banana, en particular frente a cáncer de páncreas y mama.

La banana destaca por su
La banana destaca por su aporte de potasio y energía inmediata, ideal para deportistas y personas activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es recomendada para quienes buscan un aumento de energía antes o después del ejercicio o para personas con estómagos sensibles, ya que ayuda a reponer los electrolitos perdidos por el sudor. La banana proporciona nutrientes esenciales para una recuperación rápida y puede incorporarse fácilmente en una rutina saludable.

Un estudio publicado analizó las propiedades nutricionales y los beneficios para la salud de la banana. La investigación resalta su contenido en vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes, así como su papel en la mejora de la salud cardiovascular, el control de la presión arterial y el apoyo al sistema inmunológico.

Manzana: fibra y saciedad duradera

La manzana se ha ganado una reconocida reputación en el ámbito de la salud y es la fruta más consumida en Estados Unidos. Es rica en antioxidantes, vitamina C y fibra. Los antioxidantes pueden proporcionar beneficios antiinflamatorios y de apoyo inmunitario, mientras que la fibra, especialmente la pectina, ayuda a reducir el colesterol y favorecer la salud intestinal.

Una manzana mediana contiene aproximadamente 122 calorías, 29,6 gramos de carbohidratos, 4,2 gramos de fibra, 0,34 gramos de proteínas, 0,3 gramos de grasas, 208 miligramos de potasio y 9,2 miligramos de vitamina C.

La manzana sobresale por su
La manzana sobresale por su alto contenido de fibra y antioxidantes, favoreciendo la saciedad y la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios sugieren que el consumo regular de manzanas, ricas en fitoquímicos, contribuye a mejorar la salud general y protege frente a enfermedades cardiovasculares, cáncer y patologías crónicas como la diabetes y la obesidad. La manzana se recomienda especialmente como tentempié de media tarde para quienes buscan saciedad prolongada sin picos abruptos de energía. Además, su bajo contenido de azúcares naturales y su índice glucémico reducido favorecen la estabilidad de los niveles de azúcar en sangre.

En la revista Nutrients publicó un artículo que revisa los polifenoles presentes en la manzana y sus impactos en la salud, enfatizando su papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo dos y ciertos cánceres, gracias a su contenido de antioxidantes y fibra.

¿Cuál elegir? un análisis comparativo práctico

Tanto la manzana como la banana calman el apetito y ofrecen ventajas para la salud. La elección depende de las necesidades individuales y el contexto: la banana es más apropiada para personas con un estilo de vida activo y que requieren energía inmediata, mientras que la manzana proporciona mayor sensación de saciedad y ayuda al control glucémico por su alto contenido de fibra, según demostraron ambas evidencias científicas.

La elección entre banana y
La elección entre banana y manzana depende de las necesidades individuales: energía rápida o saciedad prolongada (Imagen Ilustrativa infobae)

Lo más aconsejable es no excluir ninguna de las dos frutas. Al combinar bananas y manzanas con alimentos ricos en proteínas, como frutos secos o yogur, se obtiene un refrigerio equilibrado. Este esquema aporta tanto energía rápida como sensación de saciedad prolongada, adaptándose a quienes buscan cuidar su alimentación de manera práctica y saludable.

