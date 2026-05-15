Vive en San Miguel, se hizo viral cortando pasto y hoy llena eventos como imitador: quién es el “Ricky Martin del Conurbano”

Walter Ferri, el 'Ricky Martin del Conurbano', alcanzó la fama tras viralizarse un video donde cortaba el pasto en San Miguel

Walter Ferri, conocido como el “Ricky Martin del Conurbano”, saltó a la fama por su sorprendente parecido con el cantante puertorriqueño. Vive en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, y es buscado para shows y campañas publicitarias. En apenas cinco meses, un video suyo se viralizó y lo llevó a escenarios, invitaciones a canales y a cruzarse con fanáticas que lo confunden con el artista internacional. A los doce años, ya lo comparaban con Ricky Martin por las fotos y sus movimientos, aunque él asegura que al principio era algo instintivo y no ensayado.

En una entrevista con Infobae en Vivo, Ferri expresó: “Fue hace cuatro o cinco meses. Se disparó con un videíto cortando el pasto y luego se fue transformando en shows, en invitaciones a canales”. Consultado sobre si buscaba este camino artístico, respondió: “No fue buscado. En un punto, estaba la intención de hacerlo años atrás, hasta que en un momento me decidí”.

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Walter recuerda que la gente comenzó a notar su similitud con Ricky Martin desde su infancia por gestos y movimientos que, asegura, surgían de manera natural y que, luego del primer video viral, decidió tomar en serio para convertirse en personaje de eventos.

De San Miguel al fenómeno viral

Su agenda actual abarca shows para eventos con cientos de personas, y comenta que los valores para contratarlo rondan entre $400.000 y $500.000 pesos argentinos por una hora de show, siempre ajustados a las necesidades y preferencias del cliente: “Tú puedes pedir lo que tú quieras, en serio. Si tú me pides ‘A medio vivir’, yo te lo voy a cantar”.

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Su asombroso parecido físico y gestual con Ricky Martin atrajo atención nacional, generando cientos de pedidos para shows y eventos

Su repertorio incluye desde clásicos como “A medio vivir” hasta “Fuego contra fuego” y, según relató, la dinámica con el público va creciendo a partir de pedidos personalizados: “Es muy divertido porque hay un poco de lento, pero después todos bailamos”. Aseguró que cuenta con un estudio de grabación propio y que los shows suelen durar entre media hora y cuarenta minutos, aunque siempre hay lugar para sumar canciones y quedarse animando las fiestas.

El parecido físico con Ricky Martin, dice Ferri, fue señalado por conocidos y desconocidos, tanto personalmente como en redes sociales. Relató una anécdota luego de una presentación en Rosario donde varios transeúntes se acercaron a pedirle fotos pensando que se trataba realmente del cantante.

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Trayectoria, imitaciones y vida personal

Ferri afirmó que la imitación de Ricky Martin fue surgiendo de manera espontánea y que después del video viral decidió profesionalizar movimientos, gestualidad y hasta la voz: “No te lo puedo explicar, porque la realidad que se dio medio de forma natural”. Comenzó a entrenar la voz para los shows y suele abrir los eventos con una entrada sorpresiva, conversando y cantando al estilo del artista puertorriqueño, algo que, según sus propias palabras, genera furor entre los asistentes.

Además de trabajar como imitador y animador, Ferri contó con un emprendimiento inmobiliario dedicado a la remodelación y alquiler de departamentos. Explicó que la vocación artística convive con su faceta emprendedora y que siempre estuvo vinculado al trabajo manual y la jardinería por influencia familiar.

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Consultado sobre el vínculo personal con Ricky Martin, Ferri relató que tuvo contacto con el fotógrafo argentino del cantante en un show y que llegó a intercambiar saludos. Sin embargo, aún no ha logrado encontrarse cara a cara con el artista principal al que imita. “Creo que debería enterarse. Si no se entera en Infobae, no se va a enterar en otro lugar”, expresó con entusiasmo.

Ferri cuenta con su propio estudio de grabación y ofrece shows personalizados donde interpreta clásicos como 'A medio vivir' y 'Fuego contra fuego'

Shows, publicidades y agenda repleta

El trabajo de Ferri no solo incluye shows musicales sino también campañas publicitarias. Realizó publicidades para cabañas en Córdoba y actualmente colabora con locales de ropa.

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Sobre la demanda de sus presentaciones, Ferri señaló que la agenda suele cerrarse con meses de anticipación: “Hay gente que un año de anticipación me reserva. Le digo: ‘Pero un año es un montón’. ‘No, si yo te quiero reservar’”. La inflación y la demanda, admite, lo llevaron a ajustar los valores y condiciones a cada cliente.

Ferri aseguró que adopta mucho del estilo y vestimenta de Ricky Martin, tanto en los shows como en su vida cotidiana, aunque aclaró que en el día a día prefiere ropa sencilla y sólo incorpora trajes más extravagantes durante las presentaciones. Destacó la buena recepción de los fanáticos y los clubes de fans de Ricky Martin, quienes le dio su aprobación para continuar con su personaje en eventos y redes sociales.

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Canciones, anécdotas y expectativas

Las canciones más solicitadas por el público en los shows de Ferri incluyen “La Mordidita”, “Fuego de noche, nieve de día”, “La copa de la vida” y “A medio vivir”. El imitador se muestra agradecido por la posibilidad de compartir con fanáticos y aseguró que el fenómeno argentino supera incluso a otras partes del mundo en pasión y dedicación hacia el cantante puertorriqueño.

Cuando le preguntan qué le diría a Ricky Martin si pudiera encontrárselo, Ferri respondió: “Le diría que me lleve de gira a los shows con él, a ver si puedo al menos salir algunos minutitos en algún recital”. Su aspiración, además de seguir creciendo como imitador, es tener la chance de formar parte del staff oficial y, eventualmente, participar en trabajos teatrales y biográficos relacionados con el cantante.

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