Salud

Un estudio revela que 1 de cada 8 adultos sanos porta un riesgo genético grave sin saberlo

Una investigación de Mayo Clinic detectó que el 13% de personas sin síntomas ni antecedentes familiares relevantes presenta alteraciones en el ADN asociadas a enfermedades graves, lo que desafía las estrategias tradicionales de prevención médica

Guardar
Google icon
Una figura humana translúcida en perfil mira una hélice de ADN rota y brillante con tonos rojos y naranjas sobre un fondo oscuro.
Un 13% de los adultos sanos presenta riesgos genéticos graves según un estudio de Mayo Clinic sobre ADN y prevención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas enfermedades graves se desarrollan de manera silenciosa durante años. Una persona puede sentirse completamente sana, hacer actividad física, tener análisis normales y aun así portar alteraciones genéticas capaces de aumentar significativamente el riesgo de ciertos trastornos cardíacos, cánceres hereditarios u otras patologías complejas.

Ahora, una investigación de Mayo Clinic volvió a poner el foco sobre esa realidad poco visible. El estudio reveló que el 13% de adultos aparentemente sanos presentaba riesgos genéticos importantes que no habían sido detectados por los métodos habituales de atención médica.

PUBLICIDAD

Los resultados surgen del análisis de 484 personas sin síntomas ni antecedentes familiares relevantes. A través de secuenciación genómica —una técnica que permite estudiar el ADN en profundidad— los investigadores identificaron alteraciones asociadas a enfermedades potencialmente graves pese a que los participantes no tenían señales clínicas evidentes.

Infografía en tonos oscuros con una silueta humana y una hélice de ADN brillante, mostrando el 13% de adultos con riesgo genético grave, y paneles explicativos sobre hallazgos y prevención.
El examen de secuenciación genómica permitió descubrir alteraciones asociadas a enfermedades como cáncer hereditario de mama y ovario, síndrome de Lynch y trastornos cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo fue publicado en la revista Genetics in Medicine y plantea una pregunta cada vez más presente en medicina: cuánto pueden ayudar las pruebas genéticas a anticipar enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas.

PUBLICIDAD

Qué encontraron los investigadores

El hallazgo más relevante fue que aproximadamente 1 de cada 8 participantes presentaba variantes genéticas relacionadas con enfermedades de alto riesgo.

Entre ellas aparecieron alteraciones asociadas al cáncer hereditario de mama y ovario, síndrome de Lynch —vinculado principalmente al cáncer colorrectal—, trastornos cardíacos hereditarios y enfermedades poco frecuentes como la amiloidosis.

Muchas de estas condiciones pueden desarrollarse durante años antes de producir síntomas claros. Por eso, detectar el riesgo de manera temprana podría permitir controles más precisos, seguimiento especializado o medidas preventivas adaptadas a cada paciente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 98,6% de las personas analizadas portaba alguna variante genética considerada clínicamente relevante para su salud futura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también observaron otro dato llamativo: el 98,6% de las personas analizadas tenía al menos algún hallazgo genético considerado clínicamente relevante.

Eso no significa que todos fueran a desarrollar una enfermedad. En la mayoría de los casos, los especialistas recomendaron únicamente controles y seguimiento médico. Pero para el grupo con mayor riesgo, el estudio sugirió actuar de forma anticipada.

Por qué este hallazgo podría cambiar la medicina preventiva

Durante décadas, gran parte de la medicina preventiva se basó en dos pilares principales: los síntomas y los antecedentes familiares. Por ejemplo, muchas personas recién son derivadas a estudios específicos cuando comienzan a presentar señales clínicas o cuando existen familiares directos con determinadas enfermedades. El problema es que no todos los riesgos aparecen de esa manera.

Científico con bata blanca y gafas de seguridad observando un microscopio en un laboratorio. A su derecha, una pantalla muestra un mapa genético.
El estudio advierte que menos de la mitad de quienes recibieron resultados relevantes discutieron estos hallazgos con un médico de atención primaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas alteraciones genéticas pueden permanecer ocultas incluso en personas sin antecedentes conocidos. Eso significa que ciertos pacientes podrían llegar tarde a controles o tratamientos preventivos simplemente porque nunca fueron considerados “de riesgo”.

Konstantinos Lazaridis señaló que este tipo de investigaciones ayuda a entender cómo el conocimiento genómico podría integrarse de manera más amplia en la práctica clínica habitual.

Obstáculos para incorporar la genética a la atención médica

Aunque las pruebas genéticas son cada vez más precisas, los investigadores advierten que todavía existen obstáculos importantes para incorporar esos resultados a la atención médica de rutina. Uno de los principales problemas es que muchos sistemas de salud aún no están preparados para interpretar y utilizar de forma sistemática la enorme cantidad de información que aporta el ADN.

El estudio mostró que menos de la mitad de las personas con hallazgos genéticos relevantes tuvo una conversación documentada con un médico de atención primaria después de conocer sus resultados.

Si bien muchos pacientes acudieron luego a consultas especializadas, los investigadores detectaron dificultades para integrar esa información dentro del seguimiento clínico habitual.

En otras palabras, la tecnología para detectar riesgos existe, pero todavía falta desarrollar protocolos, capacitación médica y sistemas de acompañamiento capaces de transformar esos datos en decisiones concretas de prevención.

Tres científicos diversos con batas blancas observan una pantalla digital iluminada que muestra un modelo 3D de ADN y nucleosomas en un laboratorio.
Muchas enfermedades genéticas pueden desarrollarse durante años sin síntomas claros, lo que dificulta su detección con métodos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, los consejeros genéticos cumplen una función cada vez más importante. Estos profesionales ayudan a interpretar los resultados de las pruebas, explicar qué significan realmente y orientar a los pacientes sobre los posibles pasos a seguir.

La autora principal del estudio, Jessa Bidwell, explicó que recibir información sobre un riesgo genético puede generar reacciones muy distintas. Algunas personas sienten ansiedad o preocupación. Otras experimentan alivio al entender finalmente por qué ciertos problemas de salud aparecen repetidamente en la familia.

Por eso, el acompañamiento no se limita a explicar resultados técnicos. También implica ayudar a comprender el contexto médico, las probabilidades reales y las opciones de seguimiento disponibles.

Estrategias para una medicina más predictiva

La investigación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Mayo Clinic para avanzar hacia una medicina centrada en la prevención temprana.

Dentro de ese enfoque aparece la iniciativa Precure, un proyecto orientado a detectar señales biológicas capaces de anticipar enfermedades antes de que se manifiesten clínicamente.

El programa combina análisis genéticos con información sobre proteínas, sistema inmunológico y otros marcadores biológicos, apoyándose además en herramientas de inteligencia artificial y computación avanzada.

Un paciente y una doctora sentados frente a un escritorio blanco en una consulta médica, con la doctora escribiendo y el paciente escuchando en un consultorio luminoso.
Los consejeros genéticos juegan un papel clave al ayudar a interpretar resultados de ADN y orientar en la prevención personalizada en medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea es identificar patrones tempranos asociados a enfermedades como Alzheimer, insuficiencia cardíaca o trastornos hepáticos crónicos cuando todavía no existen síntomas evidentes. Ese enfoque busca cambiar una lógica histórica de la medicina: esperar a que aparezca la enfermedad para recién entonces intervenir.

Hacia una prevención más personalizada

Los investigadores remarcan que los estudios genéticos todavía no reemplazan a los controles médicos tradicionales ni permiten predecir con certeza absoluta qué enfermedad desarrollará una persona.

Sin embargo, sí pueden aportar información valiosa para identificar grupos con mayor vulnerabilidad y diseñar estrategias preventivas más precisas.

La investigación de Mayo Clinic muestra que una parte considerable de la población podría portar riesgos importantes sin saberlo y sin presentar señales visibles.

Temas Relacionados

Medicina PersonalizadaPrevención de EnfermedadesGenéticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio mostró la eficacia de un nuevo fármaco oral japonés que previene el Covid

Un ensayo internacional publicado en The New England Journal of Medicine reveló el primer éxito comprobado de un antiviral oral para prevenir la enfermedad. Está bajo revisión de las agencias sanitarias FDA de EEUU y la EMA de Europa

Un estudio mostró la eficacia de un nuevo fármaco oral japonés que previene el Covid

Cómo son los lentes inteligentes que redujeron los síntomas de depresión en un estudio con ratones

La innovación fue diseñada por científicos de Corea del Sur y aún requiere evaluación en humanos. Estimulan el cerebro por la retina con resultados similares a los antidepresivos más recetados del mundo

Cómo son los lentes inteligentes que redujeron los síntomas de depresión en un estudio con ratones

10 beneficios comprobados del huevo duro para la salud

Fácil de preparar y muy nutritivo, este alimento concentra nutrientes esenciales que pueden favorecer distintas funciones del organismo y aportar múltiples ventajas para la salud

10 beneficios comprobados del huevo duro para la salud

30 minutos, 10 mil pasos o ejercicio personalizado: cuál es la clave para una vida saludable, según Harvard

Un reciente estudio de una prestigiosa universidad estadounidense comparó diferentes formas de actividad física y su impacto en la salud, y abrió el debate: cuál es realmente la mejor estrategia para mantenerse en forma

30 minutos, 10 mil pasos o ejercicio personalizado: cuál es la clave para una vida saludable, según Harvard

Qué es la grasa intermuscular oculta y por qué eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Un estudio de la Universidad Técnica de Múnich analizó a más de 11.000 adultos sin antecedentes y encontró niveles alarmantes de este tejido oculto. En qué se diferenciaron hombres y mujeres

Qué es la grasa intermuscular oculta y por qué eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares

DEPORTES

Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

La revelación sobre el fanatismo de Paulo Dybala por Boca Juniors en su infancia

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

“Los rompimos todos”: la desopilante anécdota de un recordado futbolista uruguayo sobre la eliminación ante Senegal en el Mundial 2002

“Las mujeres podemos lograr cualquier cosa”: Serena Williams y el recuerdo de su Grand Slam con 7 semanas de embarazo

TELESHOW

Wanda Nara terminó de filmar su película en Uruguay: del baile alocado en el motorhome a la tristeza por el adiós

Wanda Nara terminó de filmar su película en Uruguay: del baile alocado en el motorhome a la tristeza por el adiós

Vive en San Miguel, se hizo viral cortando pasto y hoy llena eventos como imitador: quién es el “Ricky Martin del Conurbano”

Benjaamaín Vicuña y la emoción de su amor inquebrantable por Blanca: “Duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”

Nazarena Vélez contó el ritual matutino que implementó con su pareja: “10 minutos en la cama”

El desgarrador homenaje de Pampita a Blanca el día en que hubiera cumplido 20 años: “El honor de ser tu mamá”

INFOBAE AMÉRICA

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

Del arresto a la victoria legal: ICE libera salvadoreña, esposa de un sargento veterano de Afganistán

Transferencias digitales por el Día de la Madre en El Salvador alcanzan récord con un crecimiento del 236.17%, según BCR

Abren investigación por supuesto manejo irregular de fentanilo en el principal centro asistencial de Honduras

Cómo son los lentes inteligentes que redujeron los síntomas de depresión en un estudio con ratones