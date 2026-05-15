Un estudio revela que 1 de cada 8 adultos sanos porta un riesgo genético grave sin saberlo

Un 13% de los adultos sanos presenta riesgos genéticos graves según un estudio de Mayo Clinic sobre ADN y prevención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas enfermedades graves se desarrollan de manera silenciosa durante años. Una persona puede sentirse completamente sana, hacer actividad física, tener análisis normales y aun así portar alteraciones genéticas capaces de aumentar significativamente el riesgo de ciertos trastornos cardíacos, cánceres hereditarios u otras patologías complejas.

Ahora, una investigación de Mayo Clinic volvió a poner el foco sobre esa realidad poco visible. El estudio reveló que el 13% de adultos aparentemente sanos presentaba riesgos genéticos importantes que no habían sido detectados por los métodos habituales de atención médica.

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Los resultados surgen del análisis de 484 personas sin síntomas ni antecedentes familiares relevantes. A través de secuenciación genómica —una técnica que permite estudiar el ADN en profundidad— los investigadores identificaron alteraciones asociadas a enfermedades potencialmente graves pese a que los participantes no tenían señales clínicas evidentes.

El examen de secuenciación genómica permitió descubrir alteraciones asociadas a enfermedades como cáncer hereditario de mama y ovario, síndrome de Lynch y trastornos cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo fue publicado en la revista Genetics in Medicine y plantea una pregunta cada vez más presente en medicina: cuánto pueden ayudar las pruebas genéticas a anticipar enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas.

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Qué encontraron los investigadores

El hallazgo más relevante fue que aproximadamente 1 de cada 8 participantes presentaba variantes genéticas relacionadas con enfermedades de alto riesgo.

Entre ellas aparecieron alteraciones asociadas al cáncer hereditario de mama y ovario, síndrome de Lynch —vinculado principalmente al cáncer colorrectal—, trastornos cardíacos hereditarios y enfermedades poco frecuentes como la amiloidosis.

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Muchas de estas condiciones pueden desarrollarse durante años antes de producir síntomas claros. Por eso, detectar el riesgo de manera temprana podría permitir controles más precisos, seguimiento especializado o medidas preventivas adaptadas a cada paciente.

El 98,6% de las personas analizadas portaba alguna variante genética considerada clínicamente relevante para su salud futura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también observaron otro dato llamativo: el 98,6% de las personas analizadas tenía al menos algún hallazgo genético considerado clínicamente relevante.

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Eso no significa que todos fueran a desarrollar una enfermedad. En la mayoría de los casos, los especialistas recomendaron únicamente controles y seguimiento médico. Pero para el grupo con mayor riesgo, el estudio sugirió actuar de forma anticipada.

Por qué este hallazgo podría cambiar la medicina preventiva

Durante décadas, gran parte de la medicina preventiva se basó en dos pilares principales: los síntomas y los antecedentes familiares. Por ejemplo, muchas personas recién son derivadas a estudios específicos cuando comienzan a presentar señales clínicas o cuando existen familiares directos con determinadas enfermedades. El problema es que no todos los riesgos aparecen de esa manera.

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El estudio advierte que menos de la mitad de quienes recibieron resultados relevantes discutieron estos hallazgos con un médico de atención primaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas alteraciones genéticas pueden permanecer ocultas incluso en personas sin antecedentes conocidos. Eso significa que ciertos pacientes podrían llegar tarde a controles o tratamientos preventivos simplemente porque nunca fueron considerados “de riesgo”.

Konstantinos Lazaridis señaló que este tipo de investigaciones ayuda a entender cómo el conocimiento genómico podría integrarse de manera más amplia en la práctica clínica habitual.

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Obstáculos para incorporar la genética a la atención médica

Aunque las pruebas genéticas son cada vez más precisas, los investigadores advierten que todavía existen obstáculos importantes para incorporar esos resultados a la atención médica de rutina. Uno de los principales problemas es que muchos sistemas de salud aún no están preparados para interpretar y utilizar de forma sistemática la enorme cantidad de información que aporta el ADN.

El estudio mostró que menos de la mitad de las personas con hallazgos genéticos relevantes tuvo una conversación documentada con un médico de atención primaria después de conocer sus resultados.

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Si bien muchos pacientes acudieron luego a consultas especializadas, los investigadores detectaron dificultades para integrar esa información dentro del seguimiento clínico habitual.

En otras palabras, la tecnología para detectar riesgos existe, pero todavía falta desarrollar protocolos, capacitación médica y sistemas de acompañamiento capaces de transformar esos datos en decisiones concretas de prevención.

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Muchas enfermedades genéticas pueden desarrollarse durante años sin síntomas claros, lo que dificulta su detección con métodos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, los consejeros genéticos cumplen una función cada vez más importante. Estos profesionales ayudan a interpretar los resultados de las pruebas, explicar qué significan realmente y orientar a los pacientes sobre los posibles pasos a seguir.

La autora principal del estudio, Jessa Bidwell, explicó que recibir información sobre un riesgo genético puede generar reacciones muy distintas. Algunas personas sienten ansiedad o preocupación. Otras experimentan alivio al entender finalmente por qué ciertos problemas de salud aparecen repetidamente en la familia.

Por eso, el acompañamiento no se limita a explicar resultados técnicos. También implica ayudar a comprender el contexto médico, las probabilidades reales y las opciones de seguimiento disponibles.

Estrategias para una medicina más predictiva

La investigación forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Mayo Clinic para avanzar hacia una medicina centrada en la prevención temprana.

Dentro de ese enfoque aparece la iniciativa Precure, un proyecto orientado a detectar señales biológicas capaces de anticipar enfermedades antes de que se manifiesten clínicamente.

El programa combina análisis genéticos con información sobre proteínas, sistema inmunológico y otros marcadores biológicos, apoyándose además en herramientas de inteligencia artificial y computación avanzada.

Los consejeros genéticos juegan un papel clave al ayudar a interpretar resultados de ADN y orientar en la prevención personalizada en medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea es identificar patrones tempranos asociados a enfermedades como Alzheimer, insuficiencia cardíaca o trastornos hepáticos crónicos cuando todavía no existen síntomas evidentes. Ese enfoque busca cambiar una lógica histórica de la medicina: esperar a que aparezca la enfermedad para recién entonces intervenir.

Hacia una prevención más personalizada

Los investigadores remarcan que los estudios genéticos todavía no reemplazan a los controles médicos tradicionales ni permiten predecir con certeza absoluta qué enfermedad desarrollará una persona.

Sin embargo, sí pueden aportar información valiosa para identificar grupos con mayor vulnerabilidad y diseñar estrategias preventivas más precisas.

La investigación de Mayo Clinic muestra que una parte considerable de la población podría portar riesgos importantes sin saberlo y sin presentar señales visibles.