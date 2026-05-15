Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral recibe fondos iniciales para el proceso electoral de 2027 en Guatemala

La transferencia de fondos posibilita la puesta en marcha de compras y gestiones administrativas de cara a las elecciones, mientras se analiza un posible refuerzo presupuestario según el avance del calendario electoral

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Interior de un centro con cabinas de votación y personas, incluyendo funcionarios, bajo una pancarta azul que anuncia "ELECCIONES 2027 GUATEMALA DECIDE".
Ciudadanos y personal electoral participan en un centro de votación, posiblemente un simulacro o jornada de capacitación, en preparación para las próximas Elecciones 2027 en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala consiguió la entrega inmediata de 200 millones de quetzales para iniciar las adquisiciones necesarias con miras a las elecciones de 2027. Esta medida resuelve procesos fundamentales en la organización de los comicios del próximo año.

El paso se concretó luego de una reunión entre los jefes de bloque del Congreso, representantes del TSE y el Ministerio de Finanzas, informó Héctor Julio Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, ante el Congreso de Guatemala.

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La asignación total prevista para el TSE este año alcanza los 500 millones de quetzales, con el primer desembolso ya validado. Estrada precisó que el Ministerio de Finanzas entregará estos fondos iniciales en las próximas semanas, lo que permitirá que el tribunal arranque con los procedimientos administrativos y de adquisición requeridos.

Según el funcionario: “Hay una asignación de quinientos millones este año en el presupuesto, para las elecciones del año entrante, para prepararlas. Entonces, de ahí ya se encontró una solución administrativa, en la cual van a recibir los primeros doscientos millones en las próximas semana o dos semanas por parte de Finanzas”.

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El TSE exigió el acceso oportuno a recursos para asegurar la transparencia y eficiencia en la organización electoral, preocupación que recibió una respuesta concreta con la transferencia inmediata. El Congreso y las autoridades financieras del Ejecutivo mantienen abierta la opción de ajustes presupuestarios si la evolución del proceso electoral lo requiere. Estrada señaló que podría evaluarse una ampliación en junio, julio o agosto, con base en el artículo 44 F de la ley electoral que permite trámites acelerados.

Un grupo de hombres y mujeres, muchos en trajes formales, sentados alrededor de una mesa de conferencias con micrófonos y botellas de agua
La Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Rosa Rivera, lidera una importante sesión de trabajo junto a otros magistrados y personal del organismo electoral. (Congreso de la República de Guatemala)

El Congreso contempla ajustes según avance el proceso electoral

La ampliación presupuestaria solicitada por el TSE incluía en principio un refuerzo de 80 millones de quetzales para el último trimestre del año, cifra que aún se discute en el Congreso. Estrada afirmó que este refuerzo “no es indispensable para que salgan adelante”, aunque se mantiene la posibilidad de fortalecer el presupuesto si surgen nuevas necesidades. El funcionario recalcó que la relación entre el TSE y el órgano legislativo sigue vigente y que cualquier requerimiento extraordinario tendría respuesta rápida cuando se justifique.

Así, el esquema administrativo definido garantiza que el TSE avance en gestiones logísticas y contractuales, mientras el Congreso conserva la facultad de promover una reforma presupuestaria si fuera necesario en los meses venideros. Estrada confirmó: “El Congreso podría fortalecerlos más”, reiterando que el diálogo permanecerá activo y que el análisis ante nuevas demandas de recursos seguirá abierto mientras subsista la urgencia institucional.

La fase actual del proceso electoral en Guatemala queda marcada por la asignación anticipada de recursos, con la primera entrega materializada por el Ministerio de Finanzas y el seguimiento permanente del Congreso ante eventuales refuerzos presupuestarios, según lo expuesto por el presidente de la Comisión de Finanzas al Congreso de Guatemala.

Magistrados reclaman restitución de 122 millones de quetzales y explican situación patrimonial

Durante su exposición ante diputados del Congreso, los magistrados pidieron además la restitución de 122 millones de quetzales recortados previamente del presupuesto ordinario del organismo. Argumentaron que los presuntos saldos disponibles en las cuentas de la institución están en realidad ya comprometidos de manera legal o sujetos a litigios judiciales. Mencionaron como ejemplo el caso de los pagos pendientes a la empresa DataSys Guatemala, bajo revisión judicial. Otro destino previsto para los fondos es la planificada compra de un edificio para el Tribunal Supremo Electoral.

El magistrado Alex Velázquez subrayó la precariedad de la situación financiera e indicó que el remanente existente únicamente alcanza para atender pasivos, obligaciones previas y la financiación pública de los partidos. Señaló: “El remanente disponible solo alcanza para cubrir pasivos, obligaciones previas y financiamiento público para partidos, por lo que una ampliación presupuestaria resulta indispensable”.

Por su parte, Walter Figueroa, viceministro de Finanzas, expuso ante la Comisión que el recorte se originó en los bajos índices de ejecución reportados el año anterior. Aunque confirmó que los 500 millones extraordinarios están incluidos en el presupuesto, puntualizó que la entrega efectiva depende de la normativa legal y de la liquidez operativa del Estado guatemalteco.

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