Salud

Harina de avena: propiedades, beneficios y cómo usarla en recetas de cocina

Estudios recientes destacan el impacto positivo de este ingrediente en la salud cardiovascular, el control glucémico y la digestión, además de su versatilidad para preparar comidas dulces y saladas en casa

Por Constanza Almirón

Guardar
La harina de avena prolonga
La harina de avena prolonga la saciedad y es útil en dietas para el control del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La harina de avena se consolidó en los últimos años como una aliada de la alimentación saludable gracias a su perfil nutricional y al respaldo de evidencias científicas que demuestran sus beneficios. Diversos estudios médicos y nutricionales subrayan sus propiedades para regular el colesterol, proteger la salud digestiva y contribuir al control glucémico.

Estos efectos fueron destacados en el metanálisis “Efectos reductores del colesterol del β-glucano de avena: un metanálisis de ensayos controlados aleatorios”, que asocia su consumo con una disminución significativa del colesterol LDL y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

A su vez, investigaciones recientes, publicadas en la revista Food & Function, reforzaron estos hallazgos al señalar que los β-glucanos de avena mejoran de manera consistente el perfil lipídico y reducen el riesgo cardiovascular.

Cómo se hace la harina de avena

Quienes buscan una alternativa natural y sin procesamiento industrial pueden preparar harina de avena en casa utilizando copos de avena. El procedimiento es sencillo: triturar las copos en una licuadora o procesadora hasta obtener un polvo fino, tamizar el producto y repetir la molienda para lograr una textura homogénea.

El magnesio presente en la
El magnesio presente en la harina de avena apoya la salud neuromuscular y el bienestar mental (Freepik)

La harina debe almacenarse en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, y se recomienda elaborarla a partir del grano integral. Este método casero asegura la conservación de nutrientes, ya que la molienda artesanal preserva el salvado y el germen, componentes fundamentales del grano que aportan fibra, vitaminas y minerales.

¿Cuáles son los beneficios y propiedades de la harina de avena?

La harina de avena es considerada un alimento funcional gracias a la variedad de compuestos bioactivos que contiene. Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Colesterol y salud cardiovascular: los β-glucanos de la avena actúan reduciendo el colesterol LDL y favorecen la prevención de enfermedades cardiovasculares. Tanto el metanálisis de ensayos clínicos como la publicación en Food & Function (2025) coinciden en que la ingesta regular de avena representa un aporte significativo para la salud del corazón.
  • Regulación de la glucosa: el consumo de harina de avena favorece la estabilidad de la glucemia. Según un estudio publicado en BMJ Diabetes Research & Care (2022), los β-glucanos atenúan la respuesta glucémica tras las comidas y mejoran la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de complicaciones metabólicas en personas con diabetes tipo 2.
La harina de avena ayuda
La harina de avena ayuda a reducir el colesterol LDL y protege la salud cardiovascular, según estudios científicos (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Acción antioxidante y antiinflamatoria: la avenantramida, un compuesto fenólico característico de la avena, aporta efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Una investigación en Pharmacological Research evidenció que estos compuestos reducen el estrés oxidativo y la inflamación sistémica, favoreciendo la salud vascular y el control de la presión arterial.
  • Bienestar neuromuscular y mental: gracias a su aporte de magnesio, la harina de avena favorece la síntesis de serotonina, neurotransmisor vinculado al descanso, la regulación del ánimo y la reducción del estrés. Además, este mineral resulta esencial para el buen funcionamiento de músculos y huesos.
El consumo regular de harina
El consumo regular de harina de avena mejora la digestión y favorece el equilibrio de la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Digestión y microbiota. La fibra insoluble regula el tránsito intestinal y actúa como prebiótico, alimentando bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal. Esto mejora la digestión, favorece la absorción de nutrientes y ayuda a prevenir el estreñimiento.
  • Control del peso corporal. El consumo de harina de avena prolonga la sensación de saciedad y reduce la ingesta calórica diaria. El Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) destaca este efecto en programas de control de peso, señalando que su incorporación regular puede ser útil como herramienta complementaria en dietas hipocalóricas.

Qué tener en cuenta al usar harina de avena en las recetas de cocina

Aunque la avena no contiene gluten de forma natural, es común que se contamine durante el transporte o procesamiento. Por ello, las personas con enfermedad celíaca deben optar por productos certificados “sin TACC” para evitar complicaciones gastrointestinales.

Otro aspecto a considerar es su textura. La harina de avena absorbe más líquido que la de trigo y aporta menor elasticidad, lo que puede modificar el volumen y la estructura en panes o productos de repostería. Los especialistas sugieren ajustar la cantidad de líquidos o mezclarla con otras harinas para lograr resultados óptimos.

La harina de avena contribuye
La harina de avena contribuye al control glucémico y es recomendada para personas con diabetes tipo 2 (Freepik)

El consumo recomendado es de una a dos cucharadas diarias en el marco de una dieta equilibrada. Un exceso, sobre todo en preparaciones con azúcares o grasas, puede incrementar el valor calórico final.

El valor nutricional de la harina de avena

El valor nutricional de la harina de avena la convierte en un alimento destacado dentro de la dieta equilibrada. Por cada 100 gramos, aporta:

  • 366 calorías
  • 14,5 gramos de proteínas
  • 57 gramos de carbohidratos de absorción lenta
  • 5,7 gramos de fibra, incluidos los β-glucanos
  • Vitaminas del grupo B (tiamina, niacina y biotina)
  • Minerales como magnesio, zinc, manganeso y fósforo

Su índice glucémico bajo es otro de sus puntos fuertes, ya que ayuda a evitar picos de azúcar en sangre y a mejorar el metabolismo energético.

5 recetas con harina de avena

La versatilidad de la harina de avena permite incorporarla en preparaciones dulces y saladas, enriqueciendo el perfil nutricional de la dieta cotidiana. Algunas opciones recomendadas incluyen:

La versatilidad de la harina
La versatilidad de la harina de avena permite su uso en recetas dulces y saladas, como panes, galletas y panqueques (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Receta de tortas fritas con harina de avena: se prepara en minutos una versión más rústica y liviana de este clásico, ideal para acompañar el mate en días frescos.
  • Receta de scones de avena: con una versión nutritiva del clásico pan británico, fusionan tradición y modernidad con ingredientes accesibles para disfrutar en cualquier momento.
  • Receta de pizza de avena: una versión saludable y deliciosa de la pizza tradicional. Con una base de avena crujiente y sin necesidad de levadura, este plato es ideal para quienes buscan una alternativa sin harinas refinadas.
  • Receta de panqueques de avena: du elaboración es bastante sencilla y rápida, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que buscan una comida exquisita para sus desayunos o meriendas.
  • Receta de galletas de avena sin harina: son ideales para aquellos con intolerancia al gluten o simplemente para quienes desean reducir el consumo de harinas refinadas.

Temas Relacionados

HarinaAvenaDieta sin glutenBeneficios para la saludNutriciónÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Presión arterial alta: cuáles son los alimentos con sodio que se deben evitar

Ajustar hábitos cotidianos, como elegir menos productos procesados y sumar verduras o frutos secos, mejora la salud cardiovascular

Presión arterial alta: cuáles son

Limitar el uso del celular por 72 horas produce cambios en el sistema de recompensa del cerebro: los beneficios

Un estudio planteó cómo una pausa de tres días en el empleo de teléfonos inteligentes modifica la actividad neuronal en áreas vinculadas al deseo y la motivación. El análisis de expertos en diálogo con Infobae

Limitar el uso del celular

El auge de la creatina: por qué expertos advierten sobre falsas expectativas en la reducción de peso

Entre la evidencia científica y las tendencias del fitness, los especialistas insisten en usarla con conocimiento y asesoría profesional, lejos de soluciones milagrosas para adelgazar

El auge de la creatina:

Cómo las proteínas ayudan a ganar masa muscular y las mejores formas de incorporarlas en la alimentación

Hay comidas que aportan compuestos clave para la recuperación y el fortalecimiento de las fibras tras la actividad física. Qué aconsejan los expertos

Cómo las proteínas ayudan a

Cómo armar una rutina de ejercicios en el embarazo: recomendaciones y adaptación trimestre a trimestre

Especialistas destacan cuáles son las alternativas más seguras y cómo ajustarlas a las necesidades de cada etapa, desde la prevención de molestias hasta la preparación para el posparto

Cómo armar una rutina de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estuvo detenido por violencia, recuperó

Estuvo detenido por violencia, recuperó la libertad y volvió a agredir a su ex pareja: cayó tras una persecución policial

Un colectivo chocó contra la entrada de un hospital en Córdoba y hay al menos ocho menores heridos

Arrestaron a dos hombres con pedido de captura por diferentes delitos en el ingreso a un partido en Santa Fe

Robó dos veces un mismo kiosco en menos de 10 días y terminó detenido

Qué reveló el informe médico sobre la muerte de una nena en Rosario que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

INFOBAE AMÉRICA
El increíble caso del niño

El increíble caso del niño indio al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

Repartieron 287 cartas clandestinas contra Hitler y los decapitaron: la trágica historia de Otto y Elise Hampel

Reino Unido, Francia y Alemania retomarán las conversaciones nucleares con Irán el martes en la ciudad de Ginebra

Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra las regiones de Kharkiv y Sumy en Ucrania: al menos 2 muertos y decenas de heridos

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio

TELESHOW
Andrea Pietra: “El divismo en

Andrea Pietra: “El divismo en este oficio me molesta y hasta me da vergüenza”

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”