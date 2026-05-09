Honduras

Alrededor de 25 mil adolescentes hondureños tendrán nuevas oportunidades

La iniciativa impulsada por World Vision Honduras y la Secretaría de Educación apuesta por fortalecer habilidades emocionales, emprendimiento y liderazgo para preparar a jóvenes en situación vulnerable

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Con la expansión nacional del proyecto, Honduras fortalece su rol como referente regional en programas innovadores de formación juvenil integral.
Con la expansión nacional del proyecto, Honduras fortalece su rol como referente regional en programas innovadores de formación juvenil integral.

En Honduras, donde miles de adolescentes enfrentan riesgos de deserción escolar, violencia y falta de oportunidades, el programa Teens Ready, conocido también como Educación “Súper Pilas”, surge como una apuesta para transformar la vida de los jóvenes a través de formación integral y herramientas prácticas para enfrentar la vida adulta.

La iniciativa, impulsada por World Vision Honduras en conjunto con la Secretaría de Educación, fue lanzada oficialmente que busca beneficiar a 25 mil adolescentes de entre 12 y 17 años en los 18 departamentos del país.

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A diferencia de un programa académico tradicional, la propuesta tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en áreas que muchas veces quedan fuera del aula: manejo emocional, emprendimiento, ciudadanía, autoestima y preparación para el futuro.

El coordinador del proyecto RISE, Gerson Raudales, indicó que el modelo fue diseñado especialmente para adolescentes que atraviesan etapas vulnerables y que requieren fortalecer habilidades personales y sociales. De acuerdo con su explicación, el programa trabaja cuatro dimensiones principales: salud y bienestar, cultura emprendedora, ciudadanía activa y transformación personal.

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“El programa Teens Ready es multidimensional y progresivo. Busca desarrollar habilidades en adolescentes de 12 a 17 años para prepararlos ante situaciones complejas de la vida adulta”, expresó Raudales.

Emociones y realidades

La metodología integra dinámicas prácticas y herramientas emocionales adaptadas a la realidad de los jóvenes hondureños. Una de ellas es el conocido semáforo de las emociones, una técnica que ayuda a los estudiantes a reconocer su estado emocional, identificar situaciones de riesgo y aprender mecanismos para manejar sus emociones de manera saludable, evitando así la deserción escolar.

Para la especialista en educación de World Vision Honduras, Ynéz Martínez, “la permanencia escolar depende en gran medida de que los estudiantes encuentren espacios educativos atractivos y útiles para su vida cotidiana”. Martínez sostiene que muchos jóvenes abandonan el sistema educativo porque no se sienten motivados o perciben que las clases no responden a sus necesidades reales.

El programa Teens Ready busca prevenir la deserción escolar y la violencia entre adolescentes de Honduras a través de habilidades emocionales y sociales.
El programa Teens Ready busca prevenir la deserción escolar y la violencia entre adolescentes de Honduras a través de habilidades emocionales y sociales.

Por ello, el programa implementa metodologías participativas en las que los adolescentes no asisten por obligación, sino por motivación propia y con deseos de aprender y desarrollarse.

“El objetivo es que los niños permanezcan y no salgan del sistema educativo”, puntualizó la especialista, quien también resaltó que la iniciativa busca que los mismos jóvenes motiven a otros compañeros a continuar estudiando.

La intención es que los adolescentes no solo mejoren su desempeño académico, sino que también adquieran herramientas concretas para enfrentar retos cotidianos, acceder a oportunidades laborales o emprender proyectos propios en el futuro.

Honduras referente regional

Entre los puntos resaltados por los impulsores, figura el hecho de que el modelo nació en Honduras y actualmente empieza a expandirse a otros países de Centroamérica. Según Raudales, esta metodología ya se replica en Guatemala y El Salvador, haciendo de Honduras un referente regional en programas de formación juvenil.

“Estamos siendo como el país bandera”, destacó el coordinador, quien subrayó que la experiencia hondureña ha demostrado resultados positivos en el fortalecimiento de adolescentes.

Más de 1.2 millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo en Honduras, según datos de la ASJ.(Cortesía: Secretaría de Educación de Honduras)
Más de 1.2 millones de niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo en Honduras, según datos de la ASJ.(Cortesía: Secretaría de Educación de Honduras)

Para las autoridades y organizaciones involucradas, esto representa un reconocimiento al trabajo educativo en el país, así como una oportunidad para mostrar que Honduras puede liderar iniciativas innovadoras dirigidas a la juventud.

La expansión de Teens Ready incorpora un componente preventivo ante problemáticas que afectan a miles de adolescentes hondureños, como la violencia, la exclusión social y la falta de oportunidades. Una de las metas para este año es certificar a más docentes y fortalecer una red educativa capaz de brindar acompañamiento integral a estudiantes en contextos vulnerables.

Con alcance proyectado en los 18 departamentos del país, Teens Ready busca demostrar que invertir en habilidades emocionales, sociales y vocacionales puede marcar la diferencia en la vida de miles de adolescentes hondureños que hoy buscan oportunidades para construir un mejor futuro.

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