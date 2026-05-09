El pasajero argentino del crucero con brote de hantavirus será evacuado a Países Bajos para cumplir con la cuarentena

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius obligó a implementar un operativo internacional de evacuación y cuarentena para pasajeros de múltiples nacionalidades (REUTERS/Stringer)

El único ciudadano argentino a bordo del crucero MV Hondius será evacuado hacia Países Bajos para cumplir cuarentena, a causa del brote de hantavirus que causó la muerte de tres personas, mientras ya se confirmó el contagio de otras seis y dos más aún son considerados casos sopechosos.

La embarcación con 147 personas abordo, entre tripulación y pasajeros, navegaba hoy hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, donde se espera que atraque durante las primeras horas de la mañana del domingo 10 de mayo.

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La Cancillería argentina, a través de un mensaje en X del canciller Pablo Quirno, informó que el argentino se encuentra en buen estado de salud y asintomático. “Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud, será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena”, dijo el funcionario.

Su traslado, agregó, fue acordado con las autoridades neerlandesas y se realizará mediante un vuelo sanitario dispuesto por el Gobierno de Países Bajos. Quirno subrayó su “agradecimiento especial al Gobierno de los Países Bajos por la colaboración y la preocupación por la salud de nuestro compatriota” y destacó el “excelente trabajo coordinado entre nuestra red de Embajadas y Consulados”.

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Un guardia civil español inspecciona el área donde se prevé que lleguen los pasajeros del crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla en Tenerife, en las Islas Canarias, España (AP Foto/Manu Fernández)

En el comunicado de la Cancillería se detalló que, luego de “evaluar diversas alternativas para su desembarco y aislamiento”, se acordó con las autoridades neerlandesas que “será trasladado en el vuelo sanitario fletado por dicho gobierno para repatriar a sus ciudadanos”. Una vez en Países Bajos, “cumplirá su respectiva cuarentena bajo estricta atención médica preventiva”.

En el comunicado oficial publicado por la Cancillería argentina se informó que “se conformó un comité de crisis integrado por la Cancillería Argentina, la Embajada Argentina en España, el Consulado Argentino en Tenerife y la Embajada Argentina en Países Bajos”. Según el texto, “desde el primer momento, las autoridades argentinas mantuvieron contacto directo con el ciudadano argentino a bordo del crucero, quien en todo momento transmitió que se encontraba en buen estado de salud y sin ningún tipo de síntomas”.

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El brote de hantavirus de la variante Andes en el MV Hondius ha generado hasta el momento seis casos confirmados por pruebas PCR y dos probables infecciones, ya que son personas que presentan una sintomatología clara, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

El virus Andes es la única variante documentada con transmisión de persona a persona, y los contagios afectaron principalmente a parejas o personas que compartían camarote.

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Un pasajero del MV Hondius, el crucero donde apareció un brote de hantavirus, toma una foto del ancla de la embarcación en Praia, durante una travesía hacia el puerto español de Tenerife (AP Foto)

Hasta hoy, 9 de mayo, la situación a bordo incluía tres muertos: un pasajero neerlandés, su esposa (fallecida tras ser evacuada a Sudáfrica) y una ciudadana alemana, que murió a bordo el 2 de mayo. La OMS reportó que el resto de los pasajeros y tripulantes —147 en total— permanecen bajo vigilancia, sin síntomas recientes, mientras se preparan para una cuarentena obligatoria que podría extenderse hasta 45 días.

El crucero, que zarpó de Ushuaia el 1 de abril, se dirige ahora al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se prevé que atraque la madrugada del domingo para iniciar una evacuación controlada. Las autoridades españolas, bajo la supervisión del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, coordinarán la repatriación de ciudadanos de ocho países, entre ellos Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. La Unión Europea ha puesto a disposición aviones adicionales para facilitar el operativo.

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El brote de la variante Andes del hantavirus en alta mar ya causó tres muertes y seis contagios confirmados, según la Organización Mundial de la Salud

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, enfatizó que “esto no es otro COVID” y que el riesgo público sigue siendo bajo, aunque la vigilancia epidemiológica y las medidas de cuarentena se mantienen estrictas. Las investigaciones sobre el origen del brote continúan, con la colaboración de las autoridades sanitarias de Argentina y Chile. El contagio inicial no se habría producido en Tierra del Fuego, y se sospecha que pudo producirse durante excursiones en zonas remotas del Atlántico Sur.

Los 14 ciudadanos españoles a bordo serán los primeros en desembarcar e iniciar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El resto de los pasajeros será evacuado conforme a los acuerdos bilaterales establecidos entre los países involucrados.

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