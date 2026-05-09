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El emotivo adiós de Marcela Kloosterboer a su perra rescatada: “Te extrañamos en cada lugar”

La actriz conmovió a sus seguidores con la noticia de la partida de Perri, la mascota que recogió al costado de la autopista y que acompañó a la familia por diez años

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Mujer rubia con vestido rosa claro sonríe mientras sostiene a un perro Cocker Spaniel marrón y blanco, sobre un fondo de seto verde frondoso.
Marcela Kloosterboer rindió homenaje a Perri en redes sociales, inmortalizando el vínculo excepcional forjado a lo largo de una década de convivencia

Con el dolor todavía en carne viva, Marcela Kloosterboer publicó en sus redes sociales un mensaje que no necesitó muchas palabras para conmover a sus seguidores. Su mascota había muerto y ella sintió la necesidad de compartirlo, quizás para amenguar un poco el dolor. “Perri de mi vida, me duele el corazón de tener que despedirte”, escribió la actriz, y con esa frase abrió un posteo que repasó diez años de vida compartida.

La historia de Perri empezó en la Panamericana, un día de tormenta. Una perra asustada corría por la autopista cuando Kloosterboer y su familia pasaron en el auto. No hizo falta convencerla: “Te subiste al auto corriendo y te trajimos a casa”, recordó Marcela. El nombre llegó solo. La llamaron Perri, y así se quedó.

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Reflejo en espejo lateral de coche: mujer con gafas de sol se toma una selfie con un perro de pelaje claro asomado por la ventanilla del vehículo
Perri fue rescatada en la Panamericana y acompañó a Marcela Kloosterboer y su familia por diez años
Una niña sonriente, un bebé y un perro marrón y blanco están sentados en el césped verde. Hay un balón de fútbol blanco y azul
Juana y Otto, los hijos de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling, una más de la familia

Las fotos que acompañaron el posteo muestran una vida entera junto a su pareja Fernando Sieling y sus hijos Juana y Otto: Perri en el jardín bajo el sol junto a Marcela y los chicos, recostados en el pasto como en tantas tardes iguales. Perri con Fernando y Otto, apilados en una reposera junto a la pileta. Perri asomada por la ventanilla del auto, con Marcela reflejada en el espejo retrovisor. Perri sola en el medio del césped, ya con el hocico blanco de los años mirando a cámara con extrañeza de artista. Imágenes de una perra que no era una mascota más, sino una presencia fija en cada escena de esa familia.

A los 5 años, Perri empezó a cruzar la calle sola. La casa de enfrente, la de sus vecinos Martina e Iván, se convirtió en su segunda familia. “Allá era la mimada de la casa, hamburguesas a la parrilla para ella y dormir en medio de ellos en la cama”, escribió Marcela. La tenencia se volvió compartida de manera natural, sin papeles ni acuerdos formales: Perri iba y venía cuando quería.

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Primer plano de una mujer con gorra blanca y camiseta rosa abrazando cariñosamente a un perro Terrier de pelo ondulado color castaño claro, con el hocico del perro visible
Marcela Kloosterboer despidió a su mascota Perri con una serie de fotos y un emotivo posteo

Tenía además un talento propio: detectaba las tormentas antes de que llegaran. Y tenía su propio protocolo de acción: “Se daba cuenta 10 minutos antes, venía para casa y empezaba a rascar el piso”, contó la actriz. Esas noches dormía del lado de Fernando. Y así pasaron los años, con Perri como guardiana de la familia, “en todos los momentos de mis hijos, acompañándolos siempre de cerca”.

La última noche salieron a pasear juntos: Juana, Otto, Perri y Tofu, otra mascota. Nadie sabía que era una despedida. Perri durmió un rato en el cuarto de Otto y otro en el de Juana. “Mi gorda te extrañamos en cada lugar de la casa”, cerró Marcela. “Ojalá pronto podamos recordarte con una sonrisa”.

Una mujer sonriente toma una selfie con un hombre barbudo acostado, un niño sentado sobre él y un perro color caramelo, todos relajándose junto a una piscina
Marcela Kloosterboer Fernando Sieling y su hijo Otto, siempre con Perri al lado
Mujer con chaqueta verde sentada con un perro cocker spaniel y un niño. La mujer hace un gesto divertido con la mano, el perro mira a un lado
Las imágenes compartidas por Marcela muestran a Perri integrada en cada momento familiar

Los mensajes de sus colegas y amigos del mundo del espectáculo no tardaron en llegar. Celeste Cid le escribió: “Perri, seguramente se fue muy feliz de todo lo que la cuidaban. Te abrazo, Negrita”. Paula Chaves sumó: “¡Ay, Negra! De paseo eterno con Morito”, haciendo alusión a su propia historia personal, esa que también reflejó en redes tiempo atrás. Pachu Peña dejó un escueto pero contundente “Fuerza” y Mery del Cerro acompañó con corazones. Algunas postales de una despedida íntima que se hizo masiva desde la empatía y la ternura que solo pueden ofrecer las mascotas.

Así, con fotos, palabras y recuerdos, Marcela Kloosterboer eligió hacer inmortal su vínculo con Perri. Una corazonada, un impulso al borde de la autopista que modificó su vida y la de su familia para siempre. Un gesto de solidaridad que trascendió los límites del amor y que a partir de hoy tiene un lugar reservado para siempre.

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