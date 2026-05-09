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Allegra Cubero reveló las cosas que más la conectan con Nicole Neumann: “Compartimos el mismo amor”

A medida que se aleja la polémica en torno a su controvertida fiesta de 15, la adolescente se animó a confesar lo más parecido que tiene a su madre

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La adolescente de 15 años reveló los tres aspectos que más la asemejan a la modelo

La relación entre Allegra Cubero y su madre, Nicole Neumann, volvió a estar en el centro de la atención pública luego de que la joven compartiera en sus redes sociales las características que considera que más la acercan a su madre. En un momento de exposición personal marcado por recientes controversias, Allegra eligió poner el foco en los lazos y similitudes que la unen a Nicole, dejando en claro la influencia materna en su personalidad y estilo de vida.

“Les voy a contar tres cosas que me identifican con mamá, lo que tenemos en común”, anunció la adolescente, una de las tres hijas de la conductora y Fabián Cubero, abriendo el diálogo con sus seguidores. El mensaje resonó en un contexto en el que la vida privada de la adolescente estuvo bajo el escrutinio mediático, en torno a los festejos de sus 15 años.

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Allegra empezó su exposición haciendo referencia al temperamento: “La primera, el carácter; creo que las dos tenemos el mismo carácter: yo saqué el mismo carácter que mamá, sí o sí”. La joven puso en palabras lo que muchos especulaban sobre su fuerte personalidad, que en diversas oportunidades se evidenció tanto en la dinámica familiar como en su presencia pública.

Nicole Neumann y Allegra Cubero en el último verano en Punta del Este (RSFotos)
Nicole Neumann y Allegra Cubero en el último verano en Punta del Este (RSFotos)

A continuación, Allegra resaltó una similitud que tiene que ver con una pasión en común: “La segunda, que las dos compartimos el amor por el modelaje y por todo lo que sea la moda. Amamos desfilar, amamos las redes sociales y la moda en sí”. La referencia no es casual. Desde niña, Allegra fue acompañada por Nicole en sus primeros pasos en el mundo del modelaje, participando juntas en producciones fotográficas y eventos de moda, y mostrando una complicidad que trascendió las cámaras y las pasarelas.

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En el entorno de la moda y el espectáculo, tanto madre como hija supieron construir su propia identidad. Nicole, con años de trayectoria, y Allegra, abriéndose camino en las pasarelas juveniles y en la exposición digital. Las redes sociales funcionaron como un escenario donde Allegra pudo expresar sus intereses, gustos y opiniones, siguiendo una senda muy similar a la que recorrió Nicole en su juventud, aunque adaptada a los códigos actuales.

La última característica que Allegra destacó se vincula a una costumbre íntima y cotidiana: “La tercera, que para mí es la más importante, porque es la que más saqué de mamá, es que las dos somos fans del perfume. Las dos sí o sí tenemos que tener perfume puesto todos los días, que se sienta”. Esta frase revela un detalle de la vida diaria que, según Allegra, marca el vínculo más genuino con Nicole. Más allá de la imagen pública o las coincidencias profesionales, la rutina compartida y los pequeños hábitos terminan de delinear la herencia materna.

Los primeros pasos de Allegra Cubero en el modelaje junto a Nicole Neumann

Nicole Neumann y Allegra Cubero
Nicole Neumann y Allegra Cubero en una de sus primeras producciones en conjunto

En agosto de 2025, Allegra Cubero vivió uno de los momentos más representativos de su acercamiento profesional al mundo de la moda. Fue en Buenos Aires donde, acompañada por Nicole Neumann, realizó su primera producción fotográfica de alto perfil, marcando así el inicio formal de su camino en el modelaje.

La sesión se llevó a cabo en un estudio de Palermo, reconocido por su actividad en campañas de moda juvenil. Allí, Nicole y Allegra posaron juntas ante el lente, luciendo vestidos en tonos azul y rosa, con estampados geométricos y detalles que fusionaban tendencias actuales con guiños clásicos. La elección de la locación y la indumentaria estuvo a cargo de un equipo de estilistas y productores que habitualmente trabajan con figuras del espectáculo en Argentina.

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