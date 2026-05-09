El golazo de volea de Lautaro Martínez en el triunfo del Inter en la Serie A: la marca que pelea con Julián Álvarez

Con el título de la Serie A asegurado, el Inter de Milán mostró su superioridad en el fútbol italiano al golear por 3-0 a la Lazio en el Stadio Olímpico de Roma. Lautaro Martínez fue la gran figura del encuentro con un tanto de volea y una asistencia para encaminar la victoria en el primer tiempo. El Toro se asentó como el máximo goleador en el certamen y como el argentino con más tantos en las cinco grandes ligas.

Los campeones se adelantaron en el marcador rápidamente de la mano del Toro Martínez. A los seis minutos de partido, Yann Bisseck lanzó un lateral al área como centro y, tras un endeble despeje de los defensores de la Lazio, la pelota le cayó al delantero argentino, que remató de primera con una volea para estampar el 1-0.

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De esta manera, alcanzó los 17 goles convertidos en el certamen local y se encamina a terminar una vez más como el Capocannoniere. Su principal perseguidor en la pelea por el máximo artillero es su compañero, Marcus Thuram, que tiene 13, y su compatriota Nico Paz, con 12. Además, alcanzó los 132 tantos marcados durante toda su carrera en la Serie A y se asentó como el cuarto argentino con más goles, únicamente superado por Gabriel Batistuta (184), Hernán Crespo (153) y Omar Sívori (147), según constó ESPN.

Al mismo tiempo, Lautaro Martínez mejoró sus números personales en la presente temporada. A pesar de que se perdió bastantes partidos por lesión, el Toro registra 21 goles y seis asistencias en 38 partidos oficiales. Dicha cifra de conversiones le permite ubicarse como el argentino con más goles en las cinco grandes ligas por delante de Julián Álvarez, que marcó 20. Por las molestias físicas de la Araña y la cercanía de la Copa del Mundo 2026, hay chances de que no vuelva a jugar con el Atlético de Madrid en la presente campaña, por lo que el delantero del Inter quedaría como el máximo goleador albiceleste.

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*La asistencia de Lautaro para el 2-0 parcial

El cuadro Nerazzurri impuso las condiciones en la capital italiana y, una vez más gracias al ex atacante de Racing, aumentó la distancia en el resultado. El Toro realizó una notable jugada individual en la que encaró desde el sector izquierdo del área y apiló a varios defensores. Tras una doble pared con Andy Diouf, se la dejó servida al croata Petar Sucic en la frontal del área, quien definió de forma sutil para poner el 2-0.

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Respecto al desarrollo del partido, Inter de Milán siguió dominando las acciones en el terreno de juego. La complejidad del encuentro para el elenco local aumentó después de que Alessio Romagnoli viera la tarjeta roja por un fuerte pisotón sobre Ange-Yoan Bonny. Ante este contexto, Cristian Chivu optó por darle descanso a Lautaro Martínez y lo reemplazó a los 63 minutos para que ingrese el brasileño Luis Henrique. Más tarde, Henrik Mkhitaryan puso el 3-0 en el resultado a los 76 minutos después de una buena jugada dentro del área rival.

Inter de Milán se aseguró el título de la Serie A la semana pasada tras el triunfo por 2-0 sobre el Parma. Para el delantero de Bahía Blanca, se trata del octavo título con el Inter de Milán: tres en la Serie A, tres en la Supercopa de Italia y dos en la Copa Italia. A nivel de palmarés colectivo, el club milanés alcanzó su Scudetto número 21, lo que lo consolida como el segundo equipo más ganador de la primera división italiana, detrás de la Juventus, que acumula 36 títulos.

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La victoria en condición de visitante le permitió alcanzar los 85 puntos en la tabla de posiciones. Napoli, que se ubica segundo, tiene 70 unidades. Ahora, Inter enfocará su mirada en la posible obtención de otro título: el miércoles 13 de mayo desde 16:00 (hora argentina) se enfrentará otra vez a la Lazio por la final de la Coppa Italia.

*El resumen del partido

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TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A