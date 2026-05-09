El Inter Miami de Lionel Messi visitará al Toronto FC en busca de la recuperación en la MLS: hora, TV y formaciones

Lionel Messi en acción ante Toronto FC por la MLS (John E. Sokolowski-Imagn Images)

El Inter Miami de Lionel Messi intentará regresar a la victoria en su visita al estadio del Toronto FC por la jornada 12 de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se disputará desde las 14.00 (hora de la Argentina) en el BMO Field de la ciudad canadiense, con arbitraje de Víctor Rivas y televisación de Apple TV.

Las Garzas buscarán recomponerse del duro revés de la última fecha, en la que cayeron de manera increíble por 4-3 en el clásico ante Orlando City, en el Nu Stadium de Miami, luego de ir en ventaja de tres goles. Messi fue una de las figuras del partido al marcar un golazo y brindar una asistencia, pero los dirigidos por Guillermo Hoyos perdieron el duelo sobre el final.

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La última derrota dejó a Las Garzas en el tercer puesto de la tabla de la Conferencia Este de la MLS, con 19 puntos, producto de 5 victorias, 4 empates y 2 caídas. En tanto que su próximo rival, el Toronto FC, acumula 14 unidades y está octavo, en zona de repechaje a los playoffs.

El conjunto de Canadá viene de un empate 1-1 contra San Jose Earthquakes. El dirigido por Robin Fraser mostró un buen manejo de la pelota, pero le costó concretar las jugadas en ataque, una deuda pendiente que buscarán saldar ante Miami en un estadio que les sienta bien, ya que perdieron un solo encuentro en la temporada. El dato negativo es que hace seis fechas que no pueden sumar de a tres.

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Lionel Messi volverá a presentarse en Canadá frente al Toronto FC (John E. Sokolowski-Imagn Images)

En cuanto al historial entre ambos equipos, de los 13 partidos disputados contra Inter Miami, Toronto solo ha podido ganar dos, frente a 9 victorias del equipo de Florida que tiene a Messi como figura principal.

El calendario próximo indica que el Inter Miami volverá a presentarse el 13 de mayo ante FC Cincinnati como visitante, mientras que Toronto FC visitará el sábado 16/5 a Charlotte FC en la jornada 13 de la MLS.

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Probables formaciones:

Toronto FC: Luka Gavran; Kobe Franklin, Zane Monlouis, Lazar Stefanovic, Raheem Edwards; Alonso Coello, Jonathan Osorio, Malik Henry, Markus Cimermancic, Daniel Sallói y Emilio Aristizábal. DT: Robin Fraser.

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Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos.

Estadio: BMO Field

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Árbitro: Víctor Rivas

Hora: 14.00

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TV: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS

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