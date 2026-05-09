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Subsidio al combustible en Panamá suma un millón de transacciones

La medida busca evitar aumentos en el pasaje y contener el impacto del alza internacional del combustible.

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Combustible en Chile
El subsidio al combustible comenzó a aplicarse el 15 de abril de 2026 para mitigar el alza de precios. (Foto: Shutterstock)

El aumento en los precios del combustible a nivel internacional ha llevado al Gobierno de Panamá a reforzar el subsidio dirigido a transportistas, en un intento por evitar incrementos en el costo del pasaje y contener presiones inflacionarias sobre la economía.

La medida, implementada desde abril de 2026, se ha convertido en una de las principales herramientas de mitigación económica, en medio de un entorno marcado por la volatilidad energética.

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El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, destacó que el sistema ha registrado cerca de un millón de transacciones en su primer mes de operación, lo que evidencia el alto nivel de adopción del subsidio entre transportistas.

El programa, que inició el 15 de abril de 2026, funciona mediante una plataforma digital que permite acceder a precios preferenciales, siempre que los beneficiarios cumplan con requisitos como registro, documentación vigente y validación de datos.

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Primer plano de una boquilla de combustible negra insertada en la boca del tanque de gasolina de un coche plateado o gris claro
Cerca de un millón de transacciones se han registrado en el primer mes del programa. AP

Actualmente existen aproximadamente 60 mil transportistas inscritos, lo que confirma la rápida expansión del subsidio en sectores como transporte de carga, pasajeros y actividades productivas.

Sin embargo, Fábrega advirtió que aún hay alrededor de 600 transportistas que deben completar información adicional, un paso necesario para asegurar la correcta focalización del beneficio, especialmente en el transporte de alimentos. Según explicó, en el 98% de los casos el sistema opera con normalidad, dentro de los parámetros establecidos.

El funcionario indicó que el uso del subsidio continuará creciendo en los próximos días, a medida que se integren los transportistas que aún no han completado su registro.

Esta incorporación progresiva permitirá ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del sistema, en un esquema que incluye controles como topes de consumo, monitoreo digital y validación en tiempo real, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, explicó que el subsidio al combustible se mantiene en torno a $10 millones mensuales, pese a proyecciones que lo ubicaban cerca de $15 millones. Alex Hernández
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, explicó que el subsidio al combustible se mantiene en torno a $10 millones mensuales, pese a proyecciones que lo ubicaban cerca de $15 millones. Alex Hernández

Desde el punto de vista fiscal, el subsidio representa un desafío para las finanzas públicas. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la estimación inicial del programa era de unos $10 millones mensuales; luego, debido a una demanda mayor a la esperada, se calculó que el costo podía acercarse a los $15 millones. Sin embargo, por ahora el gasto se mantiene en torno a los $10 millones mensuales, porque el aumento reciente en los precios del combustible ha sido menor al proyectado.

Esta variación responde al carácter dinámico del programa, que se ajusta periódicamente según el comportamiento del mercado.

Chapman detalló que el subsidio se revisa cada 15 días, periodo durante el cual se mantiene un precio congelado para los transportistas, lo que permite amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales.

El objetivo es que el subsidio cubra una parte significativa del aumento en los costos, evitando que estos se trasladen directamente a los usuarios mediante incrementos en tarifas de transporte.

Traslado de miel
Unos 60 mil transportistas están inscritos en el sistema de subsidio a nivel nacional. (Foto: Shutterstock)

El ministro subrayó que el programa no solo depende del precio del combustible, sino también del volumen de consumo, una variable que puede variar según la actividad económica.

Esta combinación hace que el costo total sea difícil de anticipar con precisión, por lo que el Gobierno mantiene un monitoreo constante para ajustar el subsidio según la evolución de la demanda.

El esquema permite acceder a precios reducidos, con valores de $0.88 por litro para gasolina de 91 octanos, $0.90 para diésel y $1.00 para gasolina de 95 octanos, lo que representa un alivio frente al mercado internacional.

Este mecanismo ha sido clave para contener presiones inflacionarias, dado que el combustible es uno de los principales componentes en la estructura de costos del transporte y la logística.

Chapman reiteró que el subsidio es una medida temporal y de contención, cuyo principal objetivo es evitar aumentos en el pasaje y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.

No obstante, advirtió que si los precios internacionales del combustible aumentan de forma significativa, el Estado tendría que evaluar un ajuste en el subsidio, lo que implicaría una mayor presión sobre las finanzas públicas.

Vista nocturna de una larga fila de taxis amarillos en una estación de servicio con bombas de combustible y un techo iluminado por luces rojas.
Un grupo de aproximadamente 600 transportistas aún debe completar información adicional para acceder plenamente al subsidio, lo que permitirá ampliar su cobertura en los próximos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa tendrá una duración inicial de 10 meses, periodo durante el cual se evaluará su impacto económico y social. En ese tiempo, el Gobierno buscará equilibrar la necesidad de apoyar a los sectores productivos con la sostenibilidad fiscal, en un contexto donde la evolución del mercado energético seguirá siendo un factor determinante para la economía panameña.

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