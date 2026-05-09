Quién se irá de la casa de Gran Hermano Generación Dorada según las encuestas

La placa oculta debutó en Gran Hermano y trajo polémica (Video: Telefe)

La última semana de Gran Hermano Generación Dorada introdujo una modalidad inédita que alteró las estrategias y el clima dentro de la casa. A partir de la implementación de la “placa oculta”, los nominados desconocieron hasta último momento quiénes compartían la placa, mientras el público era informado en tiempo real de todos los movimientos. A esto se sumó la particularidad de las salvaciones falsas, que sembraron confusión durante la gala y generaron reacciones intensas tanto entre los participantes como en las redes sociales.

Durante la gala, se realizaron salvaciones “de mentira”, donde varios participantes creyeron haber sido rescatados por sus compañeros, aunque solo una de esas salvaciones fue real, la de Luana, quien efectivamente estaba en la lista de nominados. Esta decisión, no solo sorprendió a los jugadores, también impactó en las proyecciones de las encuestas.

PUBLICIDAD

Finalmente, la lista de nominados quedó conformada por Danelik, Dani, Zunino, Emanuel y Cinzia. Más allá de la placa oculta, la modalidad de voto negativo se mantuvo: los espectadores deben elegir quién quieren que abandone la casa. Y los primeros atisbos ya marcan el favoritismo.

La placa parcial de Gran Hermano, que terminó de configurarse con la baja de Luana

Las encuestas en X muestran una tendencia clara. Danelik concentra el 64,9% de los votos negativos, una diferencia amplia respecto a los demás nominados. Detrás aparecen Dani, con 14,6%, Zunino con 7,5%, Emanuel con 6,1% y Cinzia con 5,1%. La brecha entre el primer lugar y el resto es significativa y se refleja en los debates de las comunidades online, donde se da por hecho que la permanencia de Danelik en el juego está en riesgo.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la participante estuvo en la cuerda floja la semana pasada, cuando se midió en un versus de alto voltaje con Nazareno, tras una semana cargada de cruces y conflictos internos. La votación final fue ajustada y el exfutbolista abandonó la casa con el 53,6% de los votos negativos. Habrá que ver si el soberano le mantiene el apoyo a Danielik, algo que parece poco probable según las encuestas.

La modalidad de “placa oculta” intensificó la incertidumbre y la especulación dentro y fuera de la casa. Al no saber con certeza quiénes enfrentan la votación, los participantes se ven obligados a recalcular alianzas y estrategias. Mientras tanto, el público debate en redes sobre la justicia de las salvaciones y el peso de las campañas externas que piden la salida de determinados jugadores.

PUBLICIDAD

Una advertencia para tener en cuenta

Un grupo de participantes de Gran Hermano se reúne en el set del programa para escuchar una comunicación oficial. Los concursantes muestran expresiones de atención y seriedad mientras reciben la advertencia. La voz de Gran Hermano anuncia que se anularán los momentos de intimidad para los jugadores si estos son utilizados para complotar o acordar votos. Se hace hincapié en que no se permitirán conductas tramposas, lo que podría derivar en la pérdida de espacios privados. Este video es una cobertura de un evento dentro del reality show.

La convivencia dentro de la casa se vio sacudida por una advertencia firme de Gran Hermano, quien comunicó a los participantes que, si continúa el uso de espacios privados para acordar votos y planear estrategias fuera del alcance de los micrófonos, se eliminará cualquier tipo de privacidad. La advertencia surgió luego de que un exjugador admitiera haber hablado en la ducha sobre nominaciones, lo que llevó a la producción a tomar una postura intransigente frente a posibles complots.

El mensaje fue claro: si los jugadores aprovechan los momentos íntimos para sacar ventaja, todos los espacios privados podrían dejar de existir y la exposición sería total. La reacción inmediata fue de incomodidad y tensión, con algunos participantes ironizando sobre la falta de privacidad y otros reclamando sanciones severas para quienes hayan incurrido en estas prácticas.

PUBLICIDAD

La situación dejó en evidencia el delicado equilibrio entre la dinámica del juego y el respeto por la intimidad, y abrió un nuevo capítulo de especulación y debates dentro del reality. Gran Hermano dejó en claro que no permitirá conductas consideradas tramposas y que la vigilancia será aún más estricta en adelante, poniendo en jaque la rutina diaria y las estrategias de los concursantes.