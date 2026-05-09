Thiago Medina mostró su nuevo look y lo acusaron de imitar al actual novio de Daniela Celis: su fuerte reacción

El mal momento de Thiago Medina con un conductor de una aplicación de autos

Thiago Medina sorprendió en redes sociales al mostrar un nuevo look urbano y dividió las opiniones entre sus seguidores. En una semana agitada en lo sentimental, a partir de la confirmación del romance de su ex Daniela Celis con Nick Sícaro, el influencer posó para una sesión de fotos con un estilo radicalmente diferente al que acosumbra, lo que generó opiniones de todo tipo. Incluida una comparación con Sícaro.

En su sala de stream, Thiago lució con una remera negra combinada con una camisa de rayas blancas y negras, pantalón oscuro y zapatillas negras. El atuendo se completó con una gorra blanca y gafas transparentes. En otra de las fotos, sumó una cartera marrón con detalles dorados, un aspecto que acentuó el cambio de estilo.

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Thiago Medina posa con un atuendo casual que incluye una camisa a rayas, gorra blanca y un bolso cruzado de Louis Vuitton, destacando su estilo personal frente a un letrero de neón.

El descargo de Thiago Medina ante las críticas

El propio Thiago acompañó las imágenes con un mensaje personal: “Uno de mis mejores momentos, hagan plata no embrollos”, destacó sin destinatario directo. Sin embargo, algunos usuarios cuestionaron la elección del vestuario y la actitud y así lo manifestaron en los comentarios: “¿Cuál es el chiste de sacarse fotos así?”, “Esa carterita nada que ver” y “Buscate otra ropa que vaya con vos, creo que le estás copiando el estilo a Nick pero a vos no te queda”, en referencia al flamante novio de la madre de sus hijas.

Pero Thiago no se quedó callado y enfrentó las críticas. “Yo me voy a vestir como a mí me guste yo no voy a hacer lo que a ustedes les guste. Voy a hacer lo que a mí me guste, escribo esto con todo respeto”, escribió en los comentarios. La declaración generó muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes defendieron su derecho a expresarse con libertad.

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Thiago Medina dividió a sus seguidores con su nuevo look

“Obvio Thiaguito no le de bola a los envidiosos vos sos el uno en todo la gente te ama”, escribió un seguidor, mientras que otro hizo referencia al accidente de moto que casi le cuesta la vida hace casi un año: “Volviste de la muerte literalmente vos podés hacer lo que se te cante, viví la vida como vos quieras”. El apoyo también llegó desde su entorno más cercano, como el mensaje de su melliza Brisa: “Que fachita papu”.

La separación después de intentarlo y el amor después del amor

Thiago Medina y Daniela Celis finalizaron su relación tras varios intentos de reconciliación amparados en el bien de sus hijas mellizas. La pareja, que había iniciado su vínculo durante su paso por Gran Hermano 2022, llegó a su fin tal como lo anunció Pestañela en los últimos días: “Lo intentamos mil veces”, expresó la mediática, quien remarcó la importancia de sostener un vínculo saludable por el bienestar de sus hijas.

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Nick Sícaro y Daniela Celis. Él de gorra y camisa a rayas, el look que objetaron los seguidores de Thiago

Luego de la ruptura, Daniela Celis comenzó a ser vinculada sentimentalmente con Nick Sicaro, cantante y actual participante del reality. Las primeras versiones sobre el romance surgieron a partir de publicaciones en redes sociales y de la presencia de Sicaro en eventos familiares. A la par, Thiago Medina declaró públicamente que no tenía intención de involucrarse en rumores ni conflictos mediáticos, afirmando: “No estoy para sumarme a este teatro”, en respuesta a las especulaciones sobre el nuevo vínculo de su ex pareja.

La relación entre Daniela Celis y Nick Sicaro tomó fuerza a partir de gestos compartidos en redes y el acompañamiento del músico en diferentes ámbitos personales de la influencer. Mientras tanto, Thiago Medina y Celis establecieron un acuerdo para priorizar la crianza compartida de sus hijas, manteniendo la comunicación centrada en las niñas, dejando en segundo plano cualquier conflicto personal o sentimental, según lo reflejado en entrevistas y publicaciones recientes.

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