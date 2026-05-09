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Masters 1000 de Roma: Thiago Tirante venció a un ex top ten y se clasificó para la tercera ronda

El argentino venció al británico Cameron Norrie en sets corridos por 6-3 y 7-5

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Thiago Tirante atraviesa un momento de ensueño dentro de la cancha. A sus 25 años, el jugador nacido en La Plata, en su primera participación en el cuadro principal del Masters 1000 de Roma, consiguió el boleto a la tercera ronda tras superar al británico Cameron Norrie por 6-3 y 7-5, luego de una hora y 26 minutos de competencia. Además, logró tomarse revancha de la derrota sufrida ante el inglés la semana pasada en Madrid.

Tirante, ocupa el puesto 69 del escalafón mundial y 61 en el ranking en vivo, que había comenzado su estadía en el torneo superando al local Gianluca Cadenasso (183°), invitado al cuadro principal por la organización, tuvo una destacada actuación este sábado. En el inicio del partido, el platense golpeó rápidamente y tomó ventaja por 3-0. Ese quiebre supo conservarlo y se llevó el primer parcial por 6-3.

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En el segundo set, ambos tenistas mantuvieron sus servicios, aunque Tirante tuvo oportunidades de quebrar en el tercer y séptimo game. Luego de desaprovechar esas chances, finalmente en el undécimo juego volvió a romper el saque de Norrie para sellar el triunfo por 7-5.

Thiago Tirante se clasificó para la tercera ronda del Masters 1000 de Roma (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)
Thiago Tirante se clasificó para la tercera ronda del Masters 1000 de Roma (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)

Las estadísticas finales del bonaerense reflejan que conectó seis aces, ganó el 83% de los puntos con su primer saque, sumó 17 tiros ganadores y cometió 16 errores no forzados, contra 27 de su adversario.

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Cabe destacar que el albiceleste en lo que va de la temporada cuenta con un récord de 13 triunfos y 20 derrotas, incluida las semifinales del ATP 250 de Houston. Por un lugar en los octavos de final enfrentará al local Flavio Cobolli (12°) o el francés Terence Atmane (51°).

Por su parte, Tomás Etcheverry, la mejor raqueta nacional (26°), que venía de alcanzar de manera consecutiva los octavos de final en Miami, Montecarlo y Madrid, se despidió en su debut.

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de Roma (Crédito: EFE/Alejandro García)
Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de Roma (Crédito: EFE/Alejandro García)

El Retu, que inició su participación directamente en la segunda ronda por su condición de cabeza de serie, sufrió una temprana derrota ante el local Mattia Bellucci (80°), quien venía de superar a Román Burruchaga (56°) en la fase de 128, por 5-7, 6-2 y 6-3.

Para este domingo por la tercera fase se espera por la presencia de Francisco Cerúndolo (27°) el cual tendrá un duro compromiso ante el nacido en Carrara Lorenzo Musetti (10°). El porteño viene de ganarle de manera contundente al chileno Alejandro Tabilo (35°) por 6-0 y 6-2. Mientras que el italiano hizo lo propio con el francés Giovanni Mpetshi Perricard (58°) por un doble 6-4.

Derrota de Sierra

Solana Sierra (72°) quedó eliminada en el Foro Itálico tras caer ante la estadounidense Coco Gauff (4°) por 5-7, 6-0 y 6-4. La marplatense tuvo una destacada actuación en el inicio del partido frente a una rival que mostró señales de incomodidad sobre el polvo de ladrillo romano.

En el segundo parcial, la campeona de Roland Garros 2025 sacó a relucir una mejor versión para igualar el marcador. A pesar de ello, en el set decisivo la bonaerense llegó a colocarse 3-0 arriba, aunque una vez más la norteamericana reaccionó, ganó cinco games consecutivos y consiguió la clasificación a los cuartos de final.

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