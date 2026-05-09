Crimen y Justicia

Robaron una casa de herrajes en Burzaco, los rastrearon por cámaras y los detuvieron en la puerta de un supermercado

El robo ocurrió hace dos semanas y los sospechosos fueron capturados en Quilmes. En ese momento, llevaban consigo una amoladora, una barreta y un martillo rompe vidrios, entre otras cosas

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Un agente de espaldas con uniforme policial negro frente a un coche Volkswagen hatchback blanco y un cartel de la DDI Lomas de Zamora
Uno de los detenidos por el robo en Burzaco, Nelson David Ovejero

Una pareja fue detenida en la localidad bonaerense de Bernal tras ser identificada por cámaras de seguridad luego de un robo bajo la modalidad escruche en un comercio de Burzaco. Al momento de la detención, se desplazaban en el auto relacionado con el caso, donde llevaban una barreta, pinzas, navajas y guantes, entre otras cosas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, todo comenzó el pasado 26 de abril en una casa de herrajes ubicada sobre la Avenida Monteverde. Personal policial acudió al lugar luego de que se disparara la alarma de seguridad y, al llegar, encontró el local revuelto.

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Un agente de espaldas con uniforme policial negro frente a un coche Volkswagen hatchback blanco y un cartel de la DDI Lomas de Zamora
La sospechosa detenida

El dueño había recibido un aviso en su celular por movimientos en los sensores de la oficina. Al revisar el lugar, notó la falta de una suma de dinero, estimada en entre 500 mil y 800 mil pesos. También advirtió daños en los equipos de seguridad y en el sector donde se almacenan los registros de las cámaras, una maniobra que ladrones realizaron para no ser descubiertos.

Al inspeccionar el inmueble, la policía observó un agujero en el techo del baño, por donde los delincuentes habrían ingresado al comercio. La planta alta también presentaba desorden y una puerta fue hallada apoyada sobre los sensores de movimiento. A partir de ese momento, la DDI Lomas de Zamora comenzó a revisar cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, para obtener información sobre los delincuentes.

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Un agente de espaldas con uniforme policial negro frente a un coche Volkswagen hatchback blanco y un cartel de la DDI Lomas de Zamora
El auto en el que se movilizaba la pareja

Las imágenes recolectadas permitieron identificar un Volkswagen Gol Trend blanco, sin patente delantera y con la trasera cubierta parcialmente. En las cámaras se pudo ver a un hombre y una mujer movilizándose en ese vehículo, que fue registrado por última vez ingresando a la zona de Bernal Oeste.

Este viernes, en un patrullaje por la zona de Sir Fleming, entre Pampa y Los Andes, en el partido de Quilmes, los efectivos de la DDI detectaron el coche estacionado frente a un supermercado. Tras confirmar que la patente coincidía con la observada en los registros, detuvieron a los ocupantes, identificados como Nelson David Ovejero, de 39 años, y Mónica Fernanda Ojeda Fernández, de 25.

Durante la requisa del vehículo, la policía secuestró una tijera corta chapa, una amoladora, un martillo rompe vidrios, una barreta, un par de pinzas, tres navajas, dos teléfonos celulares, un par de guantes negros, otro par de guantes blancos y dos gorras.

Un agente de espaldas con uniforme policial negro frente a un coche Volkswagen hatchback blanco y un cartel de la DDI Lomas de Zamora
Las herramientas que llevaban los detenidos

La fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski, quien avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de los sospechosos por el delito de robo agravado bajo la modalidad escruche, la cual consiste en el robo a viviendas o comercios forzando los accesos (puertas, ventanas, rejas) y aprovechando la ausencia de sus moradores.

En las próximas horas ambos serán indagados.

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