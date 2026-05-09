Ejercicio aeróbico: el hábito que puede reducir la depresión y la ansiedad tanto como la terapia o los medicamentos

Un metaestudio internacional sobre ejercicio físico publicado por el British Journal of Sports Medicine evalúa su efectividad contra la depresión y la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaestudio internacional publicado en el British Journal of Sports Medicine desafía la visión tradicional de los tratamientos para la salud mental: el ejercicio físico aeróbico podría ser tan eficaz como la medicación o la psicoterapia para tratar la depresión y la ansiedad.

Este análisis, citado por entidades como la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó datos de más de 70.000 personas de entre 10 y 90 años, convirtiéndose en una de las revisiones más amplias y rigurosas sobre el vínculo entre ejercicio y salud mental.

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La investigación examinó el impacto de actividades aeróbicas como correr, nadar o bailar en la reducción de los síntomas de depresión y ansiedad, tanto en personas con diagnóstico formal como en quienes no presentan trastornos identificados.

Los resultados muestran que el ejercicio aeróbico reduce de manera significativa los síntomas en todos los grupos de edad, con una eficacia comparable a la psicoterapia o los tratamientos farmacológicos, según el British Journal of Sports Medicine y la evaluación clínica de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA). Este hallazgo plantea nuevas oportunidades para la prevención y el manejo de los trastornos mentales desde la atención primaria.

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El metaestudio recopiló décadas de ensayos controlados aleatorizados publicados hasta julio de 2025. Los autores, especialistas en medicina deportiva y psiquiatría, compararon programas de ejercicio físico frente a tratamientos convencionales, placebos u otras actividades, excluyendo a quienes presentaban enfermedades crónicas físicas diferentes.

El objetivo fue determinar cómo influyen variables como la duración, la frecuencia, la intensidad, el formato (individual o grupal) y la supervisión en la evolución de los síntomas de ansiedad y depresión.

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El ejercicio físico aeróbico muestra eficacia comparable a la medicación y la psicoterapia para tratar depresión y ansiedad según un metaestudio internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio aeróbico, la intervención más eficaz según la evidencia médica

El ejercicio aeróbico emergió como la intervención más efectiva para mitigar los síntomas de depresión y ansiedad, superando a modalidades como el entrenamiento de resistencia, cuerpo-mente (yoga, tai chi) y los programas mixtos.

Según el British Journal of Sports Medicine y la OMS, este efecto positivo fue similar al obtenido con tratamientos farmacológicos o intervenciones psicológicas y se mantuvo estable en todos los grupos de edad y sexo. Los autores subrayaron que “el impacto comparable al de tratamientos farmacológicos o intervenciones psicológicas, apareció de forma transversal en la muestra analizada”.

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El metaestudio detectó, además, mejorías especialmente notorias en adultos jóvenes y mujeres en periodo posparto, quienes mostraron una reducción superior de la ansiedad respecto a la media general. Los datos indican que los programas breves (hasta ocho semanas) y de baja intensidad fueron especialmente eficaces en estos subgrupos.

El estudio, avalado por la OMS y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, analizó datos de más de 70.000 personas de entre 10 y 90 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis identificó que los programas supervisados o en grupo mostraron mayor efectividad para personas con depresión, lo que sugiere que el componente social puede potenciar los beneficios del ejercicio.

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En el caso de la ansiedad, todos los formatos evaluados resultaron eficaces, aunque los de menor duración y baja o moderada intensidad mostraron una tendencia favorable.

Asimismo, no se hallaron diferencias relevantes en los resultados globales por edad o sexo, salvo en los subgrupos mencionados.

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Una limitación relevante señalada por los autores es la ausencia de una “dosis óptima” de ejercicio, consecuencia de la variabilidad en la definición de intensidad y duración entre los estudios incluidos. Además, la evidencia es menos sólida para ciertos subgrupos, como niños pequeños y personas mayores evaluadas a largo plazo.

Principales limitaciones y recomendaciones clínicas

El equipo investigador advierte que las diferencias metodológicas entre los estudios dificultan establecer una cantidad de ejercicio válida para todos los perfiles. La evidencia sobre los beneficios también es parcial en algunos subgrupos y en periodos prolongados.

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No obstante, los autores respaldados por el British Journal of Sports Medicine, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la OMS sostienen que el ejercicio físico representa una alternativa costo-efectiva y sin efectos secundarios relevantes frente a los tratamientos convencionales, con beneficios adicionales para la salud física y el bienestar general del paciente.

El trabajo concluye que el ejercicio es una alternativa costo-efectiva y segura para abordar trastornos de salud mental, con beneficios adicionales para la salud física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sostiene el rol del ejercicio como una opción accesible, práctica y segura para abordar la depresión y la ansiedad, especialmente en contextos donde los tratamientos tradicionales presentan barreras de acceso o aceptación social.

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El trabajo, avalado por fuentes médicas y de psicología internacionalmente reconocidas, redefine el lugar del ejercicio físico en la estrategia terapéutica para la salud mental, abriendo nuevas líneas de intervención multidisciplinaria.