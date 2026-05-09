El Salvador confirma más de 300 casos de enfermedad de Chagas en 2026, alerta el Colegio Médico

Solo el 20% de las personas infectadas por Trypanosoma cruzi desarrolla síntomas iniciales de Chagas, mientras que el 80% permanece asintomático, según especialistas. /(Foto de Michelle Cornejo, cortesía CENSALUD)

El Salvador reporta más de 300 casos de enfermedad de Chagas en lo que va de 2026, según confirmó a Infobae el presidente del Colegio Médico de El Salvador, Iván Solano. El dato surge tras el simposio nacional organizado por el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas (conmemorado recientemente), en el que especialistas nacionales e internacionales revisaron el panorama epidemiológico y los desafíos de atención de esta patología.

De acuerdo con Solano, los registros presentados durante el evento señalan que en 2025 se detectaron al menos 2,300 personas con enfermedad de Chagas crónica en el país. Durante la jornada, el infectólogo René Arita, quien labora en el Hospital Militar Central, expuso que el principal mecanismo de detección corresponde a los bancos de sangre, donde el 3% de los donantes resulta positivo para Chagas. “Esta cifra evidencia la persistencia de la enfermedad y la urgencia de reforzar la vigilancia”, explicó el galeno en el evento.

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El simposio, realizado en formato presencial y virtual, contó con la participación de especialistas de El Salvador y Ecuador. Entre los temas abordados se incluyó la epidemiología local y global de la enfermedad, los métodos diagnósticos y las complicaciones cardíacas asociadas. El presidente del Colegio Médico detalló que el presupuesto estatal para la vigilancia de enfermedades infecciosas alcanza los 56,000 dólares anuales, monto que, de acuerdo con los ponentes, resulta insuficiente para el abordaje integral de patologías como el Chagas.

La enfermedad de Chagas es transmitida por la chinche contaminada con el Trypanosoma cruzi. /(Foto cortesía CENSALUD)

Sobre el diagnóstico, Samuel Vanegas, infectólogo salvadoreño radicado en México, describió las dificultades para aplicar los criterios internacionales en el sistema público. “La confirmación de Chagas requiere dos pruebas diferentes, pero en la red pública solo se utiliza una”, precisó el profesional. El Laboratorio Nacional de Referencia y la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES) ofrecen alternativas para completar el diagnóstico, incluyendo pruebas de biología molecular.

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La jornada incluyó la exposición de la infectóloga Gabriela Zambrano, de Ecuador, quien presentó avances sobre nuevas moléculas en investigación para el tratamiento del Chagas agudo. Si bien estas opciones aún no cuentan con autorización, abren expectativas para responder a las limitaciones del tratamiento convencional. El cardiólogo Enrique Berríos, jefe de la consulta externa de Chagas en un hospital de Ciudad de México, analizó la miocardiopatía chagásica, una de las complicaciones más severas de la enfermedad crónica. “La insuficiencia cardíaca y las arritmias pueden llevar a paro cardíaco súbito y eventos cerebrovasculares”, puntualizó Berríos.

Sobre los síntomas, Solano detalló que la infección ocurre por la picadura de una chinche infestada con el parásito Trypanosoma cruzi. El especialista advirtió que “solo el 20% de las personas infectadas desarrolla síntomas iniciales, mientras el 80% permanece asintomático”. Entre los signos de alerta se encuentran fiebre, malestar general, ganglios inflamados y la aparición de ronchas grandes, especialmente alrededor de los ojos (cuando la picada de la chiche ha sido en esta zona del cuerpo) que pueden provocar inflamación del párpado y cierre ocular.

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El principal método de detección de Chagas en El Salvador corresponde a pruebas realizadas a donantes en bancos de sangre locales, recordó Iván Solano, presidente de Colegio Médico./ (Foto YSKL)

El Chagas también puede transmitirse por transfusiones sanguíneas, de madre a hijo durante el embarazo o por vía oral a través de alimentos contaminados, aunque estas vías son menos frecuentes en El Salvador. La transmisión congénita puede alcanzar hasta un 30%, advirtió Solano, quien recomendó que todas las mujeres en edad fértil se realicen la prueba de Chagas antes de embarazarse. Si una mujer embarazada resulta positiva, el seguimiento debe centrarse en el recién nacido, ya que los medicamentos actuales están contraindicados durante la gestación.

El presidente del Colegio Médico subrayó la necesidad de fortalecer el tamizaje en mujeres en edad fértil y de mejorar la cobertura diagnóstica en el sistema público. El simposio cerró con el compromiso de los especialistas de continuar la capacitación y actualización del personal sanitario para enfrentar las enfermedades desatendidas como el Chagas.

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