Salud

Cuánto es el tiempo recomendado por Harvard para el entrenamiento de fuerza y una vida longeva

Expertos de la Universidad, citados por GQ, indican cuál es la duración ideal para dedicar a la actividad muscular semanal si el objetivo es prolongar la vida y mantener un envejecimiento activo

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Expertos recomiendan ejercicios simples y
Expertos recomiendan ejercicios simples y regulares para fortalecer el cuerpo, reducir inflamación y facilitar actividades cotidianas, sin necesidad de largas horas en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza ha dejado de ser patrimonio exclusivo de atletas y aficionados al gimnasio. Un creciente número de estudios demuestra que incorporar esta disciplina a la rutina semanal ofrece beneficios que van mucho más allá del aumento de músculo o la mejora de la apariencia física.

La evidencia científica apunta a que los ejercicios de fuerza tienen un impacto directo sobre la salud y la longevidad, ayudando a prevenir enfermedades crónicas y mejorando la calidad de vida a cualquier edad.

En los últimos años, instituciones como Harvard Health Publishing y el British Journal of Sports Medicine han analizado a fondo los efectos del entrenamiento de fuerza sobre el organismo. Sus conclusiones desmontan mitos persistentes sobre el tiempo y el esfuerzo necesarios para obtener resultados.

Según datos recogidos por GQ, obtener beneficios del entrenamiento de fuerza no implica necesariamente pasar varias horas a la semana levantando pesas o asistiendo a un gimnasio. La clave está en mantener el compromiso, realizar los ejercicios con la técnica adecuada y ser constante, ya que estos factores resultan más importantes que la duración o la intensidad extrema de las sesiones.

Beneficios del entrenamiento de fuerza y prevención de enfermedades crónicas

Solo entre 30 y 60 minutos semanales de entrenamiento de fuerza pueden marcar la diferencia en la salud y la longevidad, según investigaciones citadas por GQ.

Investigaciones de Harvard y el
Investigaciones de Harvard y el British Journal of Sports Medicine respaldan los beneficios de rutinas breves de fuerza para la salud y longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta recomendación, respaldada por Harvard Health Publishing y el British Journal of Sports Medicine, desmonta la creencia de que es necesario pasar largas horas en el gimnasio para obtener beneficios significativos. Con rutinas breves y regulares, es posible reducir el riesgo de enfermedades graves y mejorar la calidad de vida.

El hallazgo principal, difundido por GQ, señala que dedicar entre media hora y una hora a la semana a ejercicios de fuerza se asocia con una disminución del 10% y 17% en el riesgo de muerte prematura.

Esta conclusión subraya que el entrenamiento de fuerza no solo contribuye al desarrollo muscular, sino que también actúa como un factor protector frente a enfermedades crónicas. La clave reside en la constancia y en la correcta ejecución de los ejercicios, más que en la duración o la intensidad extrema de las sesiones.

Según la información recogida por GQ, este tipo de ejercicio ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer. Además, mejora la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre, contribuye a reducir la presión arterial y favorece la quema de calorías incluso en reposo.

El entrenamiento de fuerza ayuda
El entrenamiento de fuerza ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer, mejorando la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de masa muscular implica una menor proporción de grasa corporal y una reducción de la inflamación, considerada la raíz de muchas enfermedades crónicas.

Rutinas de fuerza en casa y consejos para principiantes

Para quienes desean comenzar una rutina de ejercicios de fuerza, GQ destaca que no es imprescindible acudir a un gimnasio ni disponer de equipamiento especializado. Es posible entrenar en casa utilizando el propio peso corporal, bandas de resistencia o mancuernas básicas.

Lo fundamental es trabajar todos los grupos musculares principales —brazos, piernas, glúteos y core— al menos dos veces por semana. Antes de cada sesión, se recomienda realizar un calentamiento, como una caminata rápida o estiramientos dinámicos, para preparar los músculos y reducir el riesgo de lesiones.

Rutinas de fuerza en casa
Rutinas de fuerza en casa con peso corporal, mancuernas pequeñas o bandas permiten trabajar todos los grupos musculares sin necesidad de gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al finalizar, los estiramientos ayudan a mantener la flexibilidad y a favorecer la recuperación. Para quienes se inician, es aconsejable empezar con poco peso, avanzar de forma progresiva y prestar atención a la técnica. El uso de videos guiados por expertos puede ser útil para garantizar la seguridad y mantener la motivación.

Constancia y seguridad: claves para obtener resultados

La constancia y la correcta ejecución de los ejercicios resultan más determinantes que la cantidad de tiempo invertido. Según las recomendaciones recogidas por GQ, la regularidad en la práctica y la atención a la técnica son esenciales para obtener resultados y evitar lesiones. Lo relevante es mantener el compromiso y adaptar la rutina a las necesidades y posibilidades de cada persona.

El aumento de masa muscular
El aumento de masa muscular reduce la proporción de grasa corporal y la inflamación, factores asociados a enfermedades crónicas (Imagen ilustrativa Infobae)

Por último, quienes tengan condiciones médicas previas deben consultar a un médico y a un entrenador profesional antes de iniciar cualquier programa de entrenamiento de fuerza. Esta precaución garantiza que la actividad física se adapte a las características individuales y se realice de forma segura.

Con solo unas pocas sesiones semanales, cualquier persona puede invertir en su bienestar a largo plazo, incorporando el entrenamiento de fuerza como parte de su rutina para sumar años de vida activa y saludable.

Temas Relacionados

Entrenamiento de fuerzaSaludLongevidadEnfermedades crónicasEjercicio en casaHarvardenfermedad cardiovasculargimnasioGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El secreto de Helen Mirren a los 80: dieta flexible y 12 minutos de ejercicios de la Fuerza Aérea Canadiense

La actriz inglesa cuenta cómo se toma el envejecimiento, sus “permitidos” al comer y el entrenamiento militar que hace a diario. “No seas demasiado educado ni te disculpes todo el tiempo”, recomienda

El secreto de Helen Mirren

El humo de los incendios forestales: un riesgo invisible para la salud que persiste semanas y hasta años después

Diversos estudios observacionales muestran que la exposición a partículas y gases tóxicos liberados puede aumentar la incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y ciertos cánceres

El humo de los incendios

Estrategias efectivas que los expertos recomiendan para aliviar el estrés

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una diferencia significativa en el bienestar emocional y mental a largo plazo

Estrategias efectivas que los expertos

Hábitos cotidianos que manchan los dientes

Especialistas atribuyen el color amarillento tanto al desgaste natural del esmalte como a costumbres habituales poco advertidas, e incluyen consejos claves para preservar la salud bucal

Hábitos cotidianos que manchan los

Las secuelas del ACV: cómo actuar rápido y la capacitación médica pueden cambiar el destino de los pacientes

La identificación temprana de los síntomas y la intervención en tiempo y forma, son factores determinantes para el pronóstico tras un accidente cerebrovascular. Cómo es el Excellence Stroke Training Center, el entrenamiento para un manejo óptimo de esta emergencia

Las secuelas del ACV: cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La paradoja del cobre: copa

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

Una ONG aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos en áreas de política ambiental

Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos de 72 y 74 años en su propia casa

Horacio Marín anunció que YPF acelerará el desarrollo de las áreas adquiridas a Total en Vaca Muerta

Nacho Torres inauguró una obra en Comodoro Rivadavia junto a Victoria Villarruel: “No hay corrupción aceptable, toda tiene consecuencias”

INFOBAE AMÉRICA
Protestas en varias ciudades del

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

Cómo es la víbora arcoíris, el reptil iridiscente que intriga a científicos

TELESHOW
La reflexión de Sabrina Rojas

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar