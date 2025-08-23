Cuánto es el tiempo recomendado por Harvard para el entrenamiento de fuerza y una vida longeva

Expertos recomiendan ejercicios simples y regulares para fortalecer el cuerpo, reducir inflamación y facilitar actividades cotidianas, sin necesidad de largas horas en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza ha dejado de ser patrimonio exclusivo de atletas y aficionados al gimnasio. Un creciente número de estudios demuestra que incorporar esta disciplina a la rutina semanal ofrece beneficios que van mucho más allá del aumento de músculo o la mejora de la apariencia física.

La evidencia científica apunta a que los ejercicios de fuerza tienen un impacto directo sobre la salud y la longevidad, ayudando a prevenir enfermedades crónicas y mejorando la calidad de vida a cualquier edad.

En los últimos años, instituciones como Harvard Health Publishing y el British Journal of Sports Medicine han analizado a fondo los efectos del entrenamiento de fuerza sobre el organismo. Sus conclusiones desmontan mitos persistentes sobre el tiempo y el esfuerzo necesarios para obtener resultados.

Según datos recogidos por GQ, obtener beneficios del entrenamiento de fuerza no implica necesariamente pasar varias horas a la semana levantando pesas o asistiendo a un gimnasio. La clave está en mantener el compromiso, realizar los ejercicios con la técnica adecuada y ser constante, ya que estos factores resultan más importantes que la duración o la intensidad extrema de las sesiones.

Beneficios del entrenamiento de fuerza y prevención de enfermedades crónicas

Solo entre 30 y 60 minutos semanales de entrenamiento de fuerza pueden marcar la diferencia en la salud y la longevidad, según investigaciones citadas por GQ.

Esta recomendación, respaldada por Harvard Health Publishing y el British Journal of Sports Medicine, desmonta la creencia de que es necesario pasar largas horas en el gimnasio para obtener beneficios significativos. Con rutinas breves y regulares, es posible reducir el riesgo de enfermedades graves y mejorar la calidad de vida.

El hallazgo principal, difundido por GQ, señala que dedicar entre media hora y una hora a la semana a ejercicios de fuerza se asocia con una disminución del 10% y 17% en el riesgo de muerte prematura.

Esta conclusión subraya que el entrenamiento de fuerza no solo contribuye al desarrollo muscular, sino que también actúa como un factor protector frente a enfermedades crónicas. La clave reside en la constancia y en la correcta ejecución de los ejercicios, más que en la duración o la intensidad extrema de las sesiones.

Según la información recogida por GQ, este tipo de ejercicio ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer. Además, mejora la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre, contribuye a reducir la presión arterial y favorece la quema de calorías incluso en reposo.

El aumento de masa muscular implica una menor proporción de grasa corporal y una reducción de la inflamación, considerada la raíz de muchas enfermedades crónicas.

Rutinas de fuerza en casa y consejos para principiantes

Para quienes desean comenzar una rutina de ejercicios de fuerza, GQ destaca que no es imprescindible acudir a un gimnasio ni disponer de equipamiento especializado. Es posible entrenar en casa utilizando el propio peso corporal, bandas de resistencia o mancuernas básicas.

Lo fundamental es trabajar todos los grupos musculares principales —brazos, piernas, glúteos y core— al menos dos veces por semana. Antes de cada sesión, se recomienda realizar un calentamiento, como una caminata rápida o estiramientos dinámicos, para preparar los músculos y reducir el riesgo de lesiones.

Al finalizar, los estiramientos ayudan a mantener la flexibilidad y a favorecer la recuperación. Para quienes se inician, es aconsejable empezar con poco peso, avanzar de forma progresiva y prestar atención a la técnica. El uso de videos guiados por expertos puede ser útil para garantizar la seguridad y mantener la motivación.

Constancia y seguridad: claves para obtener resultados

La constancia y la correcta ejecución de los ejercicios resultan más determinantes que la cantidad de tiempo invertido. Según las recomendaciones recogidas por GQ, la regularidad en la práctica y la atención a la técnica son esenciales para obtener resultados y evitar lesiones. Lo relevante es mantener el compromiso y adaptar la rutina a las necesidades y posibilidades de cada persona.

Por último, quienes tengan condiciones médicas previas deben consultar a un médico y a un entrenador profesional antes de iniciar cualquier programa de entrenamiento de fuerza. Esta precaución garantiza que la actividad física se adapte a las características individuales y se realice de forma segura.

Con solo unas pocas sesiones semanales, cualquier persona puede invertir en su bienestar a largo plazo, incorporando el entrenamiento de fuerza como parte de su rutina para sumar años de vida activa y saludable.