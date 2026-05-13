Las presiones inflacionarias en EEUU arrastran a los mercados y caen las acciones y bonos argentinos

Wall Street recorta posiciones desde los niveles récord del lunes 11.

Wall Street opera con mínima inclinación bajista este miércoles, en la segunda sesión negativa tras alcanzar máximos históricos el lunes. Los principales indicadores de Nueva York ceden entre 0,1% y 0,3%, luego de conocido que los precios al productor de Estados Unidos (IPP por sus siglas en inglés) subieron más de lo previsto en abril, registrando su mayor aumento desde principios de 2022, lo que constituye el último indicio de que la inflación se está acelerando en medio de la guerra con Irán.

A las 11:30 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,4%, en los 2.780.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restan un 0,2% en promedio.

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El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, avanza dos unidades para la Argentina, en los 510 puntos básicos, tras haber anotado el lunes un mínimo intradiario en los 495 puntos, piso desde febrero.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominan la pérdidas. Mercado Libre cae un 4%, al igual como Cresud y Globant, en este caso las apuestas más perdedoras del día.

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Con un barril de crudo Brent del Mar del Norte cerca de los USD 108 el barril para entregar en julio, las acciones de Tenaris (+1,7%) se mantenían positivas, para acumular un ascenso de 65% en lo que va de 2026, congruente con la escalada de 77% del petróleo. La compañía es la principal productora mundial de tubos sin costura para la industria petrolera.

El índice de precios al productor para la demanda final en los Estados Unidos se disparó un 1,4% el mes pasado, tras un avance revisado al alza del 0,7% en marzo, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. El aumento del mes pasado fue el mayor desde marzo de 2022 y se produjo en todos los bienes y servicios.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0,5% tras el aumento del 0,5% registrado en marzo.

Los precios al productor subieron con fuerza este año, impulsados en parte por el aumento de los costos energéticos, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha interrumpido el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. El conflicto está poniendo a prueba las cadenas de suministro mundiales, provocando escasez de una amplia gama de productos, entre ellos fertilizantes, aluminio y productos de consumo.

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En los doce meses hasta abril, el IPP se disparó un 6 por ciento. Se trata del mayor incremento desde diciembre de 2022 y sigue a una subida del 4% en marzo. Parte del repunte de la tasa interanual del IPP se debió a que los bajos valores del año pasado quedaron fuera del cálculo.

El aumento de la inflación se está generalizando, lo que supone un reto para la Reserva Federal. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó el martes de que el índice de precios al consumo siguió subiendo en abril, y la tasa de inflación interanual registró su mayor aumento en tres años.

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El banco central de Estados Unidos utiliza los índices de precios de los gastos de consumo personal (PCE) para su objetivo de inflación del 2%.

Antes del informe del IPP, economistas estimaban que la inflación del PCE, excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, podría aumentar hasta un 0,4% en abril, tras subir un 0,3% en marzo. Las estimaciones para el aumento interanual de la denominada inflación subyacente del PCE alcanzaban el 3,4%. En marzo aumentó un 3,2 por ciento.

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El mes pasado, la Fed (Reserva Federal de los EEUU) mantuvo su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,50%-3,75% anual.