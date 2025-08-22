Salud

Té de lavanda, aliado natural contra la ansiedad y el insomnio

Estudios y expertos de instituciones como la Cleveland Clinic y Harvard destacan que esta infusión, consumida con moderación, ayuda a reducir la ansiedad y mejora el sueño en adultos mayores

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El té de lavanda es
El té de lavanda es una infusión natural que ayuda a reducir la ansiedad y mejorar el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de lavanda ha captado la atención de la comunidad científica y de especialistas en bienestar por sus aplicaciones tradicionales y su efecto positivo en distintas áreas de la salud. Esta infusión, elaborada a partir de las flores secas de la planta de lavanda, es valorada por su perfil aromático y su versatilidad, así como por los beneficios que diversos estudios y centros médicos reconocidos han destacado en los últimos años.

Cuáles son los beneficios del té de lavanda para la salud

Se presenta como una infusión natural reconocida por sus propiedades relajantes y su capacidad para mejorar el bienestar mental y la calidad del sueño. Esta bebida, preparada a partir de flores secas de lavanda, ayuda a disminuir la ansiedad, reducir el estrés y facilitar el descanso nocturno. Su sencillez y accesibilidad la convierten en una alternativa para quienes buscan opciones naturales frente a los fármacos tradicionales.

El aroma del té de
El aroma del té de lavanda favorece la relajación y crea un ambiente propicio para el descanso profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferentes estudios recientes, incluidos los publicados por la National Library of Medicine, así como recomendaciones Cleveland Clinic y de Harvard, han señalado que el consumo regular de té de lavanda contribuye a disminuir la ansiedad y los síntomas depresivos en adultos mayores cuando se incorpora como complemento de las terapias médicas habituales.

La evidencia científica de estas instituciones indica que esta infusión, gracias a sus compuestos activos, favorece la relajación, mejora la calidad del sueño y aporta antioxidantes con propiedades antiinflamatorias.

Cómo ayuda el té de lavanda a combatir el insomnio y la ansiedad

El potencial calmante del té de lavanda proviene de los compuestos activos presentes en la planta, los cuales contribuyen a regular la actividad del sistema nervioso.

Según información difundida por Cleveland Clinic, Harvard y fuentes científicas internacionales, la ingesta de esta infusión antes de dormir crea las condiciones óptimas para la relajación, facilitando la reducción de la ansiedad y favoreciendo el sueño reparador.

Los aromas que se liberan durante la preparación actúan sobre el cerebro, generando un ambiente sereno y predisponiendo al organismo a un descanso profundo.

La infusión de lavanda, tomada
La infusión de lavanda, tomada antes de dormir, favorece la relajación y combate el insomnio de forma natural (Imagen ilustrativa Infobae)

La experiencia sensorial que proporciona el de lavanda —gracias a su aroma y sabor característicos— potencia sus efectos beneficiosos, en especial cuando se integra a una rutina nocturna.

La constancia y la moderación resultan determinantes para aprovechar al máximo sus propiedades, tal como lo afirman expertos de la Cleveland Clinic, Harvard y estudios difundidos por portales especializados.

Cómo elegir la lavanda para preparar infusiones

La selección adecuada de la variedad de lavanda es fundamental para obtener una infusión segura y agradable.

Esta planta, originaria de regiones del Mediterráneo, África y Asia, cuenta con más de 30 especies y numerosos híbridos, aunque solo algunas resultan aptas para el consumo humano. Para té e integraciones en repostería, se recomienda utilizar la lavanda inglesa (Lavandula angustifolia) y el lavandín, que es un híbrido entre lavanda y espliego, debido a su aroma suave y agradable.

La lavanda inglesa (Lavandula angustifolia)
La lavanda inglesa (Lavandula angustifolia) y el lavandín son las variedades recomendadas para preparar infusiones seguras (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, otras variedades como la lavanda francesa (Lavandula dentata) presentan un sabor demasiado intenso y pueden resultar poco agradables.

Para la preparación de infusiones, conviene optar por flores secas destinadas al consumo humano, disponibles en tiendas especializadas o producidas en casa bajo adecuadas condiciones higiénicas. El empleo de especies no comestibles puede alterar el sabor y representar riesgos para la salud.

El paso a paso para preparar el té de lavanda

Para preparar té de lavanda en casa, el procedimiento recomendado es sencillo:

  1. Seleccionar flores secas de lavanda aptas para consumo, preferentemente Lavandula angustifolia o lavandín.
  2. Calentar dos tazas de agua hasta el punto de ebullición.
  3. Colocar una cucharada de flores secas en una tetera o infusor.
  4. Verter el agua caliente sobre las flores y dejar reposar entre cinco y diez minutos, según la intensidad de sabor deseada.
  5. Filtrar la infusión y servir, con opción de endulzar con miel o agregar unas gotas de limón.

Es recomendable no exceder la cantidad de flores para evitar un sabor demasiado intenso y limitar el consumo a una taza diaria (aproximadamente 250 mililitros). Los especialistas advierten que el consumo excesivo puede provocar molestias digestivas u otros efectos indeseados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, se debe consultar a un profesional de la salud antes de incorporar esta infusión a la rutina, especialmente en presencia de condiciones médicas preexistentes.

No se recomienda el consumo de té de lavanda en mujeres embarazadas, niños y personas con afecciones específicas, ya que no existen evidencias concluyentes sobre su seguridad en estos grupos.

La supervisión profesional y la atención a las dosis sugeridas posibilitan disfrutar de los beneficios de esta infusión en un contexto seguro, posicionándola como un acompañante ideal en la búsqueda de tranquilidad y bienestar en el descanso diario.

Temas Relacionados

InfusionesLavandaBeneficios para la salúdInsomnioAnsiedadNewsroom BUEUltimas noticias

Últimas Noticias

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

Fuente milenaria de proteínas, minerales y fibra, se consolida como un superalimento ideal para mejorar la digestión, cuidar el corazón y regular el azúcar en sangre

Amaranto: propiedades, beneficios para la

La hidratación afecta los niveles de cortisol: descubren que tomar poca agua aumenta el estrés

Lo reveló un estudio científico británico. Cuánto líquido hay que beber por día y de qué manera influye en la respuesta del organismo ante situaciones de tensión

La hidratación afecta los niveles

Qué dicen los expertos sobre cambiar el huso horario en Argentina y sus efectos en el reloj biológico

Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para adaptar el horario UTC-4 respecto al Meridiano de Greenwich. Expertos en meteorología y medicina del sueño explican qué impacto tendría este cambio en millones de personas

Qué dicen los expertos sobre

Cómo reconocer y modular las emociones: cinco recomendaciones respaldadas por la neurociencia

En exclusiva para Infobae, expertos de Ineco comparten las claves para aumentar la interocepción, que une las sensaciones físicas con el mundo interior

Cómo reconocer y modular las

Cómo reconocer los primeros signos de una deficiencia nutricional

Algunas manifestaciones físicas y emocionales pueden anticipar desequilibrios en la alimentación mucho antes de que se desarrollen enfermedades crónicas, advierte Very Well Health

Cómo reconocer los primeros signos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Virginia Gallardo lloró al explicar

Virginia Gallardo lloró al explicar su candidatura: “Tengo todo para perder”

Un Porsche quedó destruido tras un accidente en la Avenida Cantilo

Paolo Rocca expuso la preocupación de los industriales por la ola importadora y la amenaza china ante una actividad frenada

Fútbol y barbarie: preguntas que la justicia no puede evadir

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

INFOBAE AMÉRICA
Los misterios del cerebro: el

Los misterios del cerebro: el nuevo enfoque para investigar la demencia que cambia el escenario científico de América Latina

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

Bolivia: dos partidos históricos perderán su sigla y el MAS se salva por menos de 8 mil votos

El ascenso del nihilismo de derecha

Santiago Peña firmó el decreto que declara grupo terrorista al Cartel de los Soles de Maduro

TELESHOW
Ana Garibaldi recordó el paso

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson

La abogada de Mauro Icardi respondió las acusaciones de Wanda Nara al futbolista: “No resiste un archivo”

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez