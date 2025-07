Cuál es el fruto seco que tiene menos calorías y más proteína que el resto

Este fruto seco aporta proteína vegetal completa y un perfil graso saludable, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de opciones más saludables y saciantes para incluir en la dieta diaria, los frutos secos ocupan un lugar destacado por su densidad nutricional. Pero no todos aportan lo mismo: algunos contienen más grasa, otros más calorías o menos proteína.

Frente a esta variedad, hay uno que sobresale no solo por su sabor y versatilidad, sino también por ser el más equilibrado nutricionalmente. El pistacho, el único fruto seco que combina bajo contenido calórico, proteína vegetal completa y un perfil graso más saludable que la mayoría.

El pistacho es el fruto seco con menos calorías y uno de los pocos que aporta proteína vegetal completa, de acuerdo con múltiples estudios científicos y datos nutricionales comparativos.

Según información de American Pistachio Growers, asociación sin fines de lucro que representa a productores de pistacho en California, Arizona y Nuevo México, este fruto seco destaca por su perfil nutricional balanceado y beneficios potenciales para la salud.

Con 165 kcal por ración de 28 gramos, el pistacho encabeza la lista de los frutos secos más bajos en calorías.

De acuerdo con los resultados del ensayo clínico Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED), dirigido por el doctor Ramon Estruch, una dieta mediterránea complementada con 28 gramos diarios de pistachos (aproximadamente 49 unidades) puede contribuir a mantener el peso corporal estable.

El pistacho es el fruto seco con menos calorías, ofreciendo solo 165 kcal por ración de 28 gramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, varias investigaciones respaldadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sugieren que los pistachos podrían aportar menos calorías de lo estimado inicialmente. Esto se debe a que parte de sus grasas no son completamente digeridas por el organismo.

Un ejemplo es el estudio “Efectos del pistacho sobre la composición corporal y los lípidos sanguíneos en mujeres jóvenes sanas”, desarrollado por B. Burns-Whitmore, L.M. Hall, A.H. Towne y S. Roy. En esta investigación, mujeres jóvenes incluyeron entre dos y tres raciones diarias de pistachos (según sus necesidades calóricas) sin que se observaran aumentos de peso, circunferencia de cintura ni índice de masa corporal tras diez semanas.

Comparativa nutricional de frutos secos

Una ración de pistachos (28,35 gramos) equivale a aproximadamente 49 unidades, lo que permite una mayor cantidad de consumo en comparación con otros frutos secos por peso. Por ejemplo, la misma ración corresponde a 22 almendras, 20 avellanas, 17 castañas de cajú, 10 nueces pecanas, 7 nueces y solo 6 nueces de Brasil.

El pistacho no solo destaca por su baja densidad calórica, sino también por su perfil de proteínas de alta calidad.

Los pistachos contienen 2,8 gramos de fibra por porción, contribuyendo a la saciedad en dietas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con 12,7 gramos de grasa total por ración, el pistacho es también el fruto seco con menor contenido graso. En comparación, las nueces de Macadamia tienen 21,6 gramos; las nueces pecanas, 21,1 gramos; las nueces de Brasil, 18,8 gramos; y las nueces, 18,5 gramos. En cuanto a las grasas saturadas, contiene 1,6 gramos, por encima de las almendras (1,2 g) y avellanas (1,3 g), pero muy por debajo de las nueces de Brasil (4,3 g) y las Macadamia (3,4 g).

En términos de fibra, los pistachos también ofrecen un valor significativo. Una ración diaria de 28,35 gramos proporciona 2,8 gramos de fibra, frente a los 3,1 gramos de las almendras y los 1,9 gramos que aportan las nueces.

Una investigación publicada en Nutrients (2020), titulada “Pistachios Improve Nutrient Intake, Dietary Quality, and Health Biomarkers When Incorporated into a Healthy Diet”, respalda estos hallazgos al demostrar que la inclusión regular de pistachos mejora la calidad general de la dieta, sin aumentar el riesgo de ganancia de peso y con beneficios en marcadores de salud metabólica.

Comparado con otros frutos secos, los pistachos permiten una mayor cantidad por porción con menos calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, la evidencia científica posiciona al pistacho como una de las mejores elecciones dentro del grupo de los frutos secos. Su bajo aporte calórico, el contenido equilibrado de grasas, su capacidad para saciar gracias a la fibra y, especialmente, su aporte de proteína vegetal completa, lo convierten en una opción nutritiva y versátil para incorporar en dietas equilibradas.

Tanto para quienes buscan mantener un peso saludable como para aquellos que siguen patrones alimentarios basados en plantas, el pistacho representa una alternativa accesible y respaldada por datos sólidos.