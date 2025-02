Cuáles son los mejores quesos para la salud y sus beneficios

Estudios cuestionan la relación entre el consumo de queso y enfermedades cardiovasculares, destacando posibles beneficios al perfil lipídico (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Pocos alimentos generan tanto debate como el queso. Durante años, fue visto como un placer culposo debido a su contenido en grasas saturadas y su posible relación con problemas de salud.

Sin embargo, estudios y expertos revelaron que este alimento lácteo puede formar parte de una dieta equilibrada, pero que también podría aportar beneficios inesperados para el corazón, los huesos y la microbiota intestinal.

Con una amplia variedad de opciones disponibles, conocer cuáles son los quesos más saludables y cómo consumirlos de manera adecuada es clave para aprovechar sus propiedades sin comprometer la salud.

Nutrientes como calcio, fósforo y vitamina K2 en el queso ayudan a prevenir osteoporosis y fracturas, especialmente en mayores y mujeres posmenopáusicas (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Beneficios para la salud intestinal

El queso también podría tener un impacto positivo en la salud intestinal, como el Gouda o el suizo. “Los quesos fermentados contienen bacterias vivas del proceso de fermentación”, explicó a The Telegraph la Dra. Emily Leeming, científica del microbioma y dietista.

Estas bacterias, como Lactobacillus y Propionibacterium freudenreichii, sobreviven al proceso digestivo y pueden mejorar la microbiota intestinal.

Sin embargo, no todos los quesos son iguales en este sentido. Los quesos envejecidos, como el parmesano, pierden muchas de sus bacterias beneficiosas, mientras que otros, como el Stilton, siguen siendo ricos en estos microorganismos.

El queso y la salud cardiovascular

Durante años, el queso fue desaconsejado por su alto contenido de grasas saturadas, conocidas por aumentar el colesterol LDL (malo) y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

No obstante, investigaciones más recientes cuestionan esta relación. Un análisis publicado en la revista Advances in Nutrition no encontró una conexión significativa entre el consumo de queso y las enfermedades del corazón.

Incluso, algunos estudios sugieren que los quesos, al contener grasas saturadas, podrían ayudar a mejorar el perfil lipídico al aumentar el colesterol HDL (bueno), afirmó el medio británico The Telegraph.

La Dra. Emma Feeney, investigadora en la Universidad College de Dublín, explicó al mismo medio que la matriz láctea, formada por la interacción de los componentes del queso, podría ser responsable de sus efectos positivos en la salud cardiovascular, contrarrestando posibles efectos negativos de las grasas saturadas.

Control de peso y queso

El queso también podría ser beneficioso para el control del peso. A pesar de su densidad calórica, el queso es un alimento saciante que ayuda a controlar el hambre.

El mismo estudio publicado en Advances of Nutrition encontró que el consumo moderado de queso no contribuye al aumento de peso y podría ayudar a mantener un peso saludable.

Expertos recomiendan consumir entre 30 y 60 gramos de queso diarios para disfrutar sus beneficios sin afectar la dieta (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

“Aunque el queso tiene muchas calorías, si se consume con moderación no provoca un aumento de grasa y puede formar parte de una dieta saludable y rica en nutrientes”, explicó Alex Ruani, investigador doctoral en educación en ciencias de la nutrición en el University College de Londres y principal educador científico en The Health Sciences Academy.

El queso y la salud ósea

El queso es una excelente fuente de calcio, fósforo y vitamina K2, nutrientes esenciales para la salud ósea, aseguró Ruani, en diálogo con el medio británico.

Este alimento podría ayudar a prevenir la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas, especialmente en personas mayores y mujeres posmenopáusicas, de acuerdo con el artículo de The Telegraph.

¿Cuánto queso es saludable?

A pesar de sus beneficios, el queso debe consumirse con moderación. Las recomendaciones oficiales sugieren no superar los 30 gramos diarios, lo que equivale a un trozo pequeño.

Sin embargo, Ruani sugirió que hasta 60 gramos al día pueden ser seguros y beneficiosos para la salud, sin comprometer el equilibrio de grasas saturadas y calorías en la dieta, en personas sanas.

Los quesos más saludables y sus beneficios nutricionales

Algunas variedades de queso se destacan por su perfil nutricional equilibrado, aportando proteínas, calcio y otros nutrientes esenciales con menos grasa y calorías.

La ricota es una de las opciones más saludables debido a su alto contenido proteico y bajo nivel de grasa, además de generar sensación de saciedad, lo que la hace ideal para quienes buscan controlar su peso.

Investigaciones recientes sugieren que el queso puede formar parte de una dieta equilibrada y beneficiar al corazón, huesos y microbiota intestinal (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

El queso fresco, popular entre deportistas, es bajo en calorías y grasas, pero rico en proteínas, facilitando la recuperación muscular tras el ejercicio.

De manera similar, el queso panela es una alternativa ligera con menos de un 20% de grasa, alto contenido de calcio y proteínas.

Para quienes buscan una mejor digestión, el queso mozzarella es una opción recomendada, ya que tiene bajo contenido en colesterol y lactosa, según la Revista Internacional de Tecnología Láctea.

Finalmente, aunque el queso parmesano tiene un porcentaje de grasa más elevado, su alto aporte de proteínas y calcio lo convierte en una alternativa beneficiosa si se consume con moderación.