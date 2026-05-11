El Salvador podría contar con renovación gratuita del DUI antes de las elecciones de 2027

El estudio parlamentario deberá precisar el lapso de vigencia de la disposición, la proyección de solicitudes por recambio y las posibles divergencias legales entre las normativas nacionales y la votación en el extranjero /Secretaría de Prensa de la Presidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador evaluará próximamente la iniciativa enviada por la Presidencia de la República, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, para aprobar la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) a las personas cuyos documentos expiren en el periodo previo a las elecciones de 2027.

Esta medida busca, según la correspondencia, facilitar la participación electoral y responde a una previsión del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), que anticipa una demanda de sustitución de documentos hasta tres veces superior a la de un año convencional, según advirtió el organismo en marzo.

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El jueves, la Asamblea Legislativa recibió durante plenaria ordinaria la solicitud formal por parte de Villatoro para que se implementen disposiciones transitorias que otorguen gratuidad en la renovación del DUI antes de los comicios de 2027, reportó la correspondencia oficial citada por el presidente del órgano, Ernesto Castro. La pieza fue consignada bajo el número 9-A y remitida a la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, la cual fue convocada a sesión para el miércoles 13 de mayo.

Ante la proyección de un recambio masivo de documentos en un año preelectoral, la medida enfrenta la urgencia de garantizar el derecho al voto a más de 1,6 millones de ciudadanos con documentos por vencer, de acuerdo con la estimación oficial mencionada por Fernando Velasco, director ejecutivo del RNPN.

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El estudio parlamentario deberá precisar el lapso de vigencia de la disposición, la proyección de solicitudes por recambio y las posibles divergencias legales entre las normativas nacionales y la votación en el extranjero (Foto cortesía RNPN)

Discrepancias en los periodos de vigencia y alcance de la gratuidad

El texto íntegro de la solicitud no ha sido publicado por la Asamblea Legislativa. Según la lectura pública del presidente Ernesto Castro, la gratuidad aplicaría a los documentos vencidos entre el 1 de septiembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. No obstante, la correspondencia oficial delimita el rango de aplicación entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

En términos económicos, la renovación del DUI tiene actualmente un precio de USD 10,31 dentro de El Salvador y de USD 35 en el extranjero. El decreto señala que el último día para realizar la gestión gratuita será el 28 de noviembre de 2026.

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Requisitos legales para el voto y el efecto de la medida

El artículo 9 del Código Electoral exige la presentación del DUI vigente como requisito para el sufragio, obligación reiterada en el artículo 34 y en el 196, que mandata a la Junta Receptora de Votos (JRV) a exigir dicho documento a quienes se presenten a votar dentro del país.

La medida enviada por el presidente Nayib Bukele busca facilitar el recambio anticipado de documentos, beneficiando a más de 1,6 millones de ciudadanos, y responde a la proyección de una demanda de sustituciones sin precedentes. (Foto cortesía RNPN)

En contraste, la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero establece, en su artículo 3, que los salvadoreños fuera del territorio nacional no requieren presentar el documento vigente para ejercer su derecho. Esto implica que la gratuidad en la renovación estará dirigida fundamentalmente a quienes residen en El Salvador, ya que el requisito legal solo los aplica a ellos.

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Años anteriores la Asamblea Legislativa ha dado luz verde para que la ciudadanía salvadoreños pueda votar con su DUI aunque este se encuentre vencido, mas no, para que realicen otro tipo de trámite o actividad.