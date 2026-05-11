Jueces de República Dominicana convocan paro nacional para exigir mejoras laborales y salariales

Un grupo de jueces dominicanos, vestidos con togas, se manifiesta frente a un edificio judicial, alzando pancartas que exigen "Salarios justos ya" y declaran "Jueces en paro". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los magistrados de la República Dominicana anunciaron un paro nacional de actividades para el 21 de mayo de 2026 con el objetivo de reclamar mejores condiciones laborales y salariales dentro del sistema judicial. De acuerdo con Listín Diario, la convocatoria fue difundida a través de redes sociales y llama a la totalidad de los jueces del país a suspender sus funciones ese día de manera pacífica.

La protesta, según informó Listín Diario, está motivada por la búsqueda de una “transformación profunda” en las condiciones de trabajo y remuneración de la judicatura. Los convocantes exigen sueldos acordes con la responsabilidad y la carga laboral que enfrentan, así como entornos laborales seguros y dignos en todas las jurisdicciones. El documento que circula entre los jueces y demás juristas detalla seis puntos centrales que fundamentan sus demandas.

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Uno de los reclamos principales, según reportó Panorama, es la necesidad de que la igualdad y la equidad dejen de ser un discurso y se conviertan en prácticas reales dentro del Poder Judicial. Los jueces rechazan el actual manual institucional, al que consideran injusto y en conflicto con los principios de equidad. Además, solicitan que la movilidad y el ascenso dentro de la carrera judicial se basen estrictamente en méritos y transparencia.

La imagen muestra un mazo de juez, gafas y documentos sobre la 'Huelga Judicial' y 'El Derecho a la Justicia' en una sala de tribunal vacía, simbolizando la paralización de la justicia por el paro de los jueces dominicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento también plantea la urgencia de incorporar más jueces y personal de apoyo para reducir la saturación de los tribunales y garantizar la eficiencia en la atención a los ciudadanos. Según datos de Panorama, a pesar de que el presupuesto del Poder Judicial para 2026 aumentó las partidas de remuneración hasta superar los 9.600 millones de pesos dominicanos (más de 163 millones de dólares estadounidenses aproximadamente), la insatisfacción persiste por la falta de equiparación salarial con otros altos funcionarios del Estado.

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Los jueces señalan que el manual de compensaciones aprobado en 2022 no se ha aplicado de manera efectiva. Se denuncia que existen cargos administrativos dentro del propio Poder Judicial cuyos salarios superan a los de quienes dictan sentencia. “Sin justicia laboral no puede existir verdadera justicia”, expresa el mensaje difundido por los organizadores y recogido por Panorama. En el mismo sentido, el comunicado agrega: “Hoy por nosotros, mañana por la justicia”.

El paro anunciado para el 21 de mayo se anuncia que será pacífico y buscaría visibilizar la situación de inconformidad que denuncian los jueces. Los organizadores insisten en que el bienestar de quienes imparten justicia es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado de derecho en la nación de República Dominicana. “Por un Poder Judicial que valore a quienes lo sostienen: hoy luchamos por nosotros, pero lo hacemos pensando en el futuro de la justicia dominicana”, afirma el comunicado citado por Listín Diario y Panorama.

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Según consigna en medio Panorama, el Poder Judicial dominicano aprobó para 2026 un presupuesto que destina más de RD$9,600 millones (lo que simboliza US$161,860,000.00) a nómina (remuneraciones y contribuciones), marcando un énfasis en el gasto de personal. Sin embargo, los jueces denuncian que esto no ha resuelto la necesidad de una indexación real de sus sueldos.

Foto oficial de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana (Foto cortesía Poder Judicial)

Al cierre de la nota las redes sociales del Poder Judicial no habían emitido comunicado sobre el anuncio de los jueces.

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