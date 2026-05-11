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Los mejores memes de la infartante clasificación de River Plate: de Santiago Beltrán héroe a las burlas para San Lorenzo y Boca

El arquero atajó dos penales en la definición y el Millonario avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura. Así reaccionaron en las redes sociales

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Las redes sociales ardieron con una catarata de memes que tomó como protagonistas a Santiago Beltrán, al San Lorenzo eliminado y a un Boca Juniors que ya había caído la noche anterior. El arquero de River Plate atajó dos penales decisivos para que el Millonario avanzara a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, y los usuarios no tardaron en convertirlo en el personaje del fin de semana.

La clasificación de River llegó tras un partido que tuvo de todo en el Estadio Monumental: un San Lorenzo que jugó casi 90 minutos con diez hombres tras la expulsión de Matías Reali, un gol agónico de Juan Fernando Quintero sobre la última jugada del tiempo extra para el 2-2, y una tanda de penales en la que el Ciclón llegó a tener tres instancias de match point consecutivas sin poder aprovechar ninguna. Dos tapadas de Beltrán —a Gregorio Rodríguez y a Mathías De Ritis— y un remate de Ignacio Perruzzi por encima del travesaño sellaron el drama del visitante.

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Fue en ese contexto donde las burlas a San Lorenzo tomaron forma en redes. Los usuarios se ensañaron con la secuencia de los penales fallados cuando el Ciclón tenía el partido en el bolsillo, y los memes con Beltrán como figura central se multiplicaron: imágenes del arquero con capas de superhéroe, comparaciones con el Dibu Martínez y montajes con burlas para San Lorenzo se volvieron tendencia en cuestión de minutos.

El festejo de Quintero también alimentó el caudal de contenido viral. Tras el 2-2 agónico, el colombiano encaró contra una de las plateas del Monumental y lanzó insultos hacia la tribuna, reacción que apuntó directamente a los hinchas de River que durante el alargue habían entonado el ya clásico “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. El gesto del mediocampista generó memes propios, con usuarios que lo ironizaban o lo celebraban según el color de la camiseta.

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La doble eliminación de San Lorenzo y Boca (ante Huracán) en el mismo fin de semana fue el hilo conductor que unió ambas tandas de memes. Los hinchas de River, con la clasificación ya en el bolsillo, aprovecharon la coincidencia para cruzar a los dos clubes en un mismo posteo, recordando que el Millonario avanzó mientras sus rivales históricos miraban desde afuera. La etiqueta con el nombre de Beltrán trepó entre las tendencias de Argentina durante buena parte de la madrugada.

River espera ahora al ganador del cruce entre Vélez Sársfield y Gimnasia La Plata para definir su rival en cuartos de final, duelo programado para el miércoles 13 de mayo. San Lorenzo, por su parte, tendrá revancha internacional el miércoles 20 de mayo, cuando viaje a Brasil para enfrentar al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana.

Los mejores memes que dejó la infartante clasificación de River:

memes river vs san lorenzo
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