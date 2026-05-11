Manejaba con casi 3 gramos de alcohol en sangre, chocó contra un poste en Mendoza y quedó detenido

Un conductor fue detenido por la policía durante la noche tras ser sorprendido con 2.70 gramos de alcohol por litro de sangre, mostrando una grave infracción (Los Andes)

Un conductor fue detenido por la Policía de Mendoza luego de protagonizar un choque en la intersección de Ruta 50 y carril Míguez, en el departamento de San Martín. El test arrojó que tenía casi 3 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido gracias a un llamado al Centro Estratégico de Operaciones alertó sobre la circulación peligrosa de un vehículo por la zona.

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El accidente ocurrió alrededor de las 20h del domingo, cuando el vehículo involucrado, un Ford Focus negro, circulaba de manera errática. Los ocupantes intentaron darse a la fuga, pero el conductor perdió el control y terminó colisionando contra cartelería fija en el cruce mencionado.

Los agentes constataron que el conductor presentaba signos evidentes de intoxicación y le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,71 gramos de alcohol por litro en sangre, cifra que más que quintuplicaba el límite legal permitido. Personal de Policía Vial Mendoza intervino en el procedimiento.

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El conductor, un hombre de 47 años, quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría 12°, mientras las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y notificaron al infractor de las consecuencias legales. La causa quedó a disposición del Juzgado Contravencional de San Martín, en el marco de la Ley 9099, artículo 67 bis, de acuerdo con lo informado por el medio local Los Andes.

El hombre quedó a disposición de la Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Mendoza, la legislación vigente fija el límite de alcohol en sangre para conductores particulares en 0,5 gramos por litro. Superar este valor constituye una infracción grave y puede derivar en sanciones como el retiro de la licencia, multas económicas y la inmovilización del vehículo. Cuando el resultado es significativamente mayor al permitido, como en este caso, el conductor queda sujeto a procesos penales y administrativos y es puesto a disposición de la Justicia.

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Hace tan sol una semana, un hecho similar se registró en la provincia de Neuquén, cuando un hombre de 47 años fue demorado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el marco de un operativo de control en la Ruta Provincial 7 de Neuquén al ser detectado con 1,76 gramos por litro de alcohol en sangre.

El conductor, tras conocer el resultado, expresó:“Se me terminó el aire”y admitió su error:“Me equivoqué, no debí hacer estas cosas”. Antes de que se confirmara la cifra exacta, el implicado intentó justificar su estado asegurando:“Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

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Como resultado del procedimiento, la licencia de conducir del conductor fue retenida y el vehículo quedó secuestrado. El implicado enfrenta ahora una multa que podría llegar a 7.200.000 pesos.

El consumo de alcohol mientras se conduce afecta la capacidad de reacción, la atención y la percepción visual, además de generar una falsa sensación de control y desinhibición, lo que incrementa el riesgo de accidentes viales.

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A diferencia de la provincia de Mendoza, en Neuquén, rige desde 2023 la ley de alcohol cero al volante. n su Artículo N°10 se especifica: “Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente o habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para hacerlo. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre”.