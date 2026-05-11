La brillante actuación de Santiago Beltrán en la tanda de penales en la que River Plate eliminó a San Lorenzo: “No podíamos fallar”

En una definición cargada de dramatismo, River Plate selló su pase a los cuartos de final del Torneo Apertura tras imponerse por penales a San Lorenzo en el Estadio Monumental. Tras un empate 2-2 forzado en la última jugada del tiempo extra, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet recurrió a un desempeño decisivo de su joven arquero, Santiago Beltrán, quien atajó dos penales en la tanda, y avanzó a la siguiente ronda.

La tanda arrancó con pie derecho para el local: Juanfer Quintero comenzó con un remate de pie abierto hacia su izquierda que dejó sin reacción al arquero rival. Manuel Insaurralde igualó de inmediato para el Ciclón con un disparo al lado contrario al que se tiró Beltrán.

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Lo que vino después complicó el panorama millonario: Giuliano Galoppo se acercó con una carrera lenta y remató con displicencia: Gill atajó sin problemas. Guzmán Corujo pateó fuerte al medio, la pelota tocó el travesaño e ingresó de todas formas para darle la ventaja a la visita.

*La declaración de Beltrán

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Maxi Salas descontó con un remate cruzado y potente para volver a igualar la serie. Pero Diego Herazo respondió con un derechazo al palo que Beltrán no pudo detener. Luego Kendry Páez falló su disparo al primer palo y el arquero paraguayo Gill adivinó el lado: 2-3 para San Lorenzo, con River al borde de la eliminación.

Fue entonces cuando Beltrán cambió la historia. Con River en desventaja y a punto de quedar afuera, el arquero adivinó las intenciones de Gregorio Rodríguez: se tiró a su derecha y puso las manos firmes para mantener vivo al Millonario. Gonzalo Montiel no falló: pateó a su izquierda con precisión y el arquero rival se fue al lado contrario. La serie quedó igualada 3-3.

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El desahogo llegó cuando Ignacio Perruzzi desperdició su turno para darle la victoria a San Lorenzo al enviar el balón por encima del travesaño. Luego, Joaquín Freitas respondió con un remate al ángulo que Orlando Gill no pudo detener pese a adivinar el palo. Llegó entonces el último penal: Matías De Ritis remató cruzado con fuerza, Beltrán lo tocó y el balón terminó en el palo. River ganó la tanda 4-3 y avanzó a cuartos de final.

“Creo que no voy a jugar ninguno otro partido tan dramático como este. La verdad es que es una sensación única, un conjunto de emociones impresionante. Quiero agradecerle a la gente que nos acompañó hasta el último momento. Sabíamos que no le podíamos fallar. Estoy muy contento”, sostuvo Beltrán, el héroe de la noche, en diálogo con ESPN.

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Beltrán, el héroe de la noche (Fotobaires)

“Perdí un poco la cordura que suelo tener, la situación lo ameritaba. Tenía muchas sensaciones después de ayudar al equipo. Sabíamos que no le podíamos fallar a la gente, empujamos hasta el final, sabíamos que se iba a abrir. Con la expulsión de ellos se hizo todo cuesta arriba. Era aguantar y saber que no le íbamos a fallar”, agregó el arquero de 21 años sobre su festejo.

Ante la eliminación de Estudiantes a manos de Racing, River podría disputar todas las llaves en condición de local y Beltrán se refirió a esa posibilidad: “Creo que jugar con nuestra gente es una ventaja, sabemos que tenemos que seguir trabajando, que todavía no se ganó nada”.

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Sobre la tanda desde los 12 pasos explicó: “Estudiamos los penales ayer, sabíamos que era una situación que se podía dar por cómo es el formato del torneo y planteamos intentar hacerlo de la mejor manera posible”.

*El resumen del partido

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